7 coisas que você precisa saber antes de ver The Batman

Muito aguardado pelos fãs, The Batman trará uma nova abordagem sobre Bruce Wayne, desta vez interpretado por Robert Pattinson. É o começo de um novo universo, com o Charada sendo o principal vilão desta primeira aventura.

The Batman acontece fora do DCEU, que é onde estão as outras produções de cinema baseadas nos quadrinhos da DC.

A direção é de Matt Reeves, conhecido por trabalhos como Cloverfield – Monstro e Planeta dos Macacos: O Confronto.

O projeto começou com Ben Affleck

Originalmente, Ben Affleck havia sido contratado para estrelar, dirigir e escrever The Batman, que aconteceria dentro do DCEU.

Ele chegou a concluir o roteiro, mas por problemas pessoais, acabou desistindo de dirigir e estrelar o projeto, o que levou a Warner Bros. a contratar Matt Reeves, que decidiu apostar em uma nova abordagem.

Vários quadrinhos como inspiração

The Batman é como uma mistura de vários quadrinhos do Cavaleiro das Trevas.

Os principais são Batman: Ano Um, Batman: O Longo Dia das Bruxas e Batman: Ego, mas também há muita coisa de Batman: Terra Um e das histórias de Dennis O’Neil e Neal Adams.

Jonah Hill era cotado para o elenco

Jonah Hill era cotado para o elenco de The Batman e chegou a entrar em negociações com a Warner Bros.

O diretor Matt Reeves o queria como o Pinguim, mas o ator estava mais interessado no papel de Charada, além de supostamente ter exigido um pagamento considerado muito elevado para o projeto, o que fez com que as negociações fracassassem.

Complicadas gravações

As gravações de The Batman foram muito complicadas por causa da pandemia.

O longa-metragem teve o azar de começar a ser produzido no mesmo período em que a pandemia começou a se intensificar, o que fez com que as gravações levassem vários e vários meses.

O começo de um novo universo

Como mencionado anteriormente, The Batman é o começo de um novo universo na DC.

No momento, estão sendo desenvolvidos vários projetos derivados girando em torno de Gotham, como uma série do Pinguim e outra dos policiais da cidade do Batman.

Inspiração em clássica série animada

A clássica série animada do Batman dos anos 90 é considerada uma das melhores de todos os tempos, e existem alguns elementos dela em The Batman.

O ator Robert Pattinson disse que o tom do projeto se compara com Batman – A Máscara do Fantasma, que é uma animação que acontece no mesmo universo da série animada.

Robert Pattinson como o protagonista ideal

Matt Reeves revelou que, desde que começou a trabalhar em The Batman, sempre viu Robert Pattinson como o protagonista ideal para o projeto.

Ao mesmo tempo, o ator também estava interessado no papel e buscava maneiras de assumi-lo.

No entanto, Robert Pattinson não foi aprovado como o novo Batman até fazer um teste com o traje do personagem.

Curiosamente, esse teste também contou com Nicholas Hoult, que era visto como uma segunda opção, mas acabou sendo superado por Pattinson.

The Batman chega aos cinemas em 3 de março de 2022.