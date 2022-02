7 filmes da Netflix que misturam sexo e suspense

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial do erotismo – tanto em filmes quanto em séries de TV. As produções quentes são garantia de sucesso para a plataforma, e por isso, o streaming deve lançar diversos projetos do gênero em 2022.

Um dos títulos mais famosos da Netflix, inclusive, usa essa fórmula de misturar sexo e suspense. É o caso de 365 DNI (365 Days).

Porém, este não é o único título que pode ser assistido na plataforma. O serviço conta com mais algumas recomendações para quem gosta do gênero.

Listamos abaixo os 7 thrillers eróticos mais populares da Netflix; veja.

365 DNI

Se você curte thrillers eróticos, provavelmente já conhece 365 DNI. Afinal de contas, o filme se tornou uma das produções mais bem sucedidas da Netflix em 2020, permanecendo semanas no Top 10. Com cenas eróticas de tirar o fôlego, o filme polonês começa quando a jovem Laura é sequestrada pelo mafioso Massimo – e tem 365 dias para se apaixonar por ele. Embora tenha sido extremamente criticado pela imprensa especializada, o filme deixou muitos assinantes da Netflix ‘animados’.

Por Trás da Inocência

Por Trás da Inocência é protagonizado por Kristin Davis, a Charlotte de Sex and the City. O thriller erótico conta a história de uma escritora de sucesso que, em um período de bloqueio criativo, contrata uma jovem como babá de seus filhos. Mas tudo muda quando a protagonista Mary percebe que a misteriosa Grace cultiva uma estranha obsessão com a família, e se torna disposta a tudo para conquistar a patroa e seu marido Tom. Qual será a verdadeira intenção da babá? Só assistindo ao longa para saber.

Terapia do Prazer

O final dos anos 90 e início dos anos 2000 é considerado por muitos especialistas a ‘era dos thrillers eróticos’. Lançado em 1997, Terapia do Prazer é um ótimo exemplo. O filme mistura elementos de drama, suspense e erotismo em uma história surpreendente. A premissa da trama é bastante simples: os recém-casados Joseph e Maria, com problemas na cama, buscam a ajuda de um terapeuta sexual: o excêntrico Dr. Baltazar. Após serem introduzidos aos mistérios do sexo tântrico, os protagonistas têm a vida amorosa transformada para sempre.

O Garoto da Casa ao Lado

O Garoto da Casa ao Lado tem Jennifer Lopez como protagonista. A popstar contracena com o bonitão Ryan Guzmám – e deixa espectadores suspirando com as cenas de sexo. O longa acompanha a história da bela e recém-divorciada Claire, uma mulher madura que acaba se envolvendo com o amigo de seu filho adolescente. O que começa como um simples flerte evolui para algo bem mais quente, e traz consequências inimagináveis para toda a família.

Proposta Indecente

Protagonizado por Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford, Proposta Indecente é considerado um dos suspenses eróticos mais famosos de todos os tempos. O longa chegou aos cinemas em 1993, sob o comando do famoso cineasta Adrian Lyne. Em Proposta Indecente, um bilionário sedutor oferece à jovem Diana um milhão de dólares por uma noite de sexo. Junto com o marido David, Diana avalia se a proposta vale a pena. Será que ela vai aceitar? Para entender as consequências da decisão, assinantes da Netflix precisam conferir esse intrigante filme.

Em Carne Viva

Em Carne Viva é um projeto da cineasta neozelandesa Jane Campion, que recentemente fez o maior sucesso na Netflix com o faroeste Ataque dos Cães. Lançado em 2003, Em Carne Viva introduz os espectadores à história de Frannie, uma professora solitária que começa um relacionamento com o detetive James Malloy, que investiga o assassinato de uma jovem em Manhattan. Após protagonizar encontros tórridos com o investigador, a protagonista começa a desconfiar que ele participou do crime. O longa é ancorado por ótimas performances de Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh e Mark Ruffalo.

Infidelidade

Infidelidade é outra produção de Adrian Lyne, considerado ‘o mestre dos thrillers eróticos’. O longa foi lançado em 2002, e protagonizado por Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez. Em Infidelidade, a protagonista Connie leva uma vida feliz e segura ao lado do marido Edward e do filho Charlie. A existência suburbana da família é perturbada pela chegada de Paul Martel, um sensual francês com quem Connie começa um affair extraconjugal.

Como a maioria dos itens da lista não são produções originais da Netflix, vale a pena assisti-los antes que deixem o catálogo da plataforma.