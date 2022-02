7 filmes de terror melhores que O Massacre da Serra Elétrica

O Massacre da Serra Elétrica original, de 1974, é considerado um clássico do terror. Mesmo ganhando continuações e novas versões, o primeiro longa se mantém com uma qualidade bem diferente dos novos títulos.

Em 2022, por exemplo, a Netflix tentou trazer a franquia de volta com O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface. Novamente, o filme foi massacrado.

No Rotten Tomatoes, o novo título tem apenas 30% de aprovação da crítica. Por conta desses repetidos fracassos, há uma discussão se O Massacre da Serra Elétrica é ainda uma das principais franquias do terror.

Não apenas isso, a própria qualidade do longa original é questionada em comparação a outros títulos. Pensando nisso, o Observatório do Cinema lista sete filmes que seriam melhores que O Massacre da Serra Elétrica.

Halloween

Depois de escapar de uma prisão psiquiátrica, Michael Myers aterroriza a pequena cidade de Haddonfield. Laurie Strode é a única que consegue encarar o monstro. O clássico do terror aposta no realismo e de que o mal pode estar em todos lugares – além de acontecer com todos. Halloween está na Netflix no Brasil.

Psicose

O clássico de Alfred Hitchcock conta a história de Norman Bates, um homem que parece um normal gerente de um hotel de estrada. Porém, a obsessão dele pela mãe traz uma personalidade macabra que pode ser muito mais perigosa que qualquer um pode imaginar. O filme de 1960 pode ser visto no Globoplay.

A Casa que Jack Construiu

O filme de terror de Lars von Trier tem uma visão interessante sobre a arte e o horror. O protagonista passa a história tentando explicar como os assassinatos dele são uma forma de arte, o que deveria garantir um lugar para ele no céu. A Casa de Jack Construiu está disponível no Globoplay.

Noite do Terror

Lançado em 1974, como O Massacre da Serra Elétrica, Noite do Terror também é um dos primeiros filmes slasher. A história traz um misterioso assassino que começa a matar poeticamente integrantes de uma irmandade. O personagem dá avisos com ligações macabras. Noite do Terror pode ser alugado em plataformas digitais.

Sexta-Feira 13

Em 1980 nasce a história de Sexta-Feira 13. Um acampamento marcado por um terrível assassinato recebe uma turma com novos jovens e instrutores. Eles não prestam atenção sobre a história de Crystal Lake e começam a ser perseguidos por um misterioso assassino. No Brasil, este clássico do terror está no HBO Max.

Jogos Mortais

O primeiro Jogos Mortais deu um novo traço para os filmes de terror. Dois homens acordam acorrentados em um banheiro, em que devem pagar todos os pecados deles. Eles têm apenas uma chance de sobreviver: resolver um difícil quebra-cabeças. O filme de terror está no HBO Max.

Rejeitados pelo Diabo

O filme conta a sangrenta rivalidade do xerife Wydell e da família Firefly – representada pelos irmãos Otis e Baby. Os dois fazem uma chacina após terem a casa invadida pelo autoridade. Isso leva ao próprio Wydell a fazer justiça com as próprias mãos. O longa de terror pode ser alugado em plataformas digitais.

Enquanto isso, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface pode ser conferido na Netflix.