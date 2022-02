7 filmes melhores que Crush à Altura 2 para ver na Netflix

Após estrear na Netflix, Crush à Altura 2 garantiu uma boa audiência, figurando no Top 10 internacional da plataforma e no ranking de diversos países – incluindo o Brasil. Entretanto, o filme falhou em conquistar a crítica especializada, e tem sido alvo de muitos comentários negativos na imprensa e nas redes sociais.

“Protagonizar o musical da escola significa realizar um sonho, mas a pressão vem com tudo e abala a confiança e o relacionamento de Jodi”, afirma a sinopse oficial de Crush à Altura 2 na Netflix.

O longa chegou ao catálogo da Netflix em 11 de fevereiro de 2022, e conseguiu apenas 50% de aprovação no Rotten Tomatoes. A trama, no entanto, superou a do primeiro Crush à Altura, que ficou com 38% no agregador de críticas de cinema.

Se você já conferiu Crush à Altura 2 e não curtiu, listamos 7 filmes melhores que o longa para assistir na Netflix. Confira abaixo as comédias românticas mais elogiadas da plataforma.

O Plano Imperfeito

O Plano Imperfeito, lançado em 2018, acompanha a história de Harper e Charlie, dois jovens que trabalham como assistentes para patrões exigentes e workaholics. Para deixar a vida profissional menos complicada, eles decidem servir de “cupido” para os chefes. Mas enquanto tentam unir os patrões em um encontro romântico, os protagonistas começam a desenvolver fortes sentimentos um pelo outro.

Disponível na Netflix, o longa é protagonizado por Glen Powell (Scream Queens) e Zoey Deutch (The Politician). Os “chefes infernais” de Harper e Charlie são interpretados por Lucy Liu (As Panteras) e Taye Diggs (A Nova Paixão de Stella). O filme fez sucesso com a crítica, e garantiu 92% de aprovação no Rotten Tomatoes

Como Perder Um Homem em 10 Dias

Vista como uma das comédias românticas mais icônicas de todos os tempos, Como Perder Um Homem em 10 Dias é um filme essencial para fãs do gênero. No longa, dois solteirões bem diferentes entram numa inusitada disputa. O executivo Benjamin, é desafiado pelos amigos a fazer uma mulher se apaixonar. A jornalista Andie, por sua vez, decide escrever um artigo sobre ‘como perder um cara em 10 dias’.

Com expectativas conflitantes e objetivos diferentes, Andie e Benjamin começam uma divertida (e emocionante) jornada que revela muito sobre o amor. O longa tem Matthew McConaughey (True Detective) e Kate Hudson (A Chave Mestra) como protagonistas.

Amor em Obras

Amor em Obras é perfeito para quem curte filmes fofos de romance, com muitos momentos emocionantes e grandes reviravoltas. O longa da Netflix acompanha a história da executiva Gabriela Diaz, que após ganhar uma pousada na Nova Zelândia, troca a vida agitada da cidade grande para reformar a propriedade. Para isso, ela conta com a ajuda de um empreiteiro bonitão, com quem desenvolve um grande romance.

O filme é protagonizado por Christina Milian, atriz muito conhecida por sua carreira musical. Adam Demos interpreta Jake Taylor, o galã que conquista o coração de Gabriela. Você, provavelmente, conhece o bonitão por sua performance na série erótica Sex/Life – na qual mostrou seu enorme “talento” para o público da Netflix.

Meu Eterno Talvez

Além de ser uma das comédias românticas mais populares da Netflix, Meu Eterno Talvez fez um ótimo trabalho ao conquistar a crítica especializada. O longa garantiu 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, e acumulou elogios da imprensa e do público. Em Meu Eterno Talvez, dois amigos de infância se reconectam como adultos em São Francisco, após passarem 15 anos sem se falar. Fagulhas acontecem, e a dupla não demora a se tornar um casal.

A comediante Ali Wong (Baby Cobra) interpreta a protagonista Sasha Tran, enquanto Randall Park (WandaVision) vive o par romântico Marcus Kim. O elenco do longa conta também com uma participação super especial de Keanu Reeves.

Amor Garantido

No filme Amor Garantido, a advogada Susan decide aceitar um caso inusitado para salvar sua pequena firma de advocacia. A protagonista começa a trabalhar com Nick, um novo cliente que deseja processar um site de namoro, que garante encontrar o amor de todos os usuários, mas falha miseravelmente com o charmoso empresário.

Como é de praxe, Susan e Nick criam uma forte conexão com o decorrer do caso, e as coisas acabam esquentando – tanto nos tribunais quanto na vida amorosa dos personagens. Amor Garantido é protagonizado por Damon Wayans Jr. (New Girl) e Rachael Leigh Cook (Ela É Demais).

Alguém Especial

Alguém Especial aborda um lado bem diferente das relações românticas: o término. No filme, a jornalista musical Jenny é abandonada pelo namorado de longa data, e para superar a separação, conta com a ajuda das duas melhores amigas. O trio se envolve em uma divertida jornada na última noite de Jenny em Nova York, antes da protagonista se mudar para San Francisco.

Além de contar com momentos realmente divertidos, Alguém Especial faz sucesso por seus momentos emocionantes e reflexões sobre relacionamentos modernos. O longa tem Gina Rodriguez como protagonista, e conta também com Brittany Murphy, DeWanda Wise e Lakeith Stanfield no elenco.

Franquia Para Todos os Garotos

A franquia Para Todos os Garotos encerra a lista como uma das mais populares da Netflix. Os filmes acompanham a história de Lara Jean, uma adolescente romântica que passa o tempo escrevendo cartas para os crushes da escola. O que ela não esperava era a divulgação dessas cartas por sua irmã mais nova. Nesse cenário complicado, Lara Jean passa por muitas confusões, e conhece o significado do verdadeiro amor.

Para Todos os Garotos conta com 3 filmes na Netflix, e todos eles foram elogiados pela crítica especializada, tanto pela caracterização dos personagens quanto pela atuação do elenco. O filme também ajudou a tornar Noah Centineo um astro internacional.