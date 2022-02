7 mistérios que All of Us Are Dead não respondeu

All of Us Are Dead, sucesso de zumbis da Netflix, teve uma temporada de 12 episódios, o que é um pouco a mais do que o padrão da plataforma, mas ainda deixou algumas perguntas em aberto.

Segundo o diretor Lee Jae-kyoo, isso pode ter sido proposital já que ele trabalhou na série com uma segunda temporada já em mente, e entregar tudo de uma vez poderia prejudicar o futuro do k-drama.

Mas enquanto a Netflix não confirma se a produção da Coreia do Sul realmente voltará para um segunda temporada, os fãs tentam entender as pontas soltas e, abaixo, separamos sete momentos de All of Us Are Dead que ainda carecem de respostas.

Mas cuidado: spoilers de All of Us Are Dead abaixo!

A natureza dos meio zumbis não é completamente explicada

A regra é clara: uma mordida é o suficiente para um ser humano ser infectado e se transformar em zumbi, mas vimos na primeira temporada três personagens que acabaram ficando no meio-termo: o vilão Yoon Gwi-nam, a estudante frágil Min Eun-ji e a presidente de classe Choi Nam-ra.

Esses “hambies”, como são chamados pela série, possuem algumas características de zumbi, como serem mais fortes ou terem uma audição sobrehumana, mas ainda conseguem pensar e racionar.

A mutação não faz sentido

Os hambies podem até ser uma forma conhecida de mutação do vírus zumbi, mas não faz muito sentido. Cientificamente falando, os meio zumbis, quando mordem alguém, deveriam transmitir o mesmo vírus que possuem, mas vimos em alguns casso que suas vítimas se tornaram zumbis completos. Seria um erro de roteiro ou algo a ser explorado no futuro?

O futuro de Byeong-Chan

O professor de ciências Lee Byeong-chan é uma das grandes incógnitas de All of Us Are Dead: até onde sabemos, ele foi preso e confessou tudo, até mesmo se sacrificando para salvar a vida de Song Jae-ik. Os espectadores acreditam que ele próprio também seja um hambie e a chave para o fim da pandemia, mas ainda não se sabe muito sobre ele.

O que aconteceu com Eun-ji?

Eun-ji foi a personagem que fez as autoridades descobrirem sobre a existência dos hambies após atacar seu amigo. Ela foi levada para um campo de quarentena, onde os militares fazem testes com ela. O final mostra seu quarto vazio, mas a série não mostrou de fato o que aconteceu com a garota. Será que ela ainda está por aí ou foi aniquilada de uma vez?

On-jo foi exposta ao vírus?

Quando estavam na escola, On-jo teve contato com o rato branco que foi o responsável por transformar o vírus zumbi em um surto. Até o momento ela não apresentou nenhum sintoma, mas como o vírus parece estar em constante mutação, não seria surpresa se em possíveis episódios futuros ela começasse a se transformar.

Mais hambies estão à solta?

Os últimos momentos de All of Us Are Dead na Netflix revelam Nam-ra se reencontrando com seus amigos. Ela é uma hambie e ficou com seus amigos até o final, mas não os seguiu no abrigo e preferiu manter distância, provavelmente para não machucá-los com seus instintos de zumbi cada vez mais fortes.

No entanto, quando eles se reencontram meses mais tarde no terraço da escola, Nam-ra revela que há mais como ela por aí, e ao que indica eles formam uma espécie de sociedade secreta. Não sabemos como eles sobrevivem, mas o futuro da presidente de classe e de seu novo grupo deve ser explorado em uma segunda temporada, se a Netflix permitir.

Cheong-San está vivo ou morto?

Após vários confrontos com o valentão Gwi-Nam, a morte do protagonista Lee Cheong-san emocionou os espectadores, já que após ser mordido por Gwi-nam ele resolveu usar seus últimos segundos de sanidade para salvar seus amigos, correndo em direção a outros zumbis enquanto o grupo conseguia escapar pelo lado oposto.

Sabemos, pelo que é mostrado na série, que Cheong-san foi atingido pelo incêndio e provavelmente morreu ali mesmo, mas fãs mais esperançosos teorizam que ele possa ter se transformado em um hambie e, eventualmente, se regenere e volte à meia-vida. Será possível?

Todas essas perguntas seguem sem respostas por tempo indeterminado, já que a Netflix ainda não revelou detalhes sobre o que irá acontecer com a série.

Enquanto isso, a primeira temporada de All of Us Are Dead pode ser vista completa na Netflix.