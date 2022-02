7 provas de que Michael Scott é o pior personagem de The Office

The Office é, inegavelmente, uma das sitcoms de maior sucesso da televisão americana.

Com 201 episódios lançados ao longo dos anos (e atualmente disponíveis no Star+), a série carrega como protagonista o personagem Michael Scott, interpretado pelo grande ator Steve Carell.

No entanto, apesar de ser muito amado pelo público, há vários momentos odiáveis dele e, abaixo, listamos 7 vezes em que Michael Scott foi o pior personagem de The Office.

Sua relação com Toby

Sim, a relação entre Michael e Toby é não só um alívio cômico para a série, mas uma crítica a essas relações profissionais na vida real. No entanto, ainda é muito incômodo assistir à forma como Toby é reduzido a menos que um ser humano por Michael.

Quando ele roubou clientes

Outro ponto baixíssimo que mostra a falta de caráter do personagem foi quando ele roubou clientes da Prince Paper, mesmo após toda a hospitalidade e gentileza com que foi tratado na empresa. Negócios são negócios, mas isso foi demais até para o Michael.

Quando ele beijou o Oscar

Neste episódio de The Office, Michael Scott errou duas vezes. Primeiro com suas reações quando descobriu sobre a sexualidade de Oscar e, em seguida, sua absurda tentativa de se reconciliar com o colega de trabalho ao beijá-lo inadvertidamente.

Posteriormente, foi divulgado que o beijo foi um improviso do ator Steve Carell, o que explica as reações do elenco ao beijo fora do script. Ainda assim, é um momento desconfortável para a série. Pelo menos Oscar processou a Dunder Mifflin.

Personalidade de paquera

Um dos alter egos adotados pelo personagem ao longo da série é o Date Mike, um garanhão que é o verdadeiro pesadelo de todas as mulheres. Para entrar no personagem, ele muda toda a sua aparência e personalidade, e isso é simplesmente bizarro e desrespeitoso com as pretendentes.

O encontro às cegas

Você já deve ter percebido que Michael Scott é simplesmente o pior quando se trata de mulheres, e ele conseguiu provar o quão cafajeste pode ser após se decepcionar com a aparência de uma mulher com quem se encontrou às cegas, e deixou isso nítido para ela. Extremamente desconfortável de assistir.

Quando ele fez um menor de refém

Sim, isso piora. Em um dos episódios de The Office, Michael entra em desacordo com um entregador de pizza e acaba fazendo o garoto de refém em um momento de pura insanidade do personagem. Absurdo!

Não cumpre com o que diz

No episódio Scott’s Tots, na sexta temporada e disponível no Star+, vemos mais uma prova da falta de caráter de Michael ao não conseguir cumprir uma promessa. Ele, que anos antes havia prometido pagar a faculdade de alguns jovens carentes, se demonstra como uma pessoa terrível quando o momento finalmente chega.

The Office é uma série que satiriza situações do dia a dia em um escritório e, tal como a vida real, traz pessoas que não são nem completamente boas nem completamente más, mas que possuem seus momentos.

