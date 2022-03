A verdade não contada sobre o Batman

O Batman é um dos personagens mais queridos e conhecidos não só dos quadrinhos, mas de toda a cultura pop.

O Cavaleiro das Trevas apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da DC em 1939 e, desde então, se tornou uma das mais populares figuras da ficção: você nunca ter lido seus quadrinhos, tampouco visto a um de seus muitos filmes lançados ao longo dos anos, mas saberá de quem estamos falando assim que seu nome surgir na conversa.

E ao longo de mais de 80 anos de história, muita coisa já aconteceu com o personagem, que está sempre passando por pequenas reinvenções e adaptações para que sua jornada ainda possa render mais algumas décadas.

Confira algumas das bat-curiosidades mais incríveis ou absurdas sobre o Batman, da DC:

Bob Kane é superestimado

Bob Kane é citado por muitos como o principal criador do Batman, mas ao longo dos anos vimos que a verdade não é bem assim, e que Bill Finger e Jerry Robinson são os verdadeiros responsáveis por muitas coisas pelas quais Bob Kane foi historicamente creditado. Ele também usou muitos artistas fantasmas em seus projetos.

Os artistas fantasmas

Ao longo dos anos, alguns desses artistas saíram do anonimato e revelaram sua relação com a DC, Um deles é Dick Sprang, que desenhou a primeira história do Charada. Lew Sayre Schwartz também foi o responsável pela história do passado do Coringa como o Capuz Vermelho. Jim Mooney e Sheldon Moldoff desenharam o Batman em mais de 100 volumes, sempre assinados por Kane.

Cor diferente

Preto, azul, cinza e amarelo são algumas das cores mais comuns quando pensamos em um uniforme do Batman, mas as luvas do personagem da DC já foram roxas, a cor que hoje em dia é mais ligada ao seu principal vilão, o Coringa.

Os filmes da DC constantemente mostram como o Batman não parece ter medo de matar e, de fato, em seus primeiros anos como herói, essa personalidade impulsiva e assassina também era mostrada nos quadrinhos, mas desde a chegada e Robin o Morcego de Gotham ficou mais “family friendly”.

Batman da vida real

Cosplayers não se apresentam só em eventos, e alguns fãs do Batman levam sua filosofia de vida a sério para tentar fazer o bem, levando alegria para crianças, pessoas necessitadas e até mesmo a outros fãs através de aparições públicas vídeos na internet. Os mais famosos são o Brampton Batman e o Toronto Batman, do Canadá, além do Chibatman, uma releitura japonesa.

Ligação com o Superman

Originalmente, os quadrinhos do Batman eram bem independentes e até realistas, mas ao longo dos anos, em especial nos 50 e 60, passaram a ganhar elementos que deixam a história mais surreal e mais próxima das HQs do Superman, com grandes ameaças alienígenas e adereços de ciência avançada. Essas “imitações” foram um pedido da própria DC ao editor da época, Jack Schiff, na tentativa de que os quadrinhos do Cavaleiro das Trevas fizessem tanto sucesso quanto os do Homem de Aço.

Em quem Bruce se inspirou?

Dentro da próprias HQs vimos alguns personagens fictícios nos quais Bruce Wayne se inspirou para virar o Batman, incluindo o Zorro, o Lanterna Verde original de Alan Scott e o Fantasma Cinzento.

Vilões poderiam ter sido o mocinho

Vários filmes do Batman foram lançados ao longo dos anos e, nas audições, inúmeros atores famosos foram recusados. Dentre eles, Josh Brolin, o Thanos dos filmes da Marvel, chegou a ser considerado para o papel do Cavaleiro das Trevas em Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Jake Gyllenhaal, o Mysterio de Homem-Aranha: Longe de Casa, também fez o teste para o Morcego nos filmes de Christopher Nolan. Cillian Murphy, o espantalho da mesma trilogia, também fez o teste para o Batman.

O caso mais curioso, no entanto, é de Heath Ledger: o ator foi convidado por Christopher Nolan para ser o Batman em seus filmes, mas ele recusou afirmando que nunca faria um filme de herói. No entanto, mudou de ideia pouco mais tarde ao aceitar viver o Coringa nos mesmos filmes.

Parceiros bizarros

Robin e Batgirl são fichinha perto de Jarro, um dos parceiros do Batman que é uma estrela do mar e até se veste como Robin. Ok.

Bruce Wayne poderia ter sido um Jovem Titã

Bruce Wayne já era adulto quando, de fato, começou sua vida como herói, mas uma história de Elseworlds, quadrinhos que reimaginam a origem de seus personagens, nos trouxe uma visão de como seria um Bruce adolescente através de Alec Swanwick, que recebe um dispositivo que o faz agir totalmente como o Batman, desde a voz rouca a suas habilidades para a investigação. Estranho, mas interessante.