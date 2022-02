Arcane: 5 detalhes de partir o coração na série da Netflix

Alerta de spoilers

Arcane provou ser uma grata surpresa na Netflix. A obra atraiu tanto fãs de League of Legends, quanto aqueles que nunca jogaram o game da Riot e acabou trazendo uma narrativa impactante.

A série, no entanto, tem alguns detalhes escondidos, que podem passar despercebidos pelos fãs e alguns desses são de partir o coração, trazendo ainda mais emoção para as cenas já dramáticas da animação.

Continua depois da publicidade

Dito isso, selecionamos cinco pontos da série que consideramos muito importantes e que podem aumentar ainda mais o gosto dos fãs pela produção.

Veja a lista, abaixo.

Amor não correspondido

Sky é a assistente de Viktor, que é apaixonada por ele, mas jamais consegue revelar seus verdadeiros sentimentos. No fim, ela acaba sendo pulverizada ao tentar salvar a vida do amado.

O que muitos podem não ter percebido é que ela é apaixonada por ele há anos. No flashback da infância de Viktor, vemos Sky vendo ele criando o barquinho motorizado, quando ainda não viviam em Piltover.

Desde então ele não percebia o quanto ela gostava dele.

Tatuagens de Jinx

Quando Powder se transforma em Jinx, depois do salto temporal em Arcane, vemos ela com tatuagens de nuvens azuis no corpo. Isso é muito mais que algo puramente estético.

Quando eram mais jovens, antes de se separarem, Vi dá para Powder um sinalizador azul dizendo para ela disparar onde estiver, que ela irá encontrá-la. Eventualmente, vemos Jinx disparar o sinalizador e nuvens azuis são formadas.

As tatuagens representam que desde que se separaram, Jinx estava secretamente chamando Vi para salvá-la.

Viktor e Jayce

Essa fica mais evidente. No início da série, quando é expulso da Academia, Jayce está prestes a se matar. Nesse momento, Viktor entra no quarto e pergunta se está interrompendo algo. Ele convence Jayce a prosseguir com os experimentos secretamente e salva a vida do amigo.

Anos mais tarde, Viktor, depois de acidentalmente matar Sky, também está prestes a se matar. Jayce chega dizendo a mesma coisa, perguntando se está interrompendo. Ele também salva a vida do amigo.

Pow-Pow

Jogadores de League of Legends sabem que o nome da minigun de Jinx é Pow-Pow, agora finalmente sabemos o porquê disso.

Powder era o nome de Jinx originalmente e Vi a chamava de Pow-Pow. O fato de Jinx ter dado esse nome para a arma dela revela que ela considera que Powder ainda está viva dentro dela.

Ou ela considera a si própria alguém que apenas destrói as coisas.

Jinx, Silco e Fishbones

Fishbones, o lança-mísseis de Jinx aparece no último episódio da primeira temporada de Arcane e há alguns detalhes notáveis nele.

Para começar, ele tem o formato de um tubarão e Silco gostava de animais marinhos, como vemos na antiga base dele, com uma grande janela para o fundo do mar.

Além disso, a arma conta com um olho esquerdo muito similar ao do segundo pai de Jinx, inclusive com uma cicatriz. Isso indica que ela daria a arma para ele, ou simplesmente fez nesse formato porque realmente amava Silco (como ele a amava).

Arcane está disponível na Netflix.