As piores coisas que Sheldon fez em The Big Bang Theory

Antes da estreia de The Big Bang Theory em 2007, não havia um exemplo melhor de “ame ou odeie” que Sheldon Cooper na TV.

Se Sheldon fosse uma pessoa real, então ele seria facilmente um cara horrível, porque ninguém quer alguém tão cheio de si e rude em suas vidas diariamente.

Aqui, contamos as piores coisas que Sheldon já fez em The Big Bang Theory.

Sabotou os estudos de Howard

Depois de anos ouvindo Sheldon com seus insultos por não ter concluído seu doutorado, Howard decidiu provar que ele era inteligente o suficiente para ter um doutorado. Ele o fez se matriculando nas aulas do próprio Sheldon, mas este transformou tudo em um desafio.

Em vez de ensinar Howard como um verdadeiro professor, Sheldon se encarregou de sabotar os estudos de Howard, fazendo-lhe perguntas difíceis e fazendo-o parecer idiota.

Insultou Penny por estar grávida

No final de The Big Bang Theory, Sheldon finalmente conseguiu seu desejo de ganhar o Prêmio Nobel, e isso levou ele e sua turma a Estocolmo para pegá-lo. No caminho, Sheldon descobriu que Penny estava grávida, mas em vez de ficar feliz por ela e por Leonard, Sheldon ficou insultando-os por arruinar sua viagem.

Quando Leonard confrontou Sheldon sobre isso, o último tornaria isso pior, alegando que qualquer idiota poderia ter um bebê e que seu Prêmio Nobel era uma realização mais digna de nota.

Não falou com seu irmão por mais de uma década

O irmão mais velho de Sheldon apareceu na época de seu casamento, e sua ausência por mais de uma década em The Big Bang Theory foi explicada porque Sheldon, de bom grado, não falava com ele por manter algum ressentimento por achar que George ficou egoísta depois da morte do pai.

Na verdade, como disse George, era Sheldon quem era egoísta, já que George fora o único a cuidar da família quando o pai morrera.

Foi vingativo com Amy depois da separação

Depois que Amy decidiu terminar as coisas entre ela e Sheldon no final da oitava temporada de The Big Bang Theory, Sheldon ficou amargurado por tê-la perdido e acabou por ser muito desagradável com ela.

Sheldon fez de tudo para arruinar os dias de Amy e basicamente constrangê-la em público. Uma vez que Amy queria Sheldon de volta, foi ele quem recusou desta vez.

Jogou as roupas de Penny fora

Sheldon se envolveu em uma briga com Penny quando esta cometeu o erro de tocar sua comida em The Big Bang Theory. Como de costume, ele invadiu o espaço pessoal de Penny apenas para conseguir vingança por um pequeno erro.

Isso chegou a um ponto de ruptura em que Sheldon pegou todas as roupas de Penny e as jogou no telhado do edifício.

Cortou amizade com seu amigo de infância por um motivo estúpido

Mesmo tendo apenas um amigo enquanto crescia, Sheldon não teve nenhum problema em cortá-lo de sua vida.

Sheldon ficou frustrado com Tam por cerca de duas décadas porque Tam decidira ficar em sua cidade natal para se casar com a garota que amava, enquanto Sheldon esperava que ele se juntasse a ele em Pasadena. Em vez de entender o que seu amigo queria, Sheldon não falou com ele por 20 anos.

Insultou práticas religiosas repetidamente

Como cientista, Sheldon era naturalmente um ateu que evitava a ideia de deus. O problema é que Sheldon foi forçado a concordar com as exigências de sua mãe para ser religioso, o que o deixou um tanto traumatizado.

Quando se tornou adulto, Sheldon começou a insultar as pessoas com crenças religiosas. Se ele fosse maduro, Sheldon simplesmente ignoraria e aceitaria que as pessoas têm suas próprias crenças e ele não deveria julgá-las.

Deixou Raj preso com ratos

A fim de realizar pesquisas sobre a matéria escura, Raj e Sheldon levam seu trabalho para o subsolo para avaliar se poderiam sobreviver em um ambiente hostil. Durante seus momentos de angústia, Raj procurou consolar Sheldon contando sobre Hannah Montana – infelizmente, eles foram recebidos por um bando de ratos assustadores.

Sheldon imediatamente fugiu para se salvar e abandonou Raj. Raj mal conseguia escapar e, quando confrontou Sheldon por ser um amigo terrível, Sheldon não se arrependeu do que fez.

Esnobou todas as realizações de Leonard

Se um melhor amigo é tratado da mesma maneira que Sheldon tratou Leonard ao longo de The Big Bang Theory, então não temos necessidade de ter um melhor amigo em nossas vidas.

Leonard foi como um mordomo para Sheldon, pois concordava com todas as exigências deste último. Sheldon não tinha respeito pelo trabalho que Leonard fazia em sua profissão e constantemente minava suas realizações.

Tratou Howard como lixo em geral

Você poderia fazer uma temporada inteira de The Big Bang Theory com o material que há de Sheldon tratando Howard como um cidadão de segunda classe. Seus insultos eram focados na profissão de Howard como engenheiro, como se o que Howard fizesse não valesse a pena.

Sheldon também criticava constantemente outras conquistas de Howard, como argumentar que um macaco é tão qualificado quanto Howard para ir ao espaço.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.