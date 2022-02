Atores de Friends que morreram e você não ficou sabendo

Existe um consenso em dizer que a série Friends é uma das maiores de todos os tempos. Além de ter sido aclamada pela crítica e pelo público, a produção foi inclusive premiada. Infelizmente não é apenas a série que deixará saudade, diversos atores de Friends já morreram.

Durante os muitos anos que a série permaneceu na televisão, grandes astros passaram pelo elenco fixo, e outras estrelas de Hollywood fizerão participações inesquecíveis na obra.

Continua depois da publicidade

Para você que é fã dessa série incrível e para homenagear esses grandes nomes da televisão e do cinema que passaram pela produção, nós listamos os atores e as atrizes de Friends que já morreram e você não sabia.

Confira a lista:

Ron Liebman

Ron Liebman foi um ator que ganhou muito destaque na televisão americana, inclusive ganhando um Emmy em 1979. Ele passou por grandes séries e em Friends interpretou Dr. Leonard Green, o pai de Rachel.

O excêntrico personagem, todas as vezes que apareceu na série roubou a cena, protagonizando momentos hilários. Ron infelizmente morreu em 2019 aos 82 anos.

Ron Glass

Ron Glass acabou ficando mais conhecido por seus trabalhos na televisão do que no cinema. Ele é muito lembrado por interpretar um guia espiritual na série de sucesso Firefly.

Em Friends ele faz uma participação hilária como o advogado de Ross Geller, Russell, que tenta ajudar o personagem com seu divórcio. O ator nos deixou em 2016 aos 71 anos.

Max Wright

Provavelmente você se lembrará de Max Wright, como o pai de família na série ALF, O Eteimoso, que fez um enorme sucesso no Brasil. O ator teve ainda papéis de destaque na televisão.

Na série Friends ele participou por apena dois episódios, interpretando o dono do café que odiava a música de Phoebe Buffay. Max infelizmente faleceu em aos 75 anos em 2019.

Conchata Ferrell

A atriz Conchata Ferrell, ficou amplamente conhecida por interpretar a governanta Berta, na série de humor Two and a Half Man, sendo inclusive indicada a um Emmy de melhor atriz coadjuvante em 2005 pelo papel.

Em Friends, ela fez uma participação pequena mas inesquecível, ela foi a juíza de anulação do casamento que Ross e Rachel realizaram em Las Vegas. Conchata morreu em 2020 aos 77 anos.

Taylor Negron

Taylor Negron tinha diversos talentos, além de ator, ele era pintor e dramaturgo. Ele atuou em grandes séries como: Um Maluco No Pedaço, Seinfield, além de ter participado de Friends.

Todos sabem que o grande sonho da vida de Monica Geller, era ser chefe de cozinha. Em um episódio ela escreve uma crítica para um jornal sobre o Restaurante italiano Allesandro’s.

O dono do Restaurante, Alessandro, que na verdade é libanês, vai tirar satisfação com Monica, mas após experimentar sua comida, a contrata como chefe. Taylor morreu precocemente em 2008 aos 57 anos.

Joel Beeson

Joel Beeson teve conseguiu bons papéis em alguns filmes como: A morte lhe cai bem, Punhos da justiça e Um favor indecente. Apesar de sua participação em Friends ter sido pequena, ela foi inesquecível.

A carreira de Joey como ator sempre foi instável, e ele teve que recorrer a empregos estranhos, um deles foi de pulverizador de perfume em um loja, porém ele teve a concorrência de Tood o Hombre, interpretado por Joel, que atraía todos os clientes. O ator morreu em 2017 com apenas 51 anos.

Robin Williams

Robin Williams dispensa apresentações, ele facilmente pode ser considerado um dos maiores atores de todos os tempos, ele ganhou um Oscar, dois Prêmios Emmy e 6 Globos de Ouro.

Ele fez uma participação em Friends juntamente com o gênio da comédia Billy Crystal, eles interpretaram dois amigos, Thomas e Tim, em um genial diálogo de improviso no sofá do café, em que Thomas, o personagem de Robbin tenta descobrir quem está tendo um caso com a sua esposa. O ator faleceu aos 63 anos em 2014.

Mary Pat Gleason

Mary Pat Gleason foi uma grande atriz e roteirista, inclusive tendo ganho o Emmy de 1986 por escrever a série Guiding Light. Ela também teve diversos papéis de destaque na televisão americana.

Na série Friends, ela interpretou a mal-humorada, porém divertida enfermeira Sizemore. Ela atende Ross, após ele ter sido atingido por um disco de Hockey em um jogo que ele foi assistir com Joey e Chandler. Mary faleceu aos 70 anos em 2020.

Shelley Berman

Shelley Berman era extremamente talentoso, além de ator, ele era humorista, cantor e poeta. Ele chegou a ser premiado com o Emmy em 1952 pela série Curb Your Enthusiasm.

Em Friends, ele atuou como Sr. Kaplan, patrão de Rachel, quando ela deixa o café e vai trabalhar na indústria da moda, mas para sua tristeza, a sua função era justamente servir café ao senhor Kaplan. O ator faleceu em 2017 aos 92 anos.

Stan Kirsch

Stan Kirsch foi um ator, diretor e roteirista americano, ele acabou ficando mais conhecido pela sua atuação na série de sucesso Highlander. Ele teve uma participação engraçada e polêmica em Friends.

Em um episódio Monica vai a uma festa universitária, fingindo ter 22 anos, e lá ela conhece Ethan, interpretado por Stan, que diz ser um veterano na faculdade. Depois deles ficarem juntos ele confessa ter apenas 17 anos. Stan morreu muito jovem aos 51 anos em 2020.

Audra Lindley

Audra Lindley ficou mais conhecida por seu papel em uma série de sucesso da televisão americana chamada Three’s Company. Além disso ele teve muitas participações no cinema ao longo de sua carreira.

Em Friends, ela interpreta a avó adotiva de Phoebe, Frances, e apesar de aparecer em apenas um episódio ela é fundamental, pois após contar para Phoebe que ela é adotada, Frances revela onde está seu pai verdadeiro, e assim ela acaba conhecendo seu irmão. Audra faleceu em 1997 aos 78 anos.

Fred Willard

Fred Willard foi um ator, comediante, roteirista e dublador americano, ele ganhou um Emmy em 2013, e acabou ficando ainda mais conhecido pela série Modern Family.

Todos devem se lembrar do adorável macaco de estimação de Ross, Marcel (fiquem à vontade para fazerem piadas com meu nome nos comentários), que após ficar adulto é deixado em um zoológico. Quando Ross vai visitar seu velho amigo, Dean Lipson, personagem de Fred, que é administrador do zoológico, diz o macaco morreu.

Porém Ross descobre que Marcel, virou um astro de cinema em Hollywood e que esta informação era sigilosa. Felizmente os dois amigos se reencontram e podem se despedir. Fred faleceu aos 86 anos em 2020.

Paul Gleason

Paul Gleason ficou mais conhecido do público por atuar no filme de enorme sucesso, The Breakfast Club de 1985, que se tornou um fenômeno no mundo todo. O ator também fez participações em séries e filmes.

Em Friends, em um capítulo que explora uma realidade alternativa da produção, em que Rachel se casa com Barry e Monica continua obesa, Paul interpreta o chefe de Phoebe, Jack, que vai visitá-la preocupado, após ela, que se tornou uma banqueira de investimentos, ter tido um ataque cardíaco por perder milhões de dólares. O ator morreu em 2016 aos 67 anos.

Kellie Waymire

Kellie Waymire teve alguns pequenos papéis no cinema e na televisão. ela atuou em produções como: Corações Apaixonados, Jornada nas Estrelas: Voyager e A sete palmos.

Em Friends, quando Chandler e Monica querem adotar uma criança, Phoebe lhes apresenta um casal de amigos, Bill e Collen, interpretada por Kellie, pois eles adotaram um filho e podem falar sobre isso com propriedade.

Porém o sempre atrapalhado Chandler, vai ao banheiro e diz ao garoto que ele era adotado, mas o menino, não sabia, e tudo acaba em uma grande confusão. A atriz faleceu em novembro de 2003 aos 36 anos, apena um mês após o último episódio de Friends ir ao ar.

A série Friends e seu episódio especial, que reúne o elenco de volta, estão disponíveis na HBO Max.