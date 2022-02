Boruto: Veja quem é parente de quem em série de Naruto

Boruto traz diversos personagens clássicos de Naruto de volta e também apresenta novos rostos, muitos dos quais são filhos ou parentes daqueles que vimos no mangá/ anime original.

Alguns são óbvios, como o personagem titular, mas nem todos fica imediatamente claro de quem são filhos, embora as aparências sejam parecidas.

Dito isso, veremos quem é parente de quem em Boruto, para os fãs de Naruto aproveitarem melhor essa continuação, que atualmente encontra-se disponível na Netflix.

Boruto Uzumaki

Vamos começar pelo mais óbvio e importante. Boruto é filho de Naruto Uzumaki e Hinata Hyuuga. Ele é o irmão mais velho de Himawari.

Isso faz dele o neto de Minato Namikaze, que foi o quarto Hokage.

Apesar do histórico familiar, ele não tem interesse em se tornar Hokage. Os membros da equipe dele incluem Sarada Uchiha e Mitsuki.

Sarada Uchiha

Sara é filha de Sakura Haruno e Sasuke Uchiha. Ao contrário de Boruto, ela quer se tornar Hokage.

Ela herdou o sharingan do clã do pai dela e também conta com a força da mãe. Ela é uma das personagens centrais do novo anime.

Mitsuki

Tecnicamente, Mitsuki não tem pais biológicos. Ele é um humano artificial criado por Orochimaru. Trata-se de uma criança misteriosa bem próxima de Boruto.

Mitsuki, assim como Orochimaru, utiliza cobras em diversas de suas técnicas. Veremos se ele vai dar trabalho como o “pai” dele.

Himawari Uzumaki

Himawari é filha de Naruto e Hinata e irmã mais nova de Boruto. Ela conseguiu despertar o byakugan dela quando muito jovem, assustando o irmão com o poder.

Ela herdou esse poder da mãe, mas ainda é jovem demais para desenvolvê-lo. Dito isso, ela deve se tornar uma ninja poderosa no futuro.

Inojin Yamanaka

Inojin é filho de Ino e Sai Yamanaka. Ele conta com uma combinação das técnicas dos pais, mas ainda está aprendendo a usá-las.

Essas habilidades incluem os desenhos do pai e as técnicas mentais da mãe. Os membros da equipe dele são Chōchō Akimichi and Shikadai Nara.

Chōchō Akimichi

Chōchō é a filha de Chōji Akimichi e Karui . Ela é conhecida por usar a técnica do clã Akimichi, que a permite tornar as habilidades dela mais fortes ao transformar calorias em chakra.

Ela está constantemente comendo para ganhar calorias, mas ainda precisa masterizar as habilidades da família dela. Os membros da equipe de Chōchō incluem Inojin e Shikadai.

Shikadai Nara

Shikadai é filho de Shikamaru e Temari. Ele herdou os poderes do pai, que incluem poder manipular o oponente por meio das sombras.

Ele também herdou a inteligência dos pais, sendo um exímio estrategista.

Metal Lee

Metal é o filho de Rock Lee, embora não tenha sido revelado quem é a mãe dele. Ele herdou as habilidades do pai com taijutsu.

Metal manteve a resistência de Rock Lee e continua a treinar com ele. Os membros da equipe do garoto são Denki Kaminarimon e Iwabee Yuino.

Shinki

Shinki é o filho adotivo de Gaara, quem conheceu quando ainda muito jovem. Ele é capaz de controlar areia de ferro.

Assim como Gaara, ele tinha dificuldades para controlar os poderes. Por essa razão, Gaara tem ensinado a ele como dominar as habilidades.

Boruto está disponível na Netflix.