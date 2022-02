Casamento às Cegas: As mudanças que a Netflix fez na 2ª temporada

A segunda temporada de Casamento às Cegas chegou à Netflix, mas com algumas mudanças. Existem certas diferenças em relação à primeira temporada.

Obviamente, a base do programa continua a mesma. No entanto, existem alguns detalhes que se destacam por serem diferentes do que vimos na primeira temporada.

Continue lendo para conferir as mudanças que a Netflix fez na segunda temporada de Casamento às Cegas.

Mudança de cenário

A segunda temporada de Casamento às Cegas passou por uma mudança no cenário. Desta vez, as gravações aconteceram em Chicago.

A primeira temporada havia sido gravada em Atlanta. Foi importante para dar uma renovada no programa.

Mais tempo de tela para as famílias

Uma coisa interessante na segunda temporada de Casamento às Cegas é que as famílias dos participantes tiveram mais tempo de tela. Isso trouxe novas emoções para o programa.

Com isto, o público pôde descobrir um pouco mais sobre quem são aquelas pessoas. Obviamente, nem todos têm uma boa relação.

Dois triângulos amorosos

A primeira temporada de Casamento às Cegas chamou a atenção com o triângulo amoroso entre Jessica, Barnett e Amber.

A segunda temporada teve ainda mais emoções nesse sentido, contando com dois triângulos amorosos em vez de um: entre Mallory, Jarrette e Sal, e entre Shaina, Shayne e Kyle.

Mais histórias pessoais

A segunda temporada de Casamento às Cegas, da Netflix, deu mais destaque às histórias pessoais dos participantes, o que trouxe um pouco mais de vulnerabilidade e honestidade sobre as emoções.

Os espectadores notaram que alguns casais tiveram uma conexão mais sólida na segunda temporada.

Indecisão sobre o casamento

Na primeira temporada de Casamento às Cegas, alguns casais podem até não ter dado certo, mas em geral, eles pareciam mais certos de que se casariam.

Na segunda temporada, o clima de indecisão tomou conta, com alguns casais apresentando sérias dúvidas.

Destaque para os anéis

Os anéis de noivado têm muito mais destaque na segunda temporada de Casamento às Cegas do que na primeira temporada.

Desta vez, os anéis de noivado são realmente assunto de conversa, com alguns escondendo grandes histórias.

Revelações sobre relacionamentos passados

Como mencionado anteriormente, a segunda temporada de Casamento às Cegas deu mais destaque às histórias pessoais dos participantes, o que também permitiu que eles fizessem revelações sobre seus relacionamentos passados.

Isso trouxe algumas cenas dramáticas e muito interessantes. No geral, pode-se dizer que a segunda temporada de Casamento às Cegas melhorou a fórmula que havia dado certo na primeira temporada.