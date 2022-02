Conheça o jovem elenco de Um de Nós Está Mentindo

A Netflix exibe mais uma série sobre escândalos estudantis. Se você gosta de séries como Gossip Girl, Pretty Little Liars e Riverdale, Um de Nós Está Mentindo deve ser sua próxima maratona.

A série ocorre na escola Bayview, quando 4 estudantes são suspeitos de assassinato e um dos estudante morre após uma grave reação alérgica durante a detenção.

A polícia confirma que a morte não foi acidental e começa uma investigação. Com a investigação eles descobrem que a vítima não possui inimigos na escola.

A nova série da Netlfix é baseada nos livros de Karen M. McManus. Um de Nós Está Mentindo foi exibida nos Estados Unidos em 2021, mas a Netflix comprou os direitos de exibição.

A série já está disponível na Netflix, e vamos agora conhecer o jovem elenco.

Annalisa Cochrane

A atriz que faz a estudante popular e líder de torcida Addy. Sua reputação está em risco por ser uma das suspeitas do crime. Ela é colocada nessa posição por estar na detenção no dia da morte. É citada no site de fofocas como uma das possíveis responsáveis pelo crime.

Ela já trabalhou na série Cobra Kai e Heathers.

Chibuikem Uche

O ator interpreta Cooper, o promissor jogador de baseball do colégio. Também é popular e possui segredos de diversos alunos do colégio. Seu futuro também foi colocado em cheque ao ser suspeito de um homicídio.

Ele fez uma pequena participação no filme original da Amazon Prime Video, A Guerra do Amanhã. E fez parte do elenco regular da série American Housewife.

Marianly Tejada

Ela fará a personagem Bronwyn, uma estudante com potencial dentro do colégio. Ela percebe que todo seu esforço será recompensado, se ela provar sua inocência.

Ela já participou das série spin off de Uma Noite de Crime, e fez uma participação da série da Netflix, Orange is The New Black.

Cooper van Grootel

Ele faz Nate, um ex-aluno do colégio. Ele tem passagem pela cadeia por tráfico de drogas. E pode ter adicionado mais um crime para a sua conta.

O ator começou sua carreira na Austrália, seu país natal. Ela fez as séries The Legend of Gavin Tanner e Mystery Road.

Mark McKenna

O ator personifica Simon, o estudante morto que inicia todos os eventos da série da Netflix. Ele é responsável pelo site que divulga os segredos dos alunos do colégio. Com isso ele tem diversos inimigos, que o querem ver morto.

Ele fez parte do musical Sing Street, participou do filme Operação Overlord e da série de comédia da Amazon Prime Video chamada Wayne.

Barrett Carnahan

O ator faz Jake, o namorado de Addy. Ele é capitão do time de futebol americano e mais uma das estrelas do esporte do colégio.

Ele esteve em Cobra Kai, e na série da Netlfix Alexa e Katie. E também participou da série da Amazon Prime Video Cruel Summer.

Jessica McLeod

Ela personifica Janae, uma das poucas amigas de Simon. E ela o ajudou na montagem e divulgação das informações no site.

A atriz esteve no longa original Netflix com Sandra Bullock, Imperdoável. Esteve na série You Me Her e no thriller Brand New Cherry Flavour, um original Netflix.

Melissa Collazo

Ela faz Maeve, a irmã mais nova de Bronwyn. Ela tentará ajudar a irmã a provar sua inocência.

Ela esteve na série do Monstro do Pantano da DC Comics. E participou do filme Freaky – No Corpo de Um Assassino.

Jacque Drew

A atriz fará a detetive Wheeler, responsável por investigar o crime. Ela acompanha principalmente os alunos que estavam na detenção naquele dia.

Ela esteve no filme da Netflix, Ataque dos Cães. Fez a novela Shortland Street na Nova Zelândia. E fez uma participação no filme da Netlix, Tratamento de Beleza.

A primeira temporada de Um de Nós Está Mentindo está disponível na Netflix.