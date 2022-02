Conheça todas versões de Sebastián Vallejo em Café com Aroma de Mulher

Se você curte Café com Aroma de Mulher, já deve ter suspirado pelo charmoso Sebastián Vallejo, o protagonista bonitão interpretado por William Levy. Mas o ator cubano-americano está longe de ser a única encarnação do personagem. Como a produção da Netflix é um remake moderno da icônica novela colombiana, espectadores podem conferir também as outras encarnações do mocinho.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse de Café com Aroma de Mulher na Netflix.

Além de William Levy como Sebastián, a série tem Laura Londoño como a protagonista Gaviota. A novela da Netflix traz também a famosa atriz Carmen Villalobos como a vilã Lucía Sanclemente.

O site Publimetro mostrou o visual de todos os “outros Sebastiáns” de Café com Aroma de Mulher; confira abaixo e escolha o melhor.

Ator brasileiro já interpretou Sebastián Vallejo

O primeiro ator a interpretar Sebastián Vallejo, na versão original de Café com Aroma de Mulher, foi o brasileiro Guy Ecker.

A versão pioneira da novela foi lançada em 1994, produzida pela RCN Televisión, e não demorou a se tornar um sucesso em toda a América Latina.

Guy Ecker nasceu no Brasil, mas ganhou fama internacional por performances em produções latinas. Na época, ele recebeu o prêmio TVyNovelas por sua atuação como Sebastián Vallejo em Café com Aroma de Mulher.

Atualmente, Guy Ecker tem 62 anos, e continua na ativa na TV. O astro é pai de Jon-Michael Ecker, que também é ator e se destaca por participações em séries como Narcos, A Rainha do Sul e Amigas Para Sempre.

Sergio Basáñez em Café com Aroma de Mulher

Depois do lançamento da primeira versão de Café com Aroma de Mulher na Colômbia, em 1994, a emissora mexicana decidiu produzir um remake em 2001.

A adaptação ganhou o título de “Cuando Seas Mía” (Quando Será Minha), e trouxe Sergio Basáñez como Sebastián Vallejo.

No entanto, o personagem ganhou um outro nome, mais adequado à TV mexicana: Diego Sánchez Serrano.

Eduardo Yáñez como Sebastián

No ano de 2007, a popular emissora mexicana Televisa decidiu criar sua própria versão de Café com Aroma de Mulher.

A adaptação de Fernando Gaitán ganhou o título “Destilando Amor”, e trocou o cenário cafeeiro por uma ambientação tequileira, mais adequada à agricultura do México.

Sebastián Vallejo também teve o nome trocado para Rodrigo Montalvo Santos, e foi interpretado pelo galã Eduardo Yáñez.

A novela se tornou um fenômeno de audiência no México e em outros países (incluindo o Brasil). Até hoje, a novela é considerada a versão mais bem sucedida de Café com Aroma de Mulher.

Durante a pandemia de Covid-19, as emissoras latinas Telemundo e RCN uniram forças para produzir o remake mais recente de Café com Aroma de Mulher.

A novela foi exibida originalmente em 2021, e no final do ano, foi disponibilizada internacionalmente pela Netflix.

Na nova produção, o ator cubano-americano William Levy interpreta o protagonista Sebastián Vallejo, e arranca suspiros dos fãs na Netflix.

Café com Aroma de Mulher, com William Levy, está disponível na Netflix.