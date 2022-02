Crianças de filmes de terror cresceram e sumiram do mapa

Filmes de terror não são uma tarefa fácil nem mesmo para os atores mais experientes, quem dirá então para as crianças.

Mesmo assim, muitas crianças dão um show de atuação em projetos do gênero, como O Iluminado e Hereditário, que foram grandes sucessos de épocas distintas.

No entanto, além de serem longas de terror com protagonismo mirim, esses filmes possuem outra coisa em comum: crianças que atuaram bem, mas não deram tanta continuidade em sua carreira de atuação após vivenciarem situações desconfortáveis no set.

Crianças o que aconteceu com Milly Shapiro e Danny Lloyd após o sucesso:

Milly Shapiro

Milly Shapiro era apenas uma jovem adolescente quando entrou para o elenco de Hereditário, filme de terror psicológico repleto de trauma e luto, além da presença de uma entidade sobrenatural.

A atriz nasceu com uma condição genética chamada Displasia Cleidocraniana (CCD) e, no TikTok, compartilho que ainda está lidando com os danos emocionais que o filme teve nela, e isso nem estava ligado às gravações sombrias, mas sim a como a vida real pode ser pior que um filme de terror.

Na rede social, a atriz revela que a edição do filme foi feitada para sua aparência parecer desagradável, e ela lembra e ter lido muitos comentários cruéis sobre ela na época. Hoje ela tanta lidar com humor, mas as marcas ainda estão lá.

Milly continua atuando em projetos menores e não fez grande sucesso desde Hereditário, mas segue ativa nas redes sociais.

Danny Lloyd

Danny Lloyd era uma criança quando estrelou O Iluminado, famoso filme de terror de 1980 de Stanley Kubrick baseado no livro homônimo de Stephen King.

O longa é um dos mais importantes do gênero, mas isso não foi o suficiente para o pequeno Lloyd desejar continuar sendo ator: eEle fez apenas mais um filme nos anos 90 e, após isso, só voltou às telonas para documentários sobre O Iluminado e uma pequena participação especial como espectador em Doutor Sono, sequência do longa lançada em 2019.

É sabido que os bastidores de O Iluminado não foram nada gentis para Shelley Duvall, que relata o desconforto causado por Kubrick durante as gravações e, embora Danny já tenha dito em entrevistas que o diretor o protegeu das “coisas assustadoras”, o clima geral não parece ter sido tão bom assim.

Danny, hoje em dia, está focado em sua carreira como professor universitário no departamento de biologia de uma faculdade no Kentucky e não possui planos de voltar a atuar.

