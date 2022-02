Detalhes em Vikings: Valhalla que passaram despercebidos por fãs

Contém spoilers

Vikings: Valhalla era aguardada na Netflix com grandes expectativas, e parece que não decepcionou. Os críticos e os fãs, em geral, curtiram a nova série, que é derivada de Vikings e, ao mesmo tempo, também serve como continuação.

Vikings: Valhalla acompanha a jornada de Leif Eriksson, que é interpretado por Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina. Ele é como um substituto para Ragnar, e eles até possuem algumas coisas em comum.

Muitas coisas acontecem em Vikings: Valhalla e, portanto, vários detalhes podem ter passado despercebidos pelo público. Se você quer saber quais seriam esses detalhes, continue lendo.

Kattegat aprendeu algumas lições com os ataques de Paris

Os ataques de Paris trouxeram algumas lições para Kattegat, pelo que parece. O lugar agora conta com um dispositivo de segurança muito parecido com o de Paris, o que ajuda a garantir que navios indesejados não possam chegar.

Agora eles contam com os seus próprios trabucos também. Parece que Kattegat realmente investiu em melhorar a sua defesa.

Emma se parece com seu famoso parente

É revelado em Vikings: Valhalla que Emma é bisneta de Rollo. De certa maneira, ela é parecida com seu famoso parente.

Assim como Rollo, Emma chegou como uma estranha na Inglaterra. No entanto, ela rapidamente foi capaz de dominar o idioma e ganhar a confiança do povo.

O bisneto do Rei Harald está na mesma missão

Em Vikings: Valhalla, o personagem Príncipe Harald Sigurdsson é bisneto do Rei Harald, que teve destaque em Vikings. O Rei Harald era alguém que desafiou todas as probabilidades ao se tornar o governante da Noruega.

Assim como o Rei Harald, o Príncipe Harald Sigurdsson está em uma missão para conquistar cada vez mais poder. Ele é ambicioso e fará de tudo para alcançar os seus objetivos.

O que é o símbolo na mão de Jarl Kåre?

Jarl Kåre aparece usando luvas na maior parte do tempo em Vikings: Valhalla. No entanto, em um momento é revelado que existe um símbolo na palma de sua mão, que é como uma tatuagem em forma de Y.

Esse símbolo é conhecido como Algiz. Acredita-se que ele esteja ligado à ideia de proteção.

Jarl Kåre se inspira em Ragnar em uma coisa

Em Vikings, Ragnar costumava ter uma técnica para assustar os seus inimigos: ele decapitava sacerdotes e colocava as suas cabeças decepadas em um barco, enviando-o para a região que queria intimidar. Isso geralmente funcionava muito bem.

Jarl Kåre, de Vikings: Valhalla, se inspira em Ragnar nesse sentido, fazendo a mesma coisa. No entanto, ele consegue ser ainda mais brutal, pois sabe que o povo de Kattegat é durão e difícil de assustar.

O ataque a Kattegat foi prenunciado há muito tempo

Nos créditos de abertura da quarta temporada de Vikings, uma breve cena mostra um tsunami destruindo Kattegat, mas não vem do mar, e sim da direção do vale. Como um tsunami poderia vir do interior?

Em Vikings: Valhalla, o grande ataque a Kattegat acontece. Jarl Kåre e Olaf enganam todos dando a entender que eles atacariam pelo mar, mas na realidade a investida acaba acontecendo pelo outro lado.

As paredes de Kattegat não foram violadas por 100 anos

Em Vikings: Valhalla, é revelado que as muralhas de Kattegat não foram rompidas por cerca de 100 anos. Isso mostra como o lugar investiu em segurança.

É claro que um grande ataque acaba acontecendo. No entanto, ainda assim é interessante que Kattegat tenha permanecido segura por tanto tempo.

Rei Canute obtém o seu saque

Quando aparece em Vikings: Valhalla, o nobre de Northumberland é visto brincando com seus extravagantes anéis. O personagem passa uma certa arrogância, mas não contava com ser assassinado pelo Rei Canute.

Em uma cena rápida, o Rei Canute surge com algo brilhante em seus dedos, sendo claramente um dos anéis que o nobre de Northumberland usava com tanto orgulho. Ele pode ser o novo rei da Inglaterra, mas ainda é um viking de coração.

O despertar de Leif, o Vermelho

Leif, o Vermelho é um dos vikings mais famosos de todos os tempos. Mas no começo de Vikings: Valhalla, Leif ainda vive à sombra de seu pai.

Ao longo da primeira temporada, existe um “despertar” no personagem, com ele se tornando mais parecido com o que se espera dele. Leif acaba revelando o seu lado sombrio e selvagem.

Leif se tornará cristão?

Ao longo de sua vida, Ragnar demonstrou certa simpatia pelo cristianismo em alguns momentos. O mesmo parece acontecer com Leif.

Existem várias cenas que indicam que Leif pode abandonar as crenças pagãs, abraçando o cristianismo. Resta saber se isto realmente terá destaque em sua jornada em Vikings: Valhalla, pois é esperado que a série tenha várias temporadas na Netflix.