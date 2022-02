Detalhes pequenos que você não reparou no trailer de Doutor Estranho 2

Com a estreia cada vez mais próxima de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o trailer para o novo filme do Mago Supremo foi divulgado e trouxe muitas novidades, incluindo personagens da Marvel que pousarão pela primeira vez no MCU através deste projeto.

O vídeo foi transmitido pela primeira vez no Super Bowl de 2022, seguindo a tradição da final do campeonato da NFL que aproveita sua alta audiência para exibir trailers inéditos dos próximos lançamentos do cinema, e a Marvel não ficou de fora do evento!

Para este novo filme, com Benedict Cumberbatch de volta ao papel de Doutor Estranho, o longa dará sequência não só ao seu primeiro projeto solo, lançado em 2016, mas também ao recente Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, no qual teve uma influente participação que distorceu toda a realidade do MCU.

Abalado com acontecimentos do passado, chamará velhos amigos como Wong (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen) para ajudá-lo a proteger o mundo de ameaças, mas mais conexões com os quadrinhos e outros títulos da Marvel também marcaram presença no trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Confira alguns dos detalhes que você talvez não tenha reparado:

Conexões com What If…

Se você assistiu à série da Marvel no Disney+, provavelmente se lembra do emocionante episódio em que o Doutor Estranho tenta voltar no tempo para salvar sua namorada, Christine, que estava no carro com ele quando aconteceu o acidente que feriu suas mãos.

Naquela realidade ele acabou se dividindo em duas versões, uma boa e uma má, cujo paradoxo de coexistência começa a destruir a realidade. Por volta dos 40 segundos no novo trailer de No Multiverso da Loucura, é visto um efeito semelhante, como se os prédios estivessem se dissolvendo.

Multiverso dos Illuminati pode ser real

Outra cena marcante do trailer mostra o Doutor Estranho, algemado, sendo guiado por robôs Ultron através de um corredor que leva a uma sala com várias figuras aparentemente poderosas, mas cujos rostos não são revelados. A cena, mesmo curta, reforça os rumores de que este filme entrará no multiverso dos Illuminati, um grupo dos quadrinhos que conta com versões de heróis já conhecidos, mas de universos alternativos, com planos obscuros em mente.

Se isso for verdade, a presença dos robôs Ultron podem indicar, ainda, a participação de uma versão alternativa de Tony Stark, que nos quadrinhos é um dos integrantes do grupo. Se não for, Doutor Estranho 2 terá de explicar a presença dos guardas Ultron.

Rintrah chega ao MCU

E tem personagem novo na área! Rintrah, minotauro já conhecido dos quadrinhos, aparecerá pela primeira vez no Universo Cinematográfico da Marvel.

Nas HQs, ele é um dos aliados de Strange e chegou até a ser seu aprendiz. Inspirado nos minotauros da mitologia grega, Rintrah vem do planeta R’Vaal e tem habilidades de feiticeiro, como magia e metamorfose, além da força suprema.

Quando estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é o próximo filme da Marvel a pousar nos cinemas. Com direção de Sam Raimi, o projeto chega no dia 05 de maio de 2022 aos cinemas do Brasil e, posteriormente, deverá ser enviado também ao catálogo do Disney+.

