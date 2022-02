Doutor Estranho 2, Jurassic World 3 e TODOS os trailers do Super Bowl

Como de costume, a edição 2022 do Super Bowl, trouxe inúmeros trailers de filmes e séries aguardadas. Essa 56ª edição trouxe prévias de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), Jurassic World 3 e muito mais.

Há opções para fãs de todos os gêneros, desde super-heróis, até thrillers de ação. Dito isso, algumas faltas foram sentidas.

Continua depois da publicidade

Dentre elas, um trailer propriamente dito de Adão Negro, estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock. A DC lançou apenas uma prévia (que na realidade foi divulgada online alguns dias antes) dos vindouros filmes, incluindo The Flash.

Veja os trailers, abaixo.

Ambulância – Um Dia de Crime

O novo filme de Michael Bay, de Transformers, ganhou um trailer no Super Bowl.

Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II interpretam Danny e William Sharp, irmãos que assaltam bancos e tudo dá errado no último roubo deles.

Bel-Air

O reboot dramático da famosa série de comédia dos anos 1990, Um Maluco no Pedaço, chegou ao Peacock, plataforma de streaming disponível somente nos EUA.

A prévia não chega a mostrar cenas da série, apenas Will Smith (que apenas produz, não atua nela) e o elenco de Bel-Air recriando a música de abertura do original.

Filmes da DC

A DC não lançou um trailer completo de um dos novos filmes e sim um comercial com um pouco sobre os lançamentos futuros.

Vemos novas cenas de The Batman, Aquaman 2, Adão Negro e The Flash. Essa prévia já havia sido divulgada previamente e mostra o Senhor Destino e Gavião Negro nas cenas de Adão Negro.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

A Marvel, evidentemente, não ficou de fora e lançou o trailer do aguardado Doutor Estranho 2, com direito à voz de Patrick Stewart, o professor Xavier dos filmes dos X-Men.

A prévia ainda mostra a Feiticeira Escarlate, outra versão do Doutor Estranho e um pouco das ameaças que ele vai enfrentar no filme.

Disney+

O Disney+ também lançou um anúncio inusitado, repleto de cabras, apresentado por Awkwafina, de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

A presença das cabras se dá por conta da abreviação goat para greatest of all time (melhor de todos os tempos). Goat é cabra em inglês.

Jurassic World: Domínio

Jurassic World 3 foi outro cujo trailer foi lançado antes do Super Bowl. A prévia mostra um pouco do fim dessa trilogia estrelada por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

O trailer ainda mostra o retorno de astros do primeiro Jurassic Park: Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, que interpretam, respectivamente, Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Satler.

Lightyear

O novo filme da Pixar também ganhou trailer, que foi divulgado pouco antes do Super Bowl.

Nele vemos Buzz Lightyear (que não é um brinquedo no filme) em uma missão no espaço, enfrentando perigos como robôs gigantes e mais.

A aguardada série de O Senhor dos Anéis do Amazon Prime Video, enfim, ganhou um teaser trailer, mostrando um pouco do que podemos esperar da produção.

Vemos uma jovem Galadriel escalando e se aventurando pela Terra-Média da Segunda Era, além de cidades élficas, criaturas monstruosas e mais.

The Lost City

O novo filme com Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe, The Lost City, ganhou um comercial no Super-Bowl.

A prévia mostra algumas cenas que já vimos no trailer completo. O filme traz Bullock como Loretta Sage, que é levada em uma aventura pelo bilionário excêntrico vivido por Daniel Radcliffe.

Cavaleiro da Lua

A primeira série da Marvel no Disney+ em 2022 também não foi deixada de lado.

Cavaleiro da Lua ganhou um comercial, que mostra Oscar Isaac como o herói titular, tendo problemas em manter a própria identidade.

Ethan Hawke aparece no trailer como Arthur Harrow, o manipulador líder de um culto.

Filmes da Netflix

A Netflix lançou uma prévia com os filmes originais que chegarão em 2022. Novamente, a gigante do streaming promete lançar um filme por semana em 2022.

O Projeto Adam ganha bastante destaque. O filme é estrelado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldana.

Nope

Nope, novo filme de Jordan Peele, também ganhou um trailer.

O longa-metragem do diretor de Corra! mostra uma cidadezinha que começa a passar por assustadores acontecimentos.

Aparentemente, algo nos céus, talvez alienígenas, ameacem esse lugar remoto.

Sonic 2

Sonic 2 ganhou um comercial, que mostra o confronto entre o personagem titular e Knuckles, assim como o retorno de Jim Carrey como o Dr. Robotnik.

Também vemos Tails, que estreia no filme após a cena pós-créditos do primeiro filme. Jeff Fowler retorna para a direção.

Young Rock

A segunda temporada de Young Rock ganhou um trailer pouco antes da estreia, em 15 de março.

Vemos Dwayne Johnson jogando futebol americano para o Calgary Stampeders, antes dele sofrer um ferimento que o levou ao wrestling.