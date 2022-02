Doutor Estranho 2: Quais heróis podem formar os Illuminati no MCU

Doutor Estranho 2, também conhecido como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tem tudo o que é preciso para fazer a introdução dos Illuminati ao MCU.

Segundo o trailer recém-divulgado no Super Bowl, parece que as viagens por realidades alternativas convocaram o Illuminati, um grupo multiversal de super-heróis formados por variantes malignas de antigos conhecidos do público, incluindo o próprio Doutor Estranho e até mesmo o Homem de Ferro.

O trailer deixou o público sonhar com essas possíveis participações em Doutor Estranho 2 e, logo abaixo, você descobre alguns dos personagens que podem dar as caras no novo filme da Marvel:

Defender Strange

Uma das variantes confirmadas do Doutor Estranho é o Defender Strange, que tem um uniforme preto e usa o cabelo comprido, preso em um rabo de cavalo.

Ainda não se sabe muito sobre de qual universo virá essa variante, tampouco seu papel no filme. No entanto, uma das possibilidades é que ele seja o líder dos Illuminati, já que graças à série dos Defensores criada pela Netflix, há poucas chances de Doutor Estranho honrar seu papel como um dos Defensores originais da Marvel.

Também há a possibilidade das duas versões de Strange se enfrentarem no filme e, se isso realmente acontecer, o público certamente vibrará com o evento.

Barão Mordo

Outra variante que pode entrar em cena é o Barão Mordo. Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), quando apareceu no primeiro filme do Doutor Estranho, já tinha esse desejo de aniquilar os feiticeiros do mundo. Sua participação no novo longa pode ser justificada pela necessidade de unir forças ao Defender Strange.

Outra possibilidade, talvez até mais provável, é a de que sua variante vista no trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura venha de um universo diferente, no qual ele tenha prometido proteger o mundo como Feiticeiro Supremo.

Clea

Clea, a feiticeira da Dimensão das Trevas, também pode fazer sua estreia no MCU neste filme. Até então vista apenas nos quadrinhos, Clea é uma forte candidata para os Illuminati da Marvel.

No trailer do novo filme conhecemos e Christine Palmer (Rachel McAdams), namorada de Strange, que parece viajar pelo multiverso com o Doutor Estranho e Miss América. Sua aparição neste momento pode ser como uma variante que também foi treinada para as Artes Místicas.

Professor Charles Xavier

Uma das vozes que o público mais amou ouvir no trailer foi a de Patrick Stewart de volta ao papel de Professor Charles Xavier. Considerado um dos mais poderosos psíquicos do universo Marvel, o personagem famoso pelos quadrinhos e filmes de X-Men tem como variante um membro do Illuminati.

Com os direitos do X-Men e seus personagens de volta à Marvel, alguns personagens já deram as caras no MCU, como Pietro Maximoff, o Mercúrio, em WandaVision. Não seria muito difícil, portanto, vermos o Professor X em cena, ainda mais nessa possibilidade multiversal.

Senhor Fantástico

E se os X-Men podem aparecer, nada impede o líder do Quarteto Fantástico de também dizer um “oi”.

O Senhor Fantástico é o alter-ego de Reed Richards, conhecido por sua flexibilidade, fazendo-o se esticar ou se contrair como quiser. Nos quadrinhos dos Illuminatis ele também aparece como um dos membros fundadores, e essa seria uma boa oportunidade de começar a introduzir o universo do Quarteto Fantástico ao MCU, mesmo que com uma variante.

Capitã Carter

Não a agente, e sim a capitã! Carter também teve sua presença confirmada em Doutor Estranho 2 graças a seu escudo, que pode ser visto em um dos pôsteres oficiais do longa.

A personagem também foi introduzida na série What If…, do Disney+, que mostrou suas habilidades de liderança. Essa pose combina com os requisitos para se juntar ao grupo Illuminati do MCU. Mas será?

Como na animação ela também está ligada aos Guardiões do Multiverso, o que explicaria é que as variantes presentes neste filme em live-action não são as mesmas da série animada, dando ainda mais complexidade e profundidade às tramas.

Homem de Ferro Superior

Mas a participação que mais queremos ver é a do Homem de Ferro Superior, a versão do Tony Stark que enfrentou o Demolidor nos quadrinhos e também é um dos membros do grupo Illuminati.

Não espere, no entanto, Robert Downey Jr. de volta ao papel para essa possível participação especial. Mas se o personagem for mesmo entrar em cena, confirmaria a teoria de que Tom Cruise foi contratado para viver uma variante de Tony Stark no filme.

Doutor Estranho 2 nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o próximo filme da Marvel a pousar nos cinemas e promete se aprofundar ainda mais nas teorias do multiverso, possibilitando encontros com variantes e personagens de outras franquias.

Sinopse: Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, da Marvel Studios, o MCU desbloqueia o Multiverso e expande seus limites mais do que nunca. Viaje para o desconhecido com o Doutor Estranho, que, com a ajuda de aliados místicos antigos e novos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.

O filme chega dia 05 de maio de 2022 aos cinemas do Brasil e, após sua exibição nas telonas, também deve ser lançado no catálogo do Disney+.

