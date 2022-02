Filmes e séries essenciais para ver antes do novo Batman

Aqui estão os filmes e séries essenciais para assistir antes de ver The Batman, estrelado por Robert Pattinson.

Com uma história de quase três horas, The Batman certamente cobrirá muito terreno nos mitos do Cavaleiro das Trevas. O longa-metragem explorará seus anos de formação como vigilante e detetive, bem como seus relacionamentos com personagens como Mulher-Gato, Jim Gordon, Pinguim e Charada.

Continue lendo para conferir uma lista com os filmes e séries essenciais para assistir antes de ver The Batman. Um detalhe importante: o longa-metragem não terá conexão com nenhuma dessas obras, sendo o início de um novo universo, mas ainda é interessante assisti-las para conferir mais sobre o personagem da DC.

Batman Begins

O jovem Bruce Wayne viaja para o Extremo Oriente, onde recebe treinamento em artes marciais do mestre Henri Ducard, um membro da misteriosa Liga das Sombras.

Quando Ducard revela que a verdadeira proposta da Liga é a destruição completa da cidade de Gotham, Wayne retorna à sua cidade com o intuito de livrá-la de criminosos e assassinos. Com a ajuda do mordomo Alfred e do expert Lucius Fox, nasce Batman.

Disponível na HBO Max.

Coringa

Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade, o fracassado comediante Arthur Fleck inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar três homens em pleno metrô. Sua ação inicia um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Disponível no Globoplay.

Batman: O Cavaleiro das Trevas

Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um jovem e anárquico criminoso conhecido como Coringa ganha força e decide instaurar um verdadeiro caos na cidade.

O justiceiro será testado psicologicamente e fisicamente como nunca fora antes em um confronto bastante pessoal. Cabe a Batman encontrar uma maneira de deter o sádico vilão antes que mais vidas sejam perdidas.

Disponível na HBO Max.

Batman: O Longo Dia das Bruxas

Uma série de assassinatos brutais espalham o medo por Gotham e fazem com que Batman, o tenente Gordon e o promotor público Harvey Dent corram contra o tempo para pegar o serial killer.

Disponível na HBO Max.

Gotham

O tenente James Gordon chega a Gotham com o intuito de combater a corrupção. Gordon tenta fazer a diferença e começa investigando o assassinato de Thomas e Martha Wayne, cujas mortes deixaram órfão seu filho Bruce.

Disponível na Netflix.

Batman – A Máscara do Fantasma

Sob a identidade secreta de Batman, o multimilionário Bruce Wayne combate perigosos criminosos que ameaçam Gotham City. Desta vez, além de enfrentar seu arqui-inimigo Coringa, o incansável Homem-Morcego encara outro terrível vilão: o Fantasma.

Disponível na HBO Max.

Com Robert Pattinson, The Batman chega aos cinemas em 3 de março de 2022.