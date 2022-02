Keanu Reeves e os atores que podem ser o novo Wolverine

Com a Marvel desenvolvendo um reboot de X-Men, eles precisarão de um novo ator como Wolverine. Existem alguns nomes que os fãs acreditam que seriam bons, como Keanu Reeves.

Hugh Jackman interpretou Wolverine de maneira marcante por anos, até que se despediu do papel em Logan.

Até existem rumores de que ele pode aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas provavelmente seria apenas uma participação especial e não um retorno em definitivo.

Com isto em mente, existem alguns atores que os fãs estão sempre associando ao papel de Wolverine.

Por meio do Reddit, os internautas apontaram alguns nomes que poderiam ser escalados como uma nova versão do anti-herói da Marvel.

Continue lendo para conferir uma lista com os atores que os fãs acreditam que poderiam interpretar o novo Wolverine da Marvel.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe é conhecido por seu papel como Harry Potter no cinema. No entanto, nos últimos anos, ele interpretou personagens muito diferentes, com alguns sendo bem intensos.

O ator pode não ser a primeira pessoa que vem à mente quando se trata de um novo Wolverine, mas ele é baixinho assim como o anti-herói dos quadrinhos e alguns fãs acreditam que, com um bom treinamento, ele poderia chegar ao físico ideal para o papel.

Scott Eastwood

Scott Eastwood é filho do astro Clint Eastwood e se parece bastante com seu pai.

O ator esteve em produções como Esquadrão Suicida, Velozes e Furiosos 9 e Círculo de Fogo: A Revolta, mas ainda procura um papel de destaque na carreira.

Zac Efron

Para Zac Efron, os dias de High School Musical estão no passado. O ator mudou bastante nos últimos anos, ficando bem mais musculoso e assumindo outros papéis na carreira.

Muitos fãs acreditam que Zac Efron teria um bom físico para o papel de Wolverine. Também seria um novo desafio para o ator em sua carreira.

Keanu Reeves demonstrou interesse no papel de Wolverine várias vezes e muitos acreditam que ele devia ter uma chance no papel.

O ator não é muito parecido com o personagem dos quadrinhos, mas poderia entregar uma nova abordagem sobre o anti-herói.

Alguns apontam, no entanto, que Keanu Reeves estaria muito velho para interpretar um novo Wolverine. Embora o ator ainda dê conta de várias cenas de ação atualmente, isto poderia se tornar um problema a longo prazo.

Tom Hardy

Tom Hardy se encaixa muito com a aparência do Wolverine nos quadrinhos.

Muitos fãs ainda torcem para que, de alguma forma, o ator seja escalado no papel, mas seria complicado, pois atualmente ele já interpreta o Venom, outro personagem da Marvel, no cinema.

James McAvoy

Em Fragmentado e Vidro, James McAvoy demonstrou uma intensidade que combinaria com Wolverine. A incrível fisicalidade do ator surpreendeu os fãs.

No entanto, essa é uma escalação que provavelmente nunca acontecerá, já que James McAvoy interpretou o Professor Xavier nas produções da Fox.

Por ser um personagem muito ligado ao Wolverine, isto causaria uma certa confusão para o público.

Jon Bernthal

Jon Bernthal se encaixa muito ao estilo durão do Wolverine dos quadrinhos. Com uma boa caracterização, também ficaria muito próximo do visual do anti-herói.

O único problema é que Jon Bernthal já interpretou o Justiceiro, outro personagem da Marvel, e existe a expectativa de que ele retorne ao papel em algum momento.

Mas caso o Marvel Studios queira mudar um pouco as coisas, não há dúvidas de que o ator seria uma boa escolha para Wolverine.