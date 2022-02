O que não te contaram sobre Uncharted: Fora do Mapa

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Uncharted: Fora do Mapa adapta para as telonas a trama do popular videogame, com Tom Holland no papel principal. No filme, o Homem-Aranha do MCU mostra ao público um lado bem diferente de sua atuação, e faz sucesso como o aventureiro Nathan Drake. Listamos abaixo 7 detalhes que os fãs não sabem sobre Uncharted; confira.

“Em Uncharted, o caçador de tesouros Nathan Drake, descendente do explorador Francis Drake, inicia uma jornada em busca de um tesouro na lendária cidade sul-americana de El Dorado. Lá, ele acaba sendo perseguido por um grupo de mercenários que também busca o tesouro perdido”, afirma a sinopse oficial de Uncharted.

Além de Tom Holland, o filme conta com Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Rudy Pankow.

Embora tenha tudo para conquistar fãs no mundo inteiro, Uncharted não ganhou uma recepção positiva da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 39% de aprovação.

Muitos atrasos na estreia de Uncharted

Você sabia que, originalmente, Uncharted deveria ter estreado em junho de 2016? Devido à saída do então diretor Seth Gordon – que deixou a produção para comandar o reboot de SOS Malibu – o longa foi remarcado para chegar aos cinemas em junho de 2017. Durante os próximos anos, a Sony confirmou datas de estreias em 2020, 2021 e 2022. A estreia do longa também foi prejudicada pela pandemia de Covid-19, que provocou atrasos nos lançamentos mais aguardados da indústria do entretenimento.

Chris Pratt quase interpretou Nathan Drake

Dada a popularidade mundial de Chris Pratt, não é uma surpresa o fato da Sony ter considerado o ator para o papel de Nathan Drake em Uncharted: Fora do Mapa. Na época da escalação, o roteiro estava sendo produzido por Mark Boal. No entanto, Chris Pratt recusou o papel. O ator não explicou o motivo para a recusa, mas tudo indica que a negativa estava relacionada a outros compromissos do ator, como os filmes do MCU e o longa de ação Guerra do Amanhã.

A escolha de Tom Holland em Uncharted

Em maio de 2017, a produção de Uncharted: Fora do Mapa surpreendeu muita gente ao escalar Tom Holland para o papel do protagonista Nathan Drake. O desenvolvimento foi chocante por várias razões. Na época de sua escalação, Tom Holland tinha apenas 21, ou seja, era significativamente mais novo que o Nathan Drake do game original. Fãs esperavam pela escolha de um ator mais maduro, próximo à idade de Nathan Fillion (que interpretou Nathan Drake em um fã-filme de 2018). A escalação também provou a fé da Sony em Tom Holland, já que o ator também lidera a franquia mais bem sucedida da companhia: Homem-Aranha.

Três diretores em um ano

Entre 2019 e 2020, três diretores diferentes se envolveram na produção de Uncharted. Tudo começou com a saída do cineasta Shawn Levy, que deixou o projeto para comandar O Mistério de Cloverfield. Dan Trachtenberg assumiu a liderança, mas só permaneceu na produção por oito meses, abandonando o longa por razões não especificadas. A Sony, então, recrutou Travis Knight, que havia acabado de comandar o blockbuster Bumblebee. No final de 2020, Knight também desistiu de Uncharted: Fora do Mapa. A Sony só encontrou um substituto – Ruben Fleischer – em janeiro de 2021. O cineasta terminou a produção do filme e foi responsável pela versão exibida atualmente nos cinemas.

Quem é o diretor de Uncharted?

Após vários cineastas abandonarem a produção de Uncharted, a Sony encontrou em Ruben Fleischer a figura perfeita para comandar a trama do longa. Fleischer fez sua estreia no cinema com Zumbilândia, filme que fez muito sucesso com público e crítica. Após projetos de menor alcance, Fleischer entrou de cabeça no mundo dos blockbusters ao comandar Venom, filme que gerou uma enorme bilheteria para a Sony. Com isso, o cineasta se estabeleceu em uma figura confiável, para quem a empresa pôde entregar um projeto tão complexo como Uncharted.

Filmagens interrompidas

Em março de 2020, as filmagens de Uncharted estavam prestes a começar, após anos de atrasos, adiamentos, troca de diretores e muito mais. Infelizmente, a produção precisou ser interrompida no primeiro dia de gravações, devido à pandemia de Covid-19. Em uma live no Instagram, Tom Holland afirmou que “o elenco chegou para gravar, e no mesmo dia, a produção foi cancelada”. Uncharted, entretanto, está longe de ser o único filme prejudicado pela pandemia. Grande parte das produções de 2020 passaram por situações parecidas.

A escolha de Mark Wahlberg

Muito antes do início da produção da adaptação atual de Uncharted: Fora do Mapa, Mark Wahlberg foi sondado para interpretar Nathan Drake em uma versão anterior da história. No novo filme, o astro vive Victor Sullivan, o mentor do protagonista de Tom Holland. Em uma entrevista ao site The Cut, o ator falou sobre a diferença entre as produções: “O novo filme é 10 vezes melhor que todas as versões que seriam produzidas de uma forma ou de outra. Por isso, aceitei na hora retornar à franquia nesse papel diferente”, comentou o astro.

Uncharted: Fora do Mapa está em cartaz nos cinemas.