O MCU é o maior universo compartilhado de Hollywood. Como tal, apresenta alguns dos atores mais famosos do mundo, que contam com incríveis salários.

O MCU teve início com Homem de Ferro, que teve Robert Downey Jr. como protagonista. Desde então, diversas produções acabaram sendo lançadas, alcançando grande sucesso ao redor do mundo.

Continue lendo para conferir uma lista dos atores com os 7 maiores salários do MCU (via Screen Rant).

Paul Rudd

O ator Paul Rudd interpreta o Homem-Formiga no MCU. Ele é bastante conhecido por seu trabalho na comédia.

Paul Rudd recebeu US$ 8 milhões por seu trabalho em Vingadores: Ultimato. Foi o seu maior salário na Marvel até o momento, embora ele obviamente também tenha recebido um bom dinheiro pelos outros longas.

Jeremy Renner

Jeremy Renner é o Gavião Arqueiro do MCU, tendo recentemente retornado ao seu papel em uma série do Disney+.

O ator recebeu um salário de aproximadamente US$ 15 milhões por Vingadores: Ultimato, o que é bastante impressionante.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo chegou para substituir Edward Norton como Hulk no MCU. Ele interpreta o personagem desde Os Vingadores.

Assim como Jeremy Renner, Mark Ruffalo também recebeu US$ 15 milhões por Vingadores: Ultimato. O ator retorna como Hulk na série da Mulher-Hulk.

Chris Evans

Chris Evans marcou seu nome em Hollywood como o Capitão América. Antes disso, ele curiosamente havia interpretado o Tocha Humana em Quarteto Fantástico, da Fox.

Chris Evans recebeu US$ 15 milhões por Vingadores: Ultimato. Foi a sua despedida como Capitão América, embora rumores indiquem que ele ainda pode retornar como Steve Rogers.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth não era muito conhecido antes de entrar para o MCU. Hoje, graças ao seu papel como Thor, ele é um dos grandes astros de Hollywood.

Chris Hemsworth retorna em Thor: Amor e Trovão (Thor 4). Foi relatado que o ator terá um salário de US$ 20 milhões por esse trabalho.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson entrou para o MCU em Homem de Ferro 2. Ela teve um papel importante na saga dos Vingadores como Viúva Negra.

A atriz recebeu US$ 20 milhões pelo longa-metragem solo da Viúva Negra. No entanto, acredita-se que ela também tenha levado um bônus por conta de um acordo com a Disney.

Robert Downey Jr.

Sem Robert Downey Jr., o Homem de Ferro nunca teria se tornado um personagem tão popular.

O ator recebeu US$ 75 milhões por Vingadores: Ultimato, mas o seu salário pelos trabalhos anteriores no MCU já era impressionante, com estimativas de que ele tenha recebido pelo menos US$ 50 milhões por cada um dos primeiros longas dos Vingadores.