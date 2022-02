Os atores de O Senhor dos Anéis que também estiveram no MCU

O Senhor dos Anéis e a Marvel podem não parecer ter tanto em comum logo de cara, mas escondem várias semelhanças que chocam os fãs de ambos universos a cada nova descoberta.

Além de serem duas franquias de enorme sucesso entre o público, com grandes bilheterias e sucesso de crítica, o MCU e os filmes baseados na obra de Tolkien também compartilham grande parte de seu elenco.

Você pode não ter percebido, mas vários atores e atrizes da trilogia de O Senhor dos Anéis (e mesmo de O Hobbit) já apareceram nos longas da Marvel, inclusive na franquia X-Men, firmando essa incrível coincidência dos bastidores das sagas.

Confira astros de O Senhor dos Anéis que também estão na Marvel:

Cate Blanchett

Quem também foi de elfa a vilã foi Cate Blanchett, que já possui duas estátuas do Oscar. Ela viveu a graciosa, mas igualmente autoritária Galadriel em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, enquanto em Thor: Ragnarok deu vida a Hela, a irmã mais velha de Thor que é ainda mais maléfica que o Loki.

Evangeline Lilly

Já a atriz Evangeline Lilly conseguiu manter seu papel de mocinha nas duas franquias: em O Hobbit viveu Tauriel, uma elfa muito inteligente e hábil que ajudou Legolas e os Hobbits em sua missão, enquanto deu vida à Hope van Dyne no filme do Homem-Formiga, pela Marvel, inclusive na sequência Homem-Formiga e a Vespa e em um terceiro filme esperado para estrear em 2023.

Andy Serkis

Vingadores: Era de Ultron trouxe Andy Serkis como Ulysses Klaue, um criminoso que contrabandeava Vibranium. Ele também atuou em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, embora não tenha aparecido: ele foi a voz de Gollum, o icônico personagem da franquia. E o responsável por “meu precioso!” se encontrou com outro astro de O Senhor das Anéis na Marvel

Martin Freeman

Martin Freeman viveu Bilbo Bolseiro, o protagonista da trilogia O Hobbit. O que ele não imaginava é que anos mais tarde, na Marvel, voltaria a cruzar os bastidores com seu antigo colega de elenco Andy Serkis, já que os dois atuaram juntos no filme Pantera Negra, dando aos fãs de O Senhor dos Anéis o reencontro que queriam!

Ian McKellen

Uma lenda viva da atuação! O astro está com 82 anos hoje e, ao longo de sua carreira, o ator britânico saga O Senhor dos Anéis e O Hobbit, como Gandalf, o Cinzento, além de ter interpretado o controlador de mentes Magneto nos filmes da franquia X-Men.

Lee Pace

Thranduil, pai do Legolas e Rei dos Elfos Silvestres, foi interpretado por Lee Pace em O Hobbit, o que chocou positivamente os fãs visto que o personagem só era brevemente mencionado nos livros de Tolkien. No MCU a mudança na aparência foi drástica, interpretando o vilão Ronan no filme Guardiões da Galáxia.

Hugo Weaving

Hugo Weaving é, sem dúvida, um grande ator. Da fantasia à ficção, interpretou o Rei Elrond, um dos mais sábios e poderosos Elfos da Terra Média, enquanto em Capitão América: O Primeiro Vingador deu vida ao Caveira Vermelha, alter ego do cientista nazista Johann Schmidt.

