Os atores famosos que farão sua estreia no MCU em 2022

Nos últimos anos, a Marvel fez um excelente trabalho ao escalar o elenco de estrelas do MCU. Hoje em dia, participar de um filme de super-heróis já pode ser encarado como uma das principais realizações da carreira dos principais astros de Hollywood. E para a alegria dos fãs, 2022 contará com mais reforços de peso no rol de estrelas da companhia.

A chegada de grandes nomes do entretenimento no MCU não é uma surpresa, e muito menos uma novidade. Com a despedida de atores como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Chris Evans, a Marvel precisa ocupar as lacunas com grandes novidades.

Fãs mal podem esperar pelos lançamentos da Marvel em 2022, que incluem aguardadas sequências no cinema, séries inéditas no Disney+ e muito mais.

Listamos abaixo 7 astros do cinema e da TV que farão sua estreia no MCU em 2022; confira.

Ethan Hawke

Pouco se sabe sobre a trama de Cavaleiro da Lua, além da escalação de Oscar Isaac como o famoso herói das HQs. Ethan Hawke também foi confirmado no elenco da série, em um papel ainda desconhecido. A escolha do ator é uma ótima estratégia da Marvel, já que Hawke não costuma participar de blockbusters. O ator é mais conhecido por performances em filmes independentes e queridinhos da crítica, como a franquia Before Sunrise.

Melissa McCarthy

Considerada uma das melhores atrizes cômicas da atualidade, Melissa McCarthy foi confirmada no elenco de Thor: Amor e Trovão, o quarto filme solo do asgardiano. A estrela interpretará uma versão bem diferente de Hela em uma performance de teatro em Asgard – como fizeram Matt Damon, Luke Hemsworth e Sam Neill em Ragnarok. Ben Falcone, o marido da atriz, também foi escalado em um papel desconhecido.

Emilia Clarke

A maioria dos fãs da Marvel conhece Emilia Clarke como a Daenerys Targaryen da série Game of Thrones. A atriz também é famosa por participar de filmes como O Exterminador do Futuro: Gênesis e Solo: Uma História de Star Wars. A eterna Rainha dos Dragões terá um papel importante na série Invasão Secreta, protagonizada por Samuel L. Jackson no Disney+. Detalhes sobre a personagem, infelizmente, não foram revelados.

Tatiana Maslany

Tatiana Maslany mostrou seu talento para o mundo inteiro ao interpretar mais de 10 personagens – com personalidades e estilos distintos – na série Orphan Black. Agora, a atriz se prepara para estrear no MCU como a protagonista da série Mulher-Hulk. A vindoura produção do Disney+ deve trazer uma boa dose de comédia ao universo da Marvel, contando a história de Jennifer Walters, uma advogada especializada em casos super-humanos. A série também trará Mark Ruffalo como o Hulk original.

Russell Crowe

Fãs se surpreenderam com a escalação de Russell Crowe em Thor: Amor e Trovão, um dos filmes mais aguardados da fase atual do MCU. Após interpretar o guerreiro Maximus em Gladiador e Jor-el em O Homem de Aço, o astro dará vida ao deus grego Zeus no vindouro longa da Marvel. Ainda não se sabe qual será o papel de Zeus na trama do asgardiano, mas espectadores mal podem esperar para conferir a performance de Russell Crowe como a divindade.

Olivia Colman

Olivia Colman é uma das atrizes mais aclamadas da atualidade, com performances excelentes em filmes como A Favorita, A Filha Perdida e Meu Pai. Além disso, a britânica interpretou a Rainha Elizabeth II em duas temporadas da série The Crown, na Netflix. Colman está confirmada no elenco de Invasão Secreta, com Samuel L. Jackson e Emilia Clarke. Detalhes sobre a personagem não foram divulgados, mas fãs acreditam que a atriz terá um papel de liderança na produção.

Christian Bale

Assim como Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe, Christian Bale está confirmado em Thor: Amor e Trovão. O eterno Cavaleiro das Trevas da DC será o vilão Gorr, O Carniceiro dos Deuses. O ator deve aparecer bem diferente do MCU, já que de acordo com informações prévias, o visual do personagem será produzido por CGI, como aconteceu com Dormammu em Doutor Estranho. Desde sua performance como Batman nos filmes da DC, Bale tem se afastado de blockbusters. Por isso, será interessante vê-lo novamente em histórias de super-heróis.

