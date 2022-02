Os casais que continuam juntos após Casamento às Cegas 2

Casamento às Cegas, famoso reality show casamenteiro da Netflix, uniu vários casais em sua segunda temporada, lançada recentemente pela plataforma de streaming.

Na produção, homens e mulheres de variadas personalidades são apresentados um ao outro, mas não podem se ver: o primeiro contato visual só é dado após eles já estarem próximos o suficiente, a fim de comprovar que as aparências não importam na formação de um relacionamento.

Na segunda temporada, casais como Deeps e Shake e Nick e Danielle fizeram sucesso entre o público, mas alguns ficaram juntos ao fim do programa, enquanto outros não. Será que eles ainda estão unidos ou a vida fora do reality os separou?

Confira tudo o que sabemos!

Iyanna McNeely e Jarrette Jones

McNeely e Jones trocaram votos no reality show, mas é incerto se eles ainda estão juntos. As redes sociais dos dois são silenciosas, e sem grandes interações públicas é difícil saber se os pombinhos ainda se relacionam.

Nick Thompson e Danielle Ruhl

Nick e Danielle foram um dos casais que deram certo em Casamento às Cegas. Recentemente, Danielle usou seu Instagram para esclarecer uma polêmica da série e Nick demonstrou apoio nos comentários, afirmando que tem muito orgulho dela. Não é o suficiente para afirmarmos que estão juntos, mas seus familiares também se seguem. Ao menos em bons termos eles estão!

Shayne Jansen e Natalie Lee

Shayne e Natalie não ficaram juntos no reality show. Shayne ficou surpreso quando Natalie recusou o pedido de casamento, afirmando que ele é mais como um melhor amigo para ela. No entanto, fãs especulam que eles tenham se aproximado após o fim do programa após provações dos dois nas redes sociais. Será?

Deepti Vempati e Abhishek ‘Shake’ Chatterjee

Outro casal que também não trocou votos no reality show foi Deepti e Shake. Deeps assumiu não ter certeza e preferiu não se casar com Shake, recebendo críticas dos internautas pela forma como a tratou ao longo do programa. Eles ainda se seguem no Instagram, mas não há provas de que tenham se aproximado após o “não”.

Mallory Zapata e Salvador Perez

Essa dupla também não subiu ao altar. Salvador disse que precisava de mais tempo, e Mallory aceitou a resposta com lágrimas. Eles concordaram em tirar um tempo e tentar novamente no futuro, mas não compartilharam nenhum registro de um possível reencontro em suas redes sociais, dando a entender que não estão mesmo juntos.

Shaina Hurley e Kyle Abrams

Shaina e Kyle desistiram de Casamento às Cegas no segundo episódio, e definitivamente não estão juntos. O que impediu a união do casal foi a grande diferença religiosa, já que Shaina tem um compromisso com Deus e Kyle é ateu.

A segunda temporada de Casamento às Cegas já está disponível na Netflix.