Os lançamentos da Netflix nesta semana (14 a 20 de fevereiro)

A Netflix tem mais uma semana movimentada entre 14 e 20 de fevereiro. Novamente, os originais são os destaques da plataforma.

Um destaque da semana brilha por estar no Oscar 2022. Mães Paralelas chega com mais um trabalho de Penélope Cruz e do diretor Pedro Almodóvar.

Ao mesmo tempo, há a segunda temporada da série de comédia Space Force. O seriado tenta uma nova vida após uma primeira temporada bastante criticada.

A semana na Netflix é marcada ainda por O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface. A nova continuação da amada franquia chega de forma exclusiva na Netflix.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para semana entre 14 a 20 de fevereiro.

O Mistério do Farol – 14 de fevereiro

Em uma ilha da Escócia, três guardiões do farol desaparecem sem deixar rastros. Inspirado em uma história real.

Ali Wong: Mulheres no Topo – 14 de fevereiro

Ali conta as suas fantasias mais loucas, fala dos desafios da monogamia e sobre as pessoas solteiras.

Fidelidade (Temporada 1) – 14 de fevereiro

Um casamento aparentemente feliz começa a desmoronar depois que a fidelidade do marido é questionada e ambos os cônjuges são tentados por outros desejos.

Fishbowl Wives (Temporada 1) – 14 de fevereiro

Em um prédio de luxo, seis mulheres que vivem casamentos infelizes acabam cedendo à tentação da infidelidade. Baseada na série de mangás de Kurosawa R.

One Piece – 15 de fevereiro

O capitão Luffy navega com sua tripulação à procura de um tesouro que pode torná-lo o novo rei dos piratas.

Amor Artificial – 15 de fevereiro

Após uma falha no sistema, um programa de inteligência artificial se apaixona por uma mulher e invade o corpo de um homem para tentar conquistá-la.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu: Temporada 3 – 15 de fevereiro

Aventuras no espaço sideral, caça ao tesouro e novos amigos. Ridley e a turma se divertem enquanto tentam proteger o museu de acidentes mágicos – e do Sr. Peabody.

een-yuhs – 16 de fevereiro

As vidas de uma estrela emergente e de um cineasta se entrelaçam neste documentário intenso e íntimo em três partes sobre a carreira do rapper Kanye West.

Histórias de Verão – 16 de fevereiro

Um hotel na Argentina reabre uma competição de wakeboard com a participação da atleta mexicana Steffi, que está determinada a desvendar um segredo de família.

Compramos, Vendemos e Trocamos: Caçador de Tesouros – 16 de fevereiro

Os anúncios do programa de rádio Compramos, Vendemos e Trocamos causam furor entre pessoas que colecionam carros, histórias em quadrinhos e outros objetos inusitados.

O Jovem Wallander: Killer’s Shadow – 17 de fevereiro

Kurt investiga uma morte misteriosa que parece estar ligada a uma história bombástica, que foi um dos primeiros casos de Rask em Malmö.

Perdoai-nos as nossas ofensas – 17 de fevereiro

Um garoto com deficiência física se torna alvo dos nazistas e toma uma decisão ousada para salvar a própria vida.

Mo Gillian: Coisas da Vida – 17 de fevereiro

Mo Gilligan fala sobre sua adolescência sem grana, sua experiência como vendedor, a dinâmica da vida amorosa, produtores de talk show meio chatos e muito mais.

Tão Certeiro – 17 de fevereiro

Neste curta, as adolescentes Nikki e Sam estão apaixonadas e planejando o futuro juntas — mas o passado perigoso de Nikki pode colocar tudo a perder.

Abominável – 17 de fevereiro

Para ajudar um yeti a voltar para casa, uma garota órfã e seus amigos embarcam uma jornada pela China e enfrentam uma perseguição eletrizante.

Keeping Up With the Kardashians – 17 de fevereiro

As Kardashians colocam a família em primeiro lugar neste reality sobre fama, grandes impérios e o mundo dos ricos e famosos.

Erax – 17 de fevereiro

Neste curta assustador, criaturas monstruosas saltam de um livro mágico e transformam a vida de Nina e sua tia Opal em um caos.

Golpes de Vingança – 17 de fevereiro

Uma missão de vingança vira uma luta para salvar o mundo contra uma ameaça antiga quando o poderoso assassino Kai inicia uma perseguição em Bangkok.

Madres Paralelas – 18 de fevereiro

Duas mães solo – Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) – se conhecem em um quarto de hospital e dão à luz no mesmo dia. A conexão entre elas transforma a vida de ambas. Dirigido por Pedro Almodóvar.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing – 18 de fevereiro

Investigadores revelam como a Boeing pode ter sido responsável por dois acidentes catastróficos seguidos ao priorizar o lucro sobre a segurança.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface – 18 de fevereiro

Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica.

Rabbids: A Invasão – Missão para Marte – 18 de fevereiro

Um inusitado grupo de Rabbids embarca em uma missão para Marte. Agora, eles precisam se unir para salvar a galáxia.

Space Force: Temporada 2 – 18 de fevereiro

Sob novo comando, o General Naird (Steve Carell) e sua tripulação disfuncional e cativante têm quatro meses para provar que vale a pena manter a Força Espacial ativa.

Cuphead – A Série – 18 de fevereiro

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Um de Nós Está Mentindo – 18 de fevereiro

A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado. Baseado no romance homônimo de Karen M. McManus, a produção conta com Mark McKenna, Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane e Chibuikem Uche no elenco.

Por enquanto, não há lançamentos nos dias 19 e 20 de fevereiro.

A Netflix pode alterar os lançamentos.