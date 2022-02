Os lançamentos da Netflix nesta semana (28 de fevereiro a 6 de março)

Começamos mais uma semana cheia de lançamentos incríveis na Netflix. De 28 de fevereiro a 6 de março teremos vários novos filmes, séries, documentários, dramas coreanos e até desenhos infantis chegando ao streaming: são opções para todos os gostos!

Dentre os destaques, podemos citar a série turca Meia Noite no Hotel Pera Palace e a produção Ninguém Pode Saber, baseada no livro homônimo de Karin Slaughter.

Para quem gosta de filmes e séries de heróis, Guardiões da Justiça e Homem-Aranha 3 são os destaques.

Confira as principais estreias dessa semana:

Guardiões da Justiça – 1 de março

Depois da autodestruição de seu líder, uma equipe de super-heróis problemáticos precisa confrontar poderes malignos no mundo e neles mesmos.

My ID is Gangnam Beauty – 1 de março

Mirae sofria bullying e fez uma cirurgia plástica para mudar sua aparência em busca de uma vida melhor, mas agora tem novos desafios a enfrentar.

Fadas da Limpeza – 1 de março

Ele é um CEO maníaco por limpeza, ela é uma jovem desencanada. Poderá esse relacionamento dar certo?

No Ar – 1 de março

Uma repórter tem os limites de seu casamento testados por uma mulher mais jovem e uma suspeita de assassinato.

A Belle for Christmas – 1 de março

Um pai viúvo dá uma cachorrinha para seus filhos, mas a nova namorada dele não gosta da ideia e as crianças precisam entrar em ação para salvar sua amiguinha.

44 Gatos: Temporada 4 – 1 de março

Quatro gatos talentosos montam uma banda em meio às aventuras com outros 40 felinos da casa da vovó.

Homem-Aranha 3 – 1 de março

Aparentemente invencível, o Homem-Aranha (Tobey Maguire) enfrenta uma nova safra de vilões no terceiro filme desta série de aventura que é um sucesso de bilheteria.

Ritmo Selvagem – 2 de março

Na Colômbia, duas dançarinas de mundos opostos se cruzam dentro e fora das pistas na busca pelo sucesso.

Contra o Gelo – 2 de março

Dois homens lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido. Baseado em uma história real ocorrida na Dinamarca em 1909.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido – 2 de março

Uma corajosa tripulação composta por piratas e bandidos de Joseon luta contra adversidades e rivais em busca do ouro real perdido no mar.

Senninha na Pista Maluca: Temporada 2 – 2 de março

Venha se divertir com Senninha e sua turma em grandes aventuras com direito a tesouros piratas, criaturas mágicas e viagens espaciais.

He-Man e os Mestres do Universo: Temporada 2 – 3 de março

O destino de Eternos está em jogo. He-Man e os heróis formam novas alianças para superar o perverso Esqueleto e sua sede de poder.

Naquele Fim de Semana – 3 de março

Quando sua melhor amiga desaparece em uma viagem de férias na Croácia, Beth (Leighton Meester) tenta descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo em uma teia de mentiras.

Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias – 3 de março

A estiagem cada vez mais intensa no deserto do Kalahari ameaça as mais variadas espécies e mostra que a força da família vem do bando.

Imóveis de Luxo em Família: Temporada 2 – 3 de março

A família Kretz ajuda clientes a encontrarem casas fabulosas na França e em outros países. Acompanhe o dia a dia deles neste reality sobre imóveis de luxo.

Meia Noite no Hotel Pera Palace – 3 de março

Em um hotel histórico de Istambul, uma jornalista é lançada para o passado em mei oa uma conspiração que pode mudar o futuro da Turquia moderna.

Garota Americana – 3 de março

Fen volta para Taiwan aos 13 anos após sua mãe ficar doente, mas sofre com a epidemia de SARS.

The Flash: Temporada 7 – 3 de março

Eva continua a atormentar a Equipe Flash. Barry faz de tudo para criar uma Força de Aceleração artificial para recuperar seus poderes.

Laços de Afeto – 4 de março

Um adolescente faz um documentário sobre os dois pais, mas é surpreendido por uma reviravolta na família.

Criadores de Diversão – 04 de março

O rabugento Jimmy DiResta se inspira nas ideias de crianças para criar invenções divertidas e inúteis, e as transforma em realidade com a ajuda dos amigos.

Morador Indesejado – 4 de março

Vigaristas violentos, assassinos frios e calculistas: veja nesta série alguns moradores com quem você não vai querer dividir a casa.

Mentiras – 4 de março

Uma professora de literatura suspeita ter sido violentada por um cirurgião, que nega veementemente os relatos dela sobre o encontro.

Whindersson Nunes: É de mim mesmo – 3 de março

No histórico palco do Teatro Amazonas, o comediante Whindersson Nunes faz imitações e analisa diferentes culturas com sua visão única.

Elefantes, leões, lobos e muitas outras espécies se proliferam no Delta do Okavango, mas a estiagem cada vez mais intensa ameaça o futuro desses animais.

Madalena – 3 de março

Uma mulher trans desapareceu no Mato Grosso do Sul e três pessoas diferentes são envolvidas.

Ninguém Pode Saber – 4 de março

Uma mulher tenta desvendar o passado sombrio de sua mãe (Toni Collette) depois que um ataque violento em sua pequena cidade traz à tona ameaças e segredos.

Minha Vida Incomoda Muita Gente – 4 de março

Com o coração partido, sem emprego e na casa dos 30, Leyla decide se reinventar e buscar a felicidade. Mas sua família tenta bancar o cupido o tempo todo.

O Céu de Suely – 6 de março

Uma mãe rifa o próprio corpo para conseguir dinheiro, deixando chocada a população da pequena cidade em que vive.

A Netflix pode mudar a data de estreia. Fique atento!