Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (18 a 20 de fevereiro)

O fim de semana na Netflix dá destaque para os filmes. Entre 18 a 20 de fevereiro, o streaming chega com títulos como Mães Paralelas e O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

O primeiro é aclamado pela crítica e recebeu indicações no Oscar. O destaque é para Penélope Cruz, uma das protagonistas do drama.

Enquanto isso, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface é uma continuação da clássica franquia de terror. O filme tenta revitalizar a história para seguir o caminho de títulos como Halloween.

Entre os seriados, há dois destaques: a segunda temporada de Space Force e a estreia de Um de Nós Está Mentindo.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para o fim de semana entre 18 a 20 de fevereiro.

Mães Paralelas – 18 de fevereiro

Duas mães solo – Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) – se conhecem em um quarto de hospital e dão à luz no mesmo dia. A conexão entre elas transforma a vida de ambas. Dirigido por Pedro Almodóvar.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing – 18 de fevereiro

Investigadores revelam como a Boeing pode ter sido responsável por dois acidentes catastróficos seguidos ao priorizar o lucro sobre a segurança.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface – 18 de fevereiro

Nesta sequência, um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o famoso maníaco da serra elétrica.

Rabbids: A Invasão – Missão para Marte – 18 de fevereiro

Um inusitado grupo de Rabbids embarca em uma missão para Marte. Agora, eles precisam se unir para salvar a galáxia.

Space Force: Temporada 2 – 18 de fevereiro

Sob novo comando, o General Naird (Steve Carell) e sua tripulação disfuncional e cativante têm quatro meses para provar que vale a pena manter a Força Espacial ativa.

Cuphead – A Série – 18 de fevereiro

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Um de Nós Está Mentindo – 18 de fevereiro

A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado. Baseado no romance homônimo de Karen M. McManus, a produção conta com Mark McKenna, Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane e Chibuikem Uche no elenco.

Por enquanto, não há lançamentos nos dias 19 e 20 de fevereiro.

A Netflix pode alterar os lançamentos.