Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (25 a 27 de fevereiro)

O fim de semana da Netflix está repleto de novidades: de 25 a 27 de fevereiro teremos novos filmes e séries para todos os gostos pousando na plataforma de streaming.

Um dos destaques fica com a série Vikings: Valhalla, spin-off da série Vikings que mostrará 100 anos a frente dos acontecimentos que já conhecemos.

A série coreana Juvenille Justice também entra em cena para agradar os fãs de k-dramas, enquanto os brasileiros estão bem representados pela atriz Maisa Silva em De Volta Aos 15, nova minissérie inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira.

Confira os destaques:

De Volta Aos 15 – 25 de fevereiro

Inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, com viagem no tempo e muita nostalgia, a série conta a história de Anita, que, aos 15 anos (Maisa), sonhava em crescer logo, deixar sua pequena cidade e viajar pelo mundo. Mas, ao completar 30 (Camila Queiroz), percebe que as coisas não são bem como imaginava. Quando volta à terra natal para o casamento da irmã, eventos desastrosos acontecem, e ela se refugia no quarto onde passou a adolescência. Ao ligar seu antigo computador, a protagonista é transportada, como mágica, para o primeiro dia no colegial, em 2006. Agora, ela vai tentar consertar a vida de todos ao seu redor, mas cada mudança no passado impacta o futuro de todos – e nem sempre para melhor.

Vikings: Valhalla – 25 de fevereiro

Nesta sequência de “Vikings”, 100 anos se passaram e uma nova geração de heróis surge para forjar o próprio destino e fazer história.

Madea: O Retorno – 25 de fevereiro

Madea está de volta! E sem paciência para aguentar os dramas familiares que ameaçam estragar a festa de formatura do neto.

Juvenille Justice – 25 de fevereiro

Uma juíza linha dura que acredita na justiça e na punição vive o dia a dia de um tribunal de menores infratores.

O Jogo da Fama – 25 de fevereiro

A atriz mais famosa da Índia desaparece, revelando verdades dolorosas por trás de uma fachada impecável.

Um Dia Difícil – 25 de fevereiro

Depois de tomar medidas extremas para encobrir um acidente, um policial corrupto começa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha e as coisas saem do controle.

Homem-Aranha no Aranhaverso – 27 de fevereiro

Miles Morales é picado por uma aranha radioativa e usa seus novos poderes para lutar contra o crime com a ajuda de seus colegas de universos alternativos.

A Netflix pode alterar a data dos lançamentos.