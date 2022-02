Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (4 a 6 de fevereiro)

A Netflix traz um possível substituto para os fãs de romances como A Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos que Já Amei. Através da Minha Janela chega no fim de semana entre 4 a 6 de fevereiro.

Também baseado em um livro, a história reúne todos os elementos que fãs de romances juvenis adoram. O casal central passa por um desafio até ficar junto.

Continua depois da publicidade

Inicialmente, Através da Minha Janela segue Raquel, que se apaixona pelo vizinho – enquanto ele resiste antes de se entregar.

Além desse filme, que pode virar um sucesso na Netflix, Doces Magnólias também chega com nova temporada.

Confira abaixo os lançamentos do fim de semana de 4 a 6 de fevereiro na Netflix.

Doces Magnólias: Temporada 2 – 4 de fevereiro

Juntas, as amigas Maddie, Helen e Dana Sue lidam com novos relacionamentos, velhas feridas e a política da cidade. Momentos doces, salgados e azedos se misturam em suas vidas.

Através da Minha Janela – 4 de fevereiro

A paixão de Raquel pelo vizinho vira algo mais depois que ele também começa a sentir algo por ela, apesar das objeções da família.

Um Loop Eterno – 4 de fevereiro

O namorado de Savi deve para a máfia. Agora, ela precisa correr contra o tempo para salvá-lo. O problema é que a busca leva a vários becos sem saída.

A Voz do Silêncio – 5 de fevereiro

Um eclipse lunar se aproxima. Várias vidas se cruzam na movimentada São Paulo em meio a história de amor, solidão, sofrimento e esperança.

Em Três Atos – 6 de fevereiro

Com textos de Simone de Beauvoir, este filme retrata as realidades do envelhecimento misturando palavras e arte performática.

Sword Art Online – 6 de fevereiro

Liderado por Bercouli, o Império se prepara para uma grande guerra. Mas, ninguém sabe onde estão Alice, Kirito e Eugeo.

Vale lembrar que a Netflix pode alterar as datas de lançamento.