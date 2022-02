Os lançamentos de março de 2022 na Netflix

Chegou a lista de lançamentos de março de 2022 na Netflix, e tem muita coisa incrível à caminho da plataforma de streaming neste mês!

Dentre os destaques, o sucesso Bridgerton, baseado nos livros de Julia Quinn, terá sua 2ª temporada lançada no final de março, apresentando agora uma história com foco no visconde Anthony Bridgerton.

Continua depois da publicidade

A série Guardiões da Justiça também promete conquistar o público com sua equipe de super-heróis problemáticos, em paródia à Liga da Justiça e aos Vingadores.

Quanto aos filmes, o grande lançamento do mês é O Projeto Adam, com Ryan Gosling no papel principal.

Bora conferir a lista completa?

Séries que chegam na Netflix em março de 2022

Guardiões da Justiça – 1 de março

Depois da autodestruição de seu líder, uma equipe de super-heróis problemáticos precisa confrontar poderes malignos no mundo e neles mesmos.

Ritmo Selvagem – 2 de março

Na Colômbia, duas dançarinas de mundos opostos se cruzam dentro e fora das pistas na busca pelo sucesso.

Imóveis de Luxo em Família: Temporada 2 – 3 de março

A família Kretz ajuda clientes a encontrarem casas fabulosas na França e em outros países. Acompanhe o dia a dia deles neste reality sobre imóveis de luxo.

The Flash: Temporada 7 – 3 de março

Eva continua a atormentar a Equipe Flash. Barry faz de tudo para criar uma Força de Aceleração artificial para recuperar seus poderes.

Ninguém Pode Saber – 4 de março

Uma mulher tenta desvendar o passado sombrio de sua mãe (Toni Collette) depois que um ataque violento em sua pequena cidade traz à tona ameaças e segredos.

Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 2 – 8 de março

Alice continua fazendo sucesso com seu programa Stars of Love. Já o desastroso romance entre ela e Davide torna-se cada vez mais imprevisível.

Queer Eye Alemanha – 9 de março

Os Cinco Fabulosos especialistas em estilo de vida, moda, beleza, saúde e design fazem de tudo para transformar vidas nesta versão alemã do famoso reality.

The Last Kingdom: Temporada 5 – 9 de março

A Inglaterra vive um aparente clima de paz há anos, mas Uhtred acredita que um conflito está por vir.

Supergirl: Temporada 6 – 10 de março

Kara se vê em uma situação perigosa e arrisca a própria vida para salvar a humanidade e deter Lex Luthor, que está sedento por poder.

Era Uma Vez… Para Nunca Mais – 11 de março

Um casal obrigado a se separar deve se reencontrar em outra vida. Eles precisam quebrar um feitiço que tomou conta da cidade em que vivem, onde ninguém pode se apaixonar.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 4 – 11 de março

Entre veteranos e novatos, vinte pilotos disputam mais uma dramática temporada de Fórmula 1 movidos pela adrenalina.

Recursos Humanos – 18 de março

Besouros-do-amor, monstros hormonais e outras criaturas vivem romances e dramas no trabalho enquanto atendem seus clientes humanos nesta série derivada de “Big Mouth”.

Top Boy: Temporada 2 – 18 de março

Dushane quer expandir seu império. Mas, ao receber um grande investimento e arrumar sócios no exterior, ele descobre que ter mais dinheiro significa ter mais problemas.

Light the Night: Parte 3 – 18 de março

Depois de tudo, as mulheres da boate Light continuam em busca de respostas, mas a verdade é mais complicada do que elas imaginavam.

Clima do Amor – 18 de março

Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.

Trinta e Nove – 18 de março

Três melhores amigas à beira dos 40 anos passam por tudo juntas e permanecem unidas na vida, no amor e na perda.

Bridgerton: Temporada 2 – 25 de março

Desejo, dever e escândalo se encontram quando o visconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) decide se casar, mas encontra o amor com a irmã mais velha (Simone Ashley) de sua noiva (Charithra Chandran).

Filmes que chegam na Netflix em março de 2022

Homem-Aranha 3 – 1 de março

Aparentemente invencível, o Homem-Aranha (Tobey Maguire) enfrenta uma nova safra de vilões no terceiro filme desta série de aventura que é um sucesso de bilheteria.

Contra o Gelo – 2 de março

Dois homens lutam pela sobrevivência durante uma expedição à Groenlândia em busca de um mapa perdido. Baseado em uma história real ocorrida na Dinamarca em 1909.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido – 2 de março

Uma corajosa tripulação composta por piratas e bandidos de Joseon luta contra adversidades e rivais em busca do ouro real perdido no mar.

Naquele Fim de Semana – 3 de março

Quando sua melhor amiga desaparece em uma viagem de férias na Croácia, Beth (Leighton Meester) tenta descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo em uma teia de mentiras.

Minha Vida Incomoda Muita Gente – 4 de março

Com o coração partido, sem emprego e na casa dos 30, Leyla decide se reinventar e buscar a felicidade. Mas sua família tenta bancar o cupido o tempo todo.

Crô em Família – 7 de março

Agora rico e dono de uma escola de etiqueta, o mordomo Crô (Marcelo Cerrado) decide procurar a família e acaba abrindo a casa para supostos parentes com modos e motivos duvidosos.

O Projeto Adam – 11 de março

Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed (Ryan Reynolds) se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Downton Abbey – 14 de março

Volte no tempo com a família Crawley e sua equipe, que se preparam para uma nova era e uma visita real. Mas até os planos mais perfeitos podem dar errado.

Os Olhos Negros de Marilyn – 15 de março

O amor pela comida une dois pacientes de um hospital psiquiátrico. Juntos, eles realizam o sonho de ter um restaurante. Agora, só falta encontrar a cura.

O Rei das Fugas – 16 de março

Um bandido lendário, conhecido por fugir várias vezes da prisão, pensa em mudar de vida quando arruma uma namorada. Baseado na vida de Zdzisław Najmrodzki.

Sorte de Quem? – 18 de março

Um homem invade a casa de férias de um bilionário, mas o plano dá errado quando o magnata e a esposa chegam de repente para curtir o lugar. Estrelando Jason Segel, Lily Collins, Justin Lader e Andrew Kevin Walker.

Caranguejo Negro – 18 de março

Em um futuro apocalíptico, uma soldado relutante precisa enfrentar o mar congelado em uma missão desesperada para acabar com a guerra civil no seu país.

Pequena Grande Vida – 30 de março

O casal Paul e Audrey (Matt Damon e Kristen Wig) decide encolher de tamanho para morar numa cidade em miniatura e viver uma vida luxuosa.

Documentários e especiais que chegam na Netflix em março de 2022

Whindersson Nunes: É de mim mesmo – 3 de março

No histórico palco do Teatro Amazonas, o comediante Whindersson Nunes faz imitações e analisa diferentes culturas com sua visão única.

Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias – 3 de março

Elefantes, leões, lobos e muitas outras espécies se proliferam no Delta do Okavango, mas a estiagem cada vez mais intensa ameaça o futuro desses animais.

Diários de Andy Warhol: Minissérie – 9 de março

Depois de levar um tiro, em 1968, Andy Warhol começa a registrar a vida e seus sentimentos. Os diários, e esta série documental, revelam mais sobre quem ele era.

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central – 16 de março

Em 2005, ladrões cavaram um túnel até o Banco Central do Brasil em Fortaleza, levando mais de 160 milhões de reais. Esta série documental relata o roubo histórico com depoimentos inéditos.

Crianças, família e animes que chegam na Netflix em março de 2022

Senninha na Pista Maluca: Temporada 2 – 2 de março

Venha se divertir com Senninha e sua turma em grandes aventuras com direito a tesouros piratas, criaturas mágicas e viagens espaciais.

He-Man e os Mestres do Universo: Temporada 2 – 3 de março

O destino de Eternos está em jogo. He-Man e os heróis formam novas alianças para superar o perverso Esqueleto e sua sede de poder.

Chip e Potato: Temporada 3 – 8 de março

Com a ajuda de Potato, Chip está aprendendo cada vez mais sobre o mundo, do primeiro corte de cabelo à primeira viagem de avião.

Adam by Eve: A Live in Animation – 15 de março

O artista de vanguarda Eve mistura anime, live action e música nesta experiência onírica inspirada na história da Adão e Eva.

Transformers: BotBots – 25 de março

O shopping fechou e é hora dos BotBots saírem para brincar! Conheça uma divertida turma de objetos comuns que viram robôs quando as luzes se apagam.

Mighty Express: Temporada 6 – 29 de março

Esta turma de trens e seus amigos humanos deixa tudo nos trilhos em mais uma temporada, resolvendo qualquer problema com trabalho em equipe e raciocínio rápido!

Vale lembrar que a Netflix pode alterar as datas de lançamentos. Fique de olho!