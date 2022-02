Um dos atores mais queridos da atualidade, Keanu Reeves se destaca por performances dos filmes de mais diversos gêneros. Mas o ator é mais conhecido por participar de alguns dos filmes de ação mais famosos de todos os tempos, repletos de adrenalina, reviravoltas e sequências eletrizantes. Mas afinal, quais são os melhores filmes de ação de Keanu Reeves?

Atualmente, Keanu Reeves é famoso por franquias como Matrix e John Wick. Em ambas as produções, o astro mostrou todo o alcance de seu talento.

É importante citar que o astro também costuma gravar suas próprias cenas de ação, dependendo cada vez menos de dublês e computação gráfica.

Listamos abaixo os 10 melhores filmes de ação de Keanu Reeves; veja.

Johnny Mnemonic – O Cyborg do Futuro

Começando a lista com um filme “das antigas”, Johnny Mnemonic – O Cyborg do Futuro fez um ótimo trabalho ao apresentar Keanu Reeves para uma audiência cada vez mais abrangente. Lançado em 1995, o longa é ambientado no futuro, e acompanha a história do protagonista titular, que cobra altos valores para carregar pacotes de dados dentro da própria mente. No entanto, Johnny aceita um pacote grande demais para sua mente suportar, e precisa lutar contra o tempo para entregá-lo.

47 Ronins

Embora não tenha feito sucesso com a crítica especializada, 47 Ronins conquistou o público brasileiro, principalmente após ser disponibilizado no catálogo da Netflix. O longa leva Keanu Reeves para o Japão Imperial, e acompanha os feitos de 47 guerreiros que desejam se vingar pela morte do mestre. O filme é repleto de ação e aventura, além de incríveis efeitos especiais e inesquecíveis cenas de luta.

Reação em Cadeia

Em Reação em Cadeia, lançado em 1996, Keanu Reeves contracena com grandes astros do cinema, como Morgan Freeman, Rachel Weisz e Michael Shannon. A trama começa quando um influente cientista da Universidade de Chicago é assassinado. O estudante Eddie (interpretado por Keanu) e a química Lily são falsamente acusados de matar o mestre para roubar a fórmula de um novo combustível, e precisam correr contra o tempo para provar a inocência.

O Homem do Tai Chi

O Homem do Tai Chi, lançado em 2013, acompanha uma interessante história contada em inglês, mandarim e cantonês. O longa também representa o primeiro trabalho de Keanu Reeves como diretor. Em O Homem do Tai Chi, um jovem habilidoso se envolve no submundo das lutas clandestinas, e utiliza sua técnica incomparável de artes marciais para se destacar nas competições. Reeves também interpreta o vilão Donaka Mark.

Os Reis da Rua

Os Reis da Rua é uma produção de David Ayer, diretor de filmes como Esquadrão Suicida e Corações de Ferro. O longa acompanha a história do policial Tom Ludlow, interpretado por Keanu Reeves, que fica desiludido com a profissão após a morte da esposa. No entanto, quando é acusado de matar um companheiro de polícia, ele começa a confrontar seus supostos aliados e questionar a lealdade dos agentes em geral, em uma história repleta de reviravoltas.

Matrix: Resurrections

Embora tenha desagradado parte dos fãs da trilogia original, Matrix: Resurrections apresentou um olhar bem mais moderno sobre a trama das Irmãs Wachowski. Além de trazer de volta figuras icônicas da franquia dos anos 200 – como Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith, o longa introduz novos personagens e oferece uma história realmente criativa, marcada por interessantes críticas sociais, alegorias e metáforas.

Caçadores de Emoção

Lançado em 1991, Caçadores de Emoção (Point Break) é um dos filmes mais importantes do início da carreira de Keanu Reeves. Dirigido por Kathryn Bigelow, o longa traz Keanu como Johnny Utah, um agente do FBI que se infiltra em uma gangue de surfistas envolvida em uma série de assaltos bancários. No entanto, as coisas ficam complicadas quando Johnny cria uma forte conexão com Bodhi, o líder da gangue, interpretado por Patrick Swayze.

Velocidade Máxima

Velocidade Máxima representa uma das performances mais famosas da carreira de Keanu Reeves. No clássico da Sessão da Tarde, Keanu contracena com Sandra Bullock e dá um show como o policial Jack Traven. No longa, o agente tenta a todo custo desarmar uma bomba colocada por um terrorista em um ônibus urbano, que deve correr acima de 50km por hora para evitar a explosão. A premissa simples rendeu a Keanu um dos filmes mais importantes dos anos 90.

Trilogia Matrix

Na trilogia Matrix, Keanu Reeves interpreta Neo, O Escolhido. A série de filmes é ambientada em um mundo pós-apocalíptico, no qual os humanos levam uma existência falsa após a Revolução das Máquinas. Os três filmes – Matrix, Matrix: Reloaded e Matrix: Revolutions – têm variados níveis de qualidade, mas contam com ótimas cenas de ação, efeitos especiais, e performances de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne.

Trilogia John Wick

A trilogia John Wick não é apenas a melhor da carreira de Keanu Reeves, mas uma das mais impressionantes franquias de ação de todos os tempos. O primeiro filme introduz o temido John Wick, um habilidoso assassino profissional que, após se aposentar, retorna ao submundo criminoso em busca de vingança pela morte de seu cachorro. Os dois filmes subsequentes fazem um ótimo trabalho ao expandir o universo dos assassinos, suas regras, personagens e estabelecimentos.