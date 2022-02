Os melhores filmes eróticos do Prime Video e HBO Max

Nos últimos anos, todas as plataformas de streaming confirmaram o potencial das produções eróticas. Entre séries e filmes, tramas repletas de sexo e nudez são garantias de sucesso para empresas como Netflix, Prime Video e HBO Max – e sempre aparecem entre os conteúdos mais assistidos das plataformas.

Basta analisar a barra de pesquisas dos aplicativos de streaming. Expressões como “filmes de sexo”, “séries eróticas” e “histórias sexuais” costumam aparecer entre os termos mais buscados nas plataformas.

Continua depois da publicidade

A recepção crítica, no entanto, é bem mais complexa. Muitas vezes, produções que fazem sucesso com o público, e atiçam a imaginação da audiência, costumam desagradar a imprensa especializada.

Se você deseja conferir filmes eróticos no Prime Video e HBO Max, listamos abaixo os 5 títulos mais quentes de cada plataforma; veja.

Doce Tentação – Amazon Prime Video

Doce Tentação acompanha a história de Angelina, interpretada por Ashley Hinshaw, uma jovem que, ao completar 18 anos, resolve fazer uma sessão de fotos sensuais e se mudar para a cidade de San Francisco com o dinheiro. Na vida noturna da metrópole, a protagonista acaba se envolvendo com um advogado viciado em cocaína, vivido por James Grance, e despertando a paixão da cineasta Margaret, que ganha vida pela performance de Heather Graham.

Vício Inerente – HBO Max

Com Joaquin Phoenix e Katherine Waterston, Vício Inerente é ambientado nos anos 70, no inconfundível cenário das praias californianas. No longa, o detetive particular Larry Sportello passa a investigar o sumiço da ex-namorada Shasta Fay, que havia se envolvido com o bilionário Mickey Wolfmann, vivido por Eric Roberts. Além de contar com cenas quentes, o filme de Paul Thomas Anderson conquista fãs por sua trama misteriosa e final surpreendente.

Garotas Selvagens – Amazon Prime Video

Garotas Selvagens (também encontrado sob o título original Wild Things) traz Denise Richards, Neve Campbell e Kevin Bacon em uma trama realmente ousada. Ambientado em uma cidade costeira da Flórida, o longa acompanha a história de um detetive que começa a investigar um suposto estupro cometido contra uma jovem de uma das famílias mais influentes da região. Em meio à investigação, ele começa a desenvolver uma perigosa relação com a vítima.

There’s No I In Threesome – HBO Max

There’s No I In Theesome (Não Existe Eu em um Sexo a Três, em tradução livre), oferece ao público do HBO Max um olhar interessante sobre os relacionamentos modernos. O longa conta a história de um casal que, antes de oficializar a união, decide tentar um relacionamento aberto. O filme faz um ótimo trabalho ao mostrar os protagonistas explorando alternativas à monogamia e outros aspectos da vida sexual.

Desejos da Tarde – Amazon Prime Video

Desejos da Tarde é um filme ousado, ancorado por uma poderosa performance de Kathryn Hahn, famosa por interpretar a vilã Agatha Harkness na série WandaVision, do MCU. No longa do Prime Video, a atriz interpreta Rachel, uma dona de casa frustrada que é introduzida ao mundo da prostituição ao visitar um clube de striptease com uma amiga. Mas quando a protagonista decide hospedar uma das garotas da boate em sua própria casa, a situação fica ainda mais complicada.

After – HBO Max

After é um ótimo filme para quem curte amores juvenis. Mas diferente de outras franquias do gênero, o longa conta com quentes cenas de sexo. Em After, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin interpretam Tessa Young e Hardin Scott, dois jovens que se envolvem em uma erótica relação. O filme também mostra a jornada de descobrimento de Tessa, que junto com Hardin, conhece o próprio prazer e desenvolve sua vida amorosa.

Deep in the Valley: Por Dentro Do Pornô – Amazon Prime Video

Deep in the Valley: Por Dentro do Pornô é uma daquelas comédias eróticas à la American Pie e Eurotrip. No longa, Chris Pratt interpreta Lester, um colecionador de filmes pornográficos. Após uma noite de bebedeira junto com o melhor amigo Carl, ele acaba transportado magicamente para uma realidade alternativa – onde todas as pessoas agem como se estivessem em um filme pornô. O longa é perfeito para quem deseja dar risadas e se excitar ao mesmo tempo.

Boogie Nights: Prazer sem Limites – HBO Max

Também produzido por Paul Thomas Anderson, o criador de Vício Inerente, Boogie Nights: Prazer Sem Limites é ambientado no universo da pornografia dos anos 70. No filme, Mark Wahlberg interpreta Eddie Adams, um jovem bem-dotado que, após ser recrutado pelo diretor Jack Horner, entra de cabeça no mundo dos filmes pornográficos sob a alcunha de Dirk Diggler. Boogie Nights também aborda o lado mais obscuro dessa indústria, marcado pelo uso de drogas e pela violência.

Tudo Para Ficar Com Ela – Amazon Prime Video

Tudo Para Ficar Com Ela conta a história de Rick Stevens – interpretado por Nat Wolff – um adolescente de 18 anos que deseja perder a virgindade com Nina Pennington, a garota que rouba seu coração. Mas antes de “se dar bem” com a personagem de Selena Gomez, o protagonista precisa passar por diversos obstáculos, como a charmosa mãe de um amigo, o reitor de sua escola e um tarado sexual. O longa é uma divertida comédia, repleta de momentos picantes.

De Olhos Bem Fechados – HBO Max

De Olhos Bem Fechados é, sem sombra de dúvidas, o filme mais quente disponível no catálogo brasileiro do HBO Max. O longa é protagonizado por Nicole Kidman e Tom Cruise, no papel de um casal bem sucedido e respeitado. Mas quando a protagonista Alice admite a vontade de viver um caso extraconjugal, o marido Bill decide “sair na frente” e buscar novas experiências sexuais – e acaba se envolvendo com um obscuro grupo de ricaços que organiza festas eróticas onde tudo é permitido. O filme é a última obra de Stanley Kubrick, que morreu 5 dias após revelar o corte final da história para o estúdio.