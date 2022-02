Personagens queridos de Big Bang Theory que acabaram sendo odiados

The Big Bang Theory (2007-2019) foi um sucesso de público e crítica, e pensar que a ideia inicial era fazer comédia com nerds e sua rotina foi estranho no começo. E mesmo com uma premissa complicada, o grupo formado por Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Raj (Kunal Nayyar), Penny (Kaley Cuoco) e Howard (Simon Helberg) foi ganhando os corações dos fãs aos poucos.

A série começou com o relacionamento de Penny e Leonard, e como o grupo de cientistas se relaciona no trabalho e fora dele. E não precisava saber o mínimo de ciência e super heróis para se divertir com o grupo.

Durante as 12 temporadas, muitos personagens foram adicionados, seja para criar conflitos, um novo interesse romântico, ou mostrar os pais deles. E muitos deles amamos quando entraram, e terminamos odiando quando a série se encerrou.

Listamos 10 personagens que começamos amando e depois passamos a odiar.

V.M. Koothrappali

O pai de Raj, V.M. Koothrappali (Brian George), sempre fazia ligações de vídeos para o filho, perguntando sobre a sua escolha de esposa. Ele interferia sobre as escolhas do filho, mesmo estando na Índia. Ele apareceu no começo acompanhado da esposa Mrs. Koothrappali (Alice Amter). A principal mudança veio quando ele se separou na temporada 8, parecendo que ele seria menos controlador, porém isso não se firmou na sequência.

Alicia

No episódio 19 da 2ª temporada, conhecemos Alicia (Valerie Azlynn) que se muda para o prédio de Leonard, Sheldon e Penny. No começo parecia apenas uma versão mais sucedida, alta e mais loira da protagonista. Percebemos que ela flertava com os rapazes para receber ajudas gratuitas. Apenas após uma briga das duas, ela foi desmascarada, inclusive sua presença foi esquecida. Sorte dos meninos.

Senhora Fowler

Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), que começou como uma versão feminina de Sheldon, acabou se tornando indispensável para o andamento dos episódios. Quando conhecemos sua mãe (Annie O’Donnell), entendemos que suas neuroses e comportamentos é devido a ela. E mesmo quando Kathy Bates foi escolhida para continuar a personagem, nada mudou.

Beverly Hofstadter

Beverly (Christine Baranski), a mãe de Leonard, foi apresentada na segunda temporada. Já a conhecíamos pelas diversas vezes que o filho cita a mãe em conversas. Ela é controladora, tem gênio forte e menospreza os feitos do filho. E quando ela pede desculpa a ele ao final do episódio, achamos que teríamos uma jornada nova a partir dali. Nas aparições seguintes, ela continuou sendo uma mãe fria, que trata o filho como um experimento científico. Isso foi até bom para Leonard, já que ele parou de buscar sua aprovação.

Lucy

E Big Bang Theory insistia em um interesse amoroso para Raj, foi quando ele conheceu Lucy (Kate Micucci) na loja de quadrinhos. Ela tinha os mesmos problemas sociais de Raj, tímida em público e problemas de auto confiança. Isso nos fez gostar dela inicialmente, mas conforme eles iam se conhecendo vimos que Lucy tinha dificuldades de se relacionar e terminava com Raj a cada novo problema. Depois de muitas tentativas e erros, os dois enfim terminaram. Raj consegue ao menos, resolver seu problema em falar com mulheres após isso.

Stuart

Temos que concordar que Stuart (Kevin Sussman) foi o personagem mais mal utilizado da série. O dono da loja de quadrinhos que o grupo frequenta começou como um pequeno alívio cômico e foi ganhando espaço ao poucos. Chamando a atenção do público, por ser um dos poucos nerds apresentados que não tem problemas sociais. Ao se relacionar com o grupo, especialmente Raj, ele desenvolveu algumas fobias e perdeu a sua loja. No final da série, ele acabou voltando apenas para alívios cômicos.

Priya Koothrappali

A irmã de Ray, Priya (Aarti Mann) começou como interesse amoroso de Leonard diferente de Penny. A irmã se mostrou o oposto de Ray, sendo inteligente, compreensiva e empática. Sua presença causou ciúmes em Penny e discussões com Sheldon. Seu relacionamento com Leonard ia contra o acordo que eles fizeram ao morar juntos. Quando ela não assumiu Leonard para seus pais, constante pedia para ele não ver seus amigos. Ao final, o traiu com um ex-namorado, e os dois terminaram.

Pemberton e Campbell

Na temporada final de The Big Bang conhecemos Pemberton (Sean Astin) e Campbell (Kal Penn) que confirmam uma teoria criada por Amy dentro da física. A relação do trio, começou amistosa e científica, porém descobrimos que os dois, mal entendiam dos conceitos, e que queriam se unir a Sheldon e Amy para vencer prêmios. O casal precisou precisou comprovar que os dois não eram bons cientistas.

Bernadette

Quando Bernadette (Melissa Rauch) apareceu em The Big Bang Theory, sua atitude simpática e diferente. Conquistou Howard imediatamente. Quando os dois se casam, sua personalidade mudou, a tornando mais áspera e dura com ele, e aos outros. Ela exagerava em alguns momentos, mostrando até uma personalidade parecida com a mãe de Howard. Mesmo se tornando mãe, ele continuou com suas alfinetadas aqui e ali.

Raj

Raj é um bom personagem, mas ele teve muitas alterações ao longo das temporadas. Quando ele começou tímido, com problemas em conversar com mulheres, mas muito inteligente. Ele ganhou seu lugar no grupo. As piadas referentes a sua sexualidade, seu abuso de álcool, e falta de um relacionamento duradouro. Acabamos esquecendo aquele incrível astrofísico do começo. Nas temporadas finais ele era mais um alívio cômico de um personagem regular.

Todas as temporadas de The Big bang Theory estão disponíveis no HBO max