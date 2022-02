Quem morre na 8ª temporada de The Flash? Veja os candidatos

A oitava temporada de The Flash, da DC, voltará a lançar novos episódios em março de 2022 e os fãs da produção do Arrowverso já estão ansiosos pela novidade, principalmente porque parece que haverá uma grande morte.

Candice Patton, que interpreta Iris West-Allen, postou em seu Instagram uma foto vestida de preto e, na legenda, usa a frase “até que a morte nos separe” e a hashtag “#funeralattire”, dando a entender que alguém próximo à sua personagem pode morrer nos próximos episódios de The Flash.

Confira a publicação da atriz abaixo.

Rumor pode ser isca para o público

Com a audiência cada vez mais baixa da série, provocações do tipo têm se tornado frequentes: no início do evento de Armageddon da 8ª temporada de The Flash, Joe West (Jesse L. Martin) havia morrido fora das telas, mas os acontecimentos foram desfeitos no final do crossover, que restaurou a linha do tempo original e trouxe o personagem de volta à vida.

E apesar da legenda na foto de Patton sugerir a morte de Barry Allen (Grant Gustin), o visual do figurino parece muito elegante e até mesmo sensual para o funeral de seu próprio marido. Ainda assim, há outros cinco candidatos que podem morrer na 8ª temporada de The Flash. Confira quais:

Jay Garrick

Jay Garrick, interpretado por John Wesley Shipp, deve aparecer em pelo menos mais um episódio da série, e essa pode ser sua despedida a The Flash. Ao longo da série conhecemos duas variantes dele, Henry Allen e Barry Allen da Terra-90, que já morreram na série da DC.

Na promo do próximo episódio, é visto que Bart (Jordan Fisher) e Nora (Jessica Parker Kennedy) embarcarão em uma nova viagem no tempo e, como Jay é muito próximo de Barry e Bart, sua morte pode abalar o emocional dos personagens. Será ele o próximo a deixar o elenco de The Flash para sempre?

Cecile Horton

Outra candidata a se despedir de The Flash é Cecile Horton (Danielle Nicolet). A personagem se aproximou muito dos protagonistas nas últimas temporadas, e sua morte com certeza seria um grande impacto na vida de todo o Time Flash, pincipalmente de Joe.

Joe West

Joe pode ter sobrevivido ao Armageddon, mas nada garante que ele continuará em plena segurança no futuro da série. O crossover mostrou como ele é importante para todos os personagens e, se ele realmente morrer antes da 9ª temporada, poderá afetar toda a reta final da produção, desestabilizando o Time Flash na mesma medida em que abriria novas possibilidades de enredos a serem explorados pela DC na série.

Kristen Kramer

Quem também pode estar na mira dos roteiristas é Kristen Kramer (Carmen Moore), amiga de Joe. Sua morte afetaria muito o velho West, mas por ela não ser uma personagem central em The Flash, é dispensável e sua despedida não traria tantas consequências assim para a série, exceto um drama que duraria no máximo um episódio.

Eddie Thawne

Eddie (Rick Cosnett) já morreu no Arrowverso, mas que tal uma segunda morte? O personagem será recorrente na 8ª temporada de The Flash graças a viagem de Bart e Nora ao ano de 2014, quando ele ainda estava vivo. A dupla de velocistas pode acabar afetando o passado e, se o personagem não morre na primeira temporada desta nova linha temporal, nada impede que ele consiga sem manter vivo por muito tempo na 8ª temporada de The Flash.

The Flash está voltando!

Com cinco episódios lançados até o momento, a 8ª temporada de The Flash com personagens da DC tem seu retorno marcado para o dia 09 de março de 2022 na programação da The CW.