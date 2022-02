Rejeitaram: 7 atores que disseram “não” para Marvel

O MCU é a maior franquia do cinema na atualidade, mas nem todos os atores ficam animados com a possibilidade de participar dessa saga. Na realidade, algumas estrelas tiveram a coragem de recusar papéis bastante importantes na Marvel.

Ironicamente, alguns desses nomes acabaram se envolvendo no mundo de super-heróis de uma maneira ou de outra depois de inicialmente terem recusado um determinado papel. No entanto, também existem aqueles que simplesmente parecem não gostar muito desse tipo de produção.

Continue lendo para conferir uma lista com 7 atores que recusaram papéis na Marvel.

Rachel McAdams

Inicialmente, Rachel McAdams havia sido convidada para interpretar Pepper Potts em Homem de Ferro. Ela recusou o papel na época.

Alguns anos depois, no entanto, a atriz recebeu uma nova proposta da Marvel, dessa vez para participar de Doutor Estranho. Nesse caso ela aceitou o trabalho.

Emily Blunt

Emily Blunt chegou perto de interpretar a Viúva Negra na Marvel, mas foi forçada a recusar o papel por causa de um conflito de agenda. Ela também recebeu uma proposta para interpretar a personagem Peggy Carter no MCU, mas não conseguiu o trabalho por um motivo parecido.

Hoje em dia, muitos fãs expressam interesse em ver Emily Blunt como Mulher Invisível no reboot de Quarteto Fantástico. No entanto, ela admitiu recentemente que não é exatamente do seu interesse participar de uma produção de super-heróis.

Mel Gibson

Muita gente não sabe disso, mas Mel Gibson quase deu vida ao personagem Odin em Thor. Ele contou em uma entrevista que recebeu o convite, mas acabou não aceitando o papel.

Mel Gibson não explicou muito bem o motivo para não ter aceitado. Mas, polêmico como sempre, ele já criticou severamente as produções de super-heróis algumas vezes.

Jessica Chastain

Jessica Chastain quase apareceu em Homem de Ferro 3 como a personagem que acabou sendo vivida por Rebecca Hall. Não era um papel muito importante para o MCU em geral, com a atriz recusando a proposta por causa de um conflito de agenda, embora ela até tenha demonstrado algum interesse.

Rumores indicavam que Jessica Chastain também era cotada para o papel de Vespa em Homem-Formiga, mas também acabou não acontecendo. A atriz, no entanto, participou de X-Men: Fênix Negra, criticada produção da Fox com base nos quadrinhos da Marvel.

Joaquin Phoenix

A Marvel sempre quis um grande ator como Doutor Estranho. Antes de Benedict Cumberbatch ser contratado, os produtores chegaram a conversar com Joaquin Phoenix, que não demonstrou muito interesse no personagem.

Como sabemos, Joaquin Phoenix, alguns anos depois, conseguiu o papel de Coringa, que lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator. Todos ficaram felizes nesse caso, já que Benedict Cumberbatch também é uma excelente combinação para Doutor Estranho.

Jason Momoa

Antes de interpretar o Aquaman na DC, Jason Momoa quase deu vida ao Drax em Guardiões da Galáxia. Ele admitiu que não se interessou muito pelo papel.

Drax acabou sendo vivido por Dave Bautista. Hoje em dia, o ator parece cansado das limitações do personagem, revelando algumas vezes que ficou frustrado com o seu desenvolvimento.

Matthew McConaughey

A Marvel queria Matthew McConaughey como Ego em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Depois que ele recusou o papel, os produtores contrataram Kurt Russell.

Explicando o motivo para ter recusado a proposta da Marvel, Matthew McConaughey demonstrou bastante sinceridade. Ele disse que não achava que os produtores tinham uma grande ideia para o personagem e que eles só o procuraram porque queriam um ator famoso no papel.

