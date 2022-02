SAG Awards 2022: Veja lista de vencedores do grande termômetro para Oscar

O Screen Actors Guild revelou os vencedores do SAG Awards 2022. O prêmio é um grande termômetro do Oscar para as categorias de atuação.

Nesta edição, os vencedores fugiram dos favoritos do público. Um dos destaques da noite, por exemplo, foi Will Smith – que apesar de amado pelos fãs, não estaria entre os preferidos para o Oscar 2022.

O SAG Awards também tem categorias destinadas a TV. Neste caso, o fenômeno Round 6, que está na Netflix, foi o grande vencedor da noite.

Confira abaixo os vencedores para as categorias de cinema e TV no SAG Awards 2022, importante termômetro do Oscar.

CINEMA

Melhor Elenco

Belfast

No Ritmo do Coração (VENCEDOR)

Não Olhe Para Cima

Casa Gucci

King Richard: Criando Campeãs

Melhor Ator Principal

Javier Bardem, Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães

Andrew Garfield, Tick, Tick… Boom!

Will Smith, King Richard (VENCEDOR)

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Melhor Atriz Principal

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye (VENCEDORA)

Olivia Colman, A Filha Perdida

Lady Gaga, Casa Gucci

Jennifer Hudson, Respect

Nicole Kidman, Apresentando os Ricardos

Melhor Ator Coadjuvante

Ben Affleck, Bar Doce Lar

Bradley Cooper, Licorice Pizza

Troy Kotsur, No Ritmo do Coração (VENCEDOR)

Jared Leto, Casa Gucci

Kodi Smit-McPhee, Ataque dos Cães

Melhor Atriz Coadjuvante

Caitriona Balfe, Belfast

Cate Blanchett, O Beco do Pesadelo

Ariana DeBose, Amor Sublime Amor (VENCEDORA)

Kirsten Dunst, Ataque dos Cães

Ruth Negga, Identidade

Melhor elenco de dublês

Viúva Negra

Duna

Matrix Resurrections

007: Sem Tempo Para Morrer (VENCEDOR)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

SÉRIES

Melhor Elenco de Série de Drama

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Round 6

Succession (VENCEDOR)

Yellowstone

Melhor Ator de Série de Drama

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Lee Jung-jae, Round 6 (VENCEDOR)

Jeremy Strong, Succession

Melhor Atriz de Série de Drama

Jennifer Aniston, The Morning Show

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sarah Snook, Succession

HoYeon Jung, Round 6 (VENCEDORA)

Reese Witherspoon, The Morning Show

Melhor Elenco de Série de Comédia

The Great

Hacks

O Método Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso (VENCEDOR)

Melhor Ator de Série de Comédia

Michael Douglas, O Método Kominsky

Brett Goldstein, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso (VENCEDOR)

Melhor Atriz de Série de Comédia

Elle Fanning, The Great

Sandra Oh, The Chair

Jean Smart, Hacks (VENCEDORA)

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV

Murray Bartlett, The White Lotus

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick (VENCEDOR)

Ewan McGregor, Halston

Evan Peters, Mare of Easttown

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cynthia Erivo, Genius

Margaret Qualley, Maid

Jean Smart, Mare of Easttown

Kate Winslet, Mare of Easttown (VENCEDORA)

Melhor elenco de dublês de Drama e Comédia

Cobra Kai

O Falcão e o Soldado Invernal

Loki

Mare of Easttown

Round 6 (VENCEDOR)