Superando separação? Veja os melhores filmes sobre términos na Netflix

Se você está passando por uma separação conturbada ou um triste término de namoro, nada melhor que assistir a um filme sobre o tema e chorar até cansar. A Netflix conta com um grande catálogo de filmes sobre separações, que abarca diversos gêneros, estilos e narrativas. Mas afinal de contas, quais são os melhores filmes sobre términos da plataforma?

“Assistir alguém passando pelo mesmo que você, oferece um sentimento de empatia e companheirismo. Podemos nos identificar facilmente com os personagens, e assim consolar nossos próprios sentimentos”, avalia o site CinemaHolic.

Não importa o motivo da separação. Seja por traição, desentendimentos, ou simplesmente um amadurecimento sentimental, todos os términos encontram contrapartes interessantes no cinema.

O site CinemaHolic listou os 10 melhores filmes sobre términos disponíveis na Netflix; veja abaixo.

Muito elogiado pela crítica especializada, Malcom & Marie conta uma história sensível e emocionante. O longa acompanha a história de Malcolm, um diretor de cinema, e Marie, sua namorada. Após a estreia do novo filme do cineasta, o casal começa a lavar a roupa suja de anos de relacionamentos e fazer revelações dolorosas sobre a relação. O filme tem John David Washington e Zendaya como os protagonistas titulares.

Como Superar um Fora aborda términos de relacionamentos com uma boa dose de bom humor e irreverência. O filme peruano tem tudo para conquistar os assinantes brasileiros da Netflix. A trama acompanha a jornada de María, uma jovem solteira que, após ser o coração partido, começa a escrever um blog. O sucesso surpreendente do diário virtual representa a oportunidade perfeita para a protagonista virar a página e encontrar um novo amor.

Se você deseja assistir Perfeita Para Você, prepare os lencinhos, pois o filme é muito emocionante. O longa romântico conta a história de Abbie, uma jovem que, após ser diagnosticada com câncer, resolve encontrar uma nova namorada para o noivo. O longa oferece um olhar bem diferente sobre separações, e é garantia de lágrimas até para os espectadores mais durões. Perfeita Para Você tem Gugu Mbatha-Raw e Michiel Huisman como protagonistas.

Até mesmo os famosos sofrem com términos de relacionamentos, e Lady Gaga não é exceção. O documentário Gaga: Five Foot Two, além de mostrar o processo criativo da estrela e sua luta contra a fibromialgia, aborda em detalhes a separação da arista com o então noivo Taylor Kinney, com quem namorou por mais de 5 anos. O documentário faz um ótimo trabalho ao mostrar um lado vulnerável e pouco conhecido da popstar.

Estou Pensando em Acabar Com Tudo é para quem deseja superar um término de relacionamento com a ajuda de uma história realmente chocante. Com roteiro e direção do aclamado Charlie Kaufman, o longa acompanha a viagem de uma jovem à fazenda remota dos pais do namorado. Enquanto lida com seus sentimentos conflitantes, a protagonista Lucy – interpretada pela excelente Jessie Buckley – embarca em uma jornada dentro de sua própria psique.

Divertido e emocionante, Alguém Especial é protagonizado por Gina Rodriguez, e tem também Brittany Snow, DeWanda Wise e Lakeith Stanfield no elenco. O longa foca na jornalista musical Jenny, que após o fim de um relacionamento, se prepara para recomeçar a vida amorosa, e para viver uma aventura especial com as melhores amigas. Se você deseja rir e chorar, o filme é uma ótima opção disponível na Netflix.

Para Todos os Garotos que Já Amei é uma das franquias românticas mais populares da Netflix, e oferece um olhar esperançoso, otimista e jovial sobre o amor e sobre relacionamentos em geral. Em Para Todos os Garotos, Lana Condor interpreta Lara Jean, uma adolescente que adora escrever cartas para seus crushes. O que ela não esperava era a confusão criada pela divulgação dessas cartas, em uma história de paixão e muitas reviravoltas.

Aclamado pela crítica especializada, História de um Casamento é um dos filmes mais elogiados da história da Netflix. Na edição de 2020 do Oscar, o longa de Noah Baumbach foi indicado a 6 categorias, saindo vitorioso na de Melhor Atriz Coadjuvante (Laura Dern). Protagonizado por Scarlett Johansson e Adam Driver, o filme traz um olhar sensível sobre um casamento que chega ao fim, uma família que permanece unida e os motivos que levaram à separação.

O Lado Bom da Vida também foi extremamente elogiado pela crítica especializada, e rendeu a Jennifer Lawrence o Oscar de Melhor Atriz. No longa, Bradley Cooper interpreta Pat, um homem que volta a morar com os pais após passar uma temporada em um hospital psiquiátrico. Enquanto tenta reconquistar a ex-mulher, o protagonista conhece Tiffany, uma mulher tão instável quanto ele, com quem desenvolve uma intensa relação.

6 anos oferece uma perspectiva interessante sobre os relacionamentos juvenis e as mudanças do amadurecimento. O filme conta a história de Mel e Dan, um casal de jovens que vive uma relação de seis anos. Quando os protagonistas concluem o Ensino Superior, oportunidades inesperadas de carreira passam a ameaçar o futuro da relação. O filme traz Taissa Farmiga, de American Horror Story, e Ben Rosenfield, de Mrs. America, como os protagonistas.