The Witcher: Revelados 10 novos personagens da 3ª temporada

A 3ª temporada de The Witcher já está a caminho da Netflix e deve adicionar novos personagens à produção. Ainda não foi divulgada uma data exata para o lançamento dos já muito aguardados novos episódios de The Witcher, mas vazou uma lista com 10 novos personagens que podem entrar em cena no futuro da série.

A lista foi divulgada pelo portal The Illuminerdi e conta com descrições dos personagens. O material teria sido originalmente publicado em sites de chamadas de elenco, nos quais atores podem conferir vagas em projetos para encaminharem suas audições.

Continua depois da publicidade

Como essas listas são públicas, algumas produtoras usam codinomes em vez dos nomes reais dos personagens, a fim de manter em segredo o que está sendo planejado para o futuro de suas séries, como foi neste caso.

Sendo assim, os nomes apresentados não são os nomes oficiais dos personagens, mas graças a suas descrições já é possível teorizar sobre suas identidades.

Confira os novos personagens da 3ª temporada de The Witcher:

Personagens recorrentes

Ao que tudo indica, a 3ª temporada de The Witcher terá dois novos personagens recorrentes.

Marylebone

É uma mulher jovem e de inteligência afiada. Apesar da pouca idade ela é muito experiente, pois foi forçada a amadurecer rapidamente para conseguir sobreviver nesse mundo cruel. Há suspeitas de que se trate da personagem Milva, das obras originais.

Picadilly

É o segundo na linha de sucessão ao trono, mas leva mais jeito para cafajeste do que para político. Ele esbanja um ar despreocupado, mas na verdade é astuto e cheio de estratégias. Este será um personagem recorrente na série.

Personagens Secundários

Já os personagens com participação menor são mais numerosos. Ao menos oito já foram anunciados, sendo eles:

Maida Vale

Uma mulher “plus size” e poderosa. Ela é membro de um grupo feminino com quem você com certeza não irá querer enfrentar. Autoconfiante, acredita ser mais forte que todos. Margarita Laux-Antille e Marti Södergren são possíveis personagens dos games que se encaixam com a descrição.

Angel

Este mensageiro real é um senhor de meia-idade que está cansado da vida e de todo o mal que presenciou ao longo dos anos. Ele ouviu algo que mudou toda a sua forma de pensar e, para o papel, a Netflix procura uma pessoa que saiba andar de cavalo. Ao que tudo indica Angel é Aplegatt, o conselheiro do rei que conhece Ciri e Yennefer.

Greenwich

Um soldado valente e leal, mas que acaba se decepcionando ao descobrir que seus companheiros não estão tão comprometidos com a batalha quanto ele. Para este personagem, é buscado um ator na casa dos 20 anos.

Parsons

Uma adolescente que se convenceu de que é outra pessoa, só para realizar seu sonho de suar uma peã política.

Hampstead

Uma mulher de meia-idade, casada com um homem mais jovem por quem não tem sentimento algum. Ela pode ter dinheiro, mas não influência: ninguém liga para suas opiniões.

Victoria

É um espírito livre. Tem sangue quente, mas um bom coração.

Euston

Busca-se uma atriz na casa dos 20 com aparência tímida para interpretar essa personagem, que será uma empregada doméstica prestes a machucar aqueles que um dia lhe fizeram mal.

Richmond

É uma artista do ramo da música que vende instrumentos para poder viver, mas está cansada dos clientes que acham que podem fazer o que quiserem com ela.

Quer saber mais sobre The Witcher? Confira o guia para iniciantes na série da Netflix:

Quando estreia a 3ª temporada de The Witcher?

Embora os primeiros burburinhos sobre os novos episódios da série da Netflix já estejam começando a circular a internet, não há nenhuma previsão de lançamento para a 3ª temporada de The Witcher. E se novos atores ainda estão sendo procurados, isso significa que as gravações sequer começaram.

Ao que sabemos, em novembro de 2021 a equipe ainda estava trabalhando no roteiro para a nova temporada, então é pouco provável que os novos episódios de The Witcher cheguem ainda em 2022.

Enquanto isso, é possível ver e rever as duas temporadas iniciais da série na Netflix.