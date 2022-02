TODAS as revelações chocantes do trailer de Doutor Estranho 2

Na contagem regressiva para a estreia de Doutor Estranho 2, os teasers e trailers lançados pela Marvel já divulgaram várias informações importantes e interessantes sobre o novo filme protagonizado por Benedict Cumberbatch.

Dentre essas novidades, podemos citar a volta de personagens já conhecidos do MCU, a adesão de novos personagens dos quadrinhos ao universo cinematográfico, interações entre franquias e até sugestões sobre o que pode rolar no novo longa.

Ficou curioso? Então veja só o que já sabemos sobre Doutor Estranho 2:

A Feiticeira Escarlate está de volta!

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que conhecemos nos filmes dos Vingadores, ganhou sua própria série chamada WandaVision recentemente e, assim como Doutor Estranho, também se envolveu em escândalos ao mexer com o multiverso, desrespeitando suas regras.

Agora, mais ciente do alcance de sua magia, a poderosa Wanda se juntará a Strange em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura para, ao que tudo indica, ajudá-lo a retomar a harmonia entre os multiversos.

Barão Mordo

Quem também está de volta é o Barão Mordo, que já foi aliado do Doutor Estranho mas hoje em dia parece estar atrás de vingança e tem como objetivo aniquilar todos os feiticeiros do universo. Ao que os trailers indicam, ele será um dos principais vilões do novo longa.

Professor X também marca presença

Outro conhecido do público que também entrará em cena é o Professor X! Sim, o Charles Xavier (Patrick Stewart) apareceu no trailer mais recente da franquia, onde sua voz pode ser ouvida, afirmando que a verdade deve ser dita ao Doutor Estranho. Esse é mais um grande passo para a entrada dos X-Men no MCU, mas pode não ser como esperamos.

Segundo teorias recentes, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pode trazer o Illuminati, grupo formado por variantes malignas de vários personagens marcantes da Marvel, como os próprios Professor X e Doutor Estranho. Será?

Doutor Estranho vs Doutor Estranho

E ainda nessa história das variantes do mal, ao que indicam os trailers o novo filme envolverá uma batalha entre o Doutor Estranho que conhecemos e uma outra versão multiversal dele, que não parece lá tão amigável assim.

Há duas possibilidades de qual possa ser essa variante: Doutor Estranho Supremo, que vimos na série What If…?, do Disney+, e Defender Strange, dos quadrinhos dos Illuminati.

Zumbis em cena!

O trailer também nos mostrou que, pela primeira vez, podemos ter zumbis em um filme da Marvel. Essas criaturas já apareceram na série What If…?, e uma das cenas marcantes do trailer mostram o Doutor Estranho, com o rosto semelhante ao de um zumbi, levitando com vários braços estranhos saindo de suas costas.

America Chavez chega ao MCU

O MCU está trabalhando na introdução de futuros membros do Jovens Vingadores. Já vimos Kid Loki, Kate Bishop, Tommy, Billy e Patriota, e agora chegará a vez da Miss América ser apresentada em live-action!

O trailer mostra America Chavez como uma aparente aliada de Doutor Estranho na luta contra Gargantos.

Capitã Marvel ou Nova?

O trailer de Doutor Estranho 2 também mostra uma figura feminina voadora, e há duas possíveis explicações: ou veremos a Capitã Marvel (Brie Larson) de volta à cena, ou teremos a introdução de Nova, um outro personagem dos quadrinhos que ainda não apareceu no MCU.

Doutor Estranho 2 estreia em maio

E se os trailers te deixaram ansiosos para conferir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, saiba que falta pouco: o novo longa da Marvel chega aos cinemas no dia 05 de maio de 2022!

