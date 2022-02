Uncharted: O que você precisa saber antes de assistir ao filme

Uncharted: Fora do Mapa chega aos cinemas no dia 17 de fevereiro. O longa é um dos projetos mais esperados do ano de 2022 por ser inspirado nos famosos jogos de Uncharted, criados pela Sony para PlayStation e, como sabemos, as adaptações fílmicas de jogos não costumam ser tão boas assim.

Street Fighter: A Última Batalha e Super Mario Bros. são alguns dos exemplos a não serem seguidos nos cinemas, enquanto Resident Evil divide opiniões e os filmes de Tomb Raider finalmente pareceram acertar ao adaptar os jogos para as telonas.

Mas se você não jogou os games que inspiraram Uncharted e mesmo assim ficou interessado no filme, seja por seu enredo ou até pelo elenco com astros como Tom Holland (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) e Mark Wahlberg (Infinito), há algumas coisas que você precisa saber sobre a franquia antes de ir ao cinema!

Uncharted é sobre seus personagens

Apesar de ser um jogo de ação, todos os acontecimentos giram em torno de seus personagens, que possuem histórias próprias — embora não muito inovadoras, já que o game foi inspirado nos clichês de filmes do gênero e, por isso, você pode notar algumas semelhanças com Indiana Jones, por exemplo.

Mais do que bonecos que andam e socam, os personagens de Uncharted são humanos com emoções à flor da pele. Quase como se fosse um filme por si só, a dublagem do jogo influenciou muito em seu sucesso, já que as vozes de Nolan North (Nate), Emily Rose (Elena), Richard McGonagle (Sully), Claudia Black (Chloe) e Troy Baker (Sam) são essenciais para transmitir toda essa vida ao público.

Os melhores momentos do jogo incluem as relações entre os personagens ou a forma como veem a si mesmos, com Sully lutando contra a própria idade e Nate percebendo o mal que há em suas atitudes tóxicas para aqueles que ama.

Falando em Indiana Jones…

Sim, é perceptível que há semelhanças entre os protagonistas, e que, nitidamente, a franquia de filmes estrelada por Harrison Ford foi uma referência para o desenvolvimento de Uncharted pela Sony, mas ainda há várias diferença entre seus personagens principais.

A começar, enquanto Jones é um arqueólogo brilhante que ama descobrir e preservar, Nate é um ladrão que só se preocupa com o dinheiro e a fama que conseguirá em suas aventuras. Nisto, é possível dizer que Nathan Drake se assemelha mais a outro personagem de Harrison Ford: o Han Solo, caçador de recompensas de Star Wars.

Os personagens não são bonzinhos

Não espere nenhum herói da Marvel ou príncipe encantado: todos os personagens de Uncharted são ladrões, hackers, motoristas de fuga e outros tipos de patifes com habilidades para o crime, como arrombar fechaduras ou praticar parkour para entrar em prédios proibidos. O espírito assassino também entra em cena quando o assunto é salvar a própria pele, e nem o protagonista Nate escapa desse mal.

No entanto, a versão em live-action recebeu classificação 12, o que indica que as coisas serão atenuadas para não chocar as audiências mais jovens e poder garantir uma bilheteria mais ampla nos cinemas.

Tem gente de fora do filme

Bastaram os trailers para o público perceber que uma personagem importante dos jogos não estará em cena. Ao que tudo indica, a adaptação da Sony Pictures deixou de fora a Elena, mas há uma explicação para isso: seguindo a história dos jogos, Elena e Nate só se conhecem no primeiro game, e como o filme é uma prequel, narrando acontecimentos prévios à franquia para PlayStation, a ausência de Elena é natural.

Se o filme for bem nas bilheterias, é provável que Elena possa aparecer em algum projeto futuro.

Décadas de história

Aliás, falando em filmes futuros, isso é bem possível se depender dos jogos: os games abordam décadas de história, seguindo Nate desde sua adolescência até a sua aposentadoria como caçador de recompensas. Aliás, a escolha de Tom Holland para o papel principal foi muito bem feita, dadas as semelhanças físicas entre os personagens.

Fora isso, ainda há várias histórias focadas em personagens secundários que poderiam conquistar spin-offs tão interessante quanto. Mas esse futuro da franquia audiovisual não está só nas mãos do ótimo material dos jogos da Sony, e sim dependerá de como o filme se sair nas bilheterias.

Uncharted é puro quebra-cabeça

Como bom jogo de aventura baseado em arqueologia, Uncharted não consiste só em atirar em bandidos, mas em resolver quebra-cabeças. Explorando ruínas, de templos a cavernas e cidades perdidas, Drake e seus companheiros de aventura se deparam com vários túneis, labirintos, estátuas e outras engrenagens estranhas e misteriosas, que exigem que eles descubram algum segredo, como uma chave ou buraco escondido, para seguirem adiante.

Será que o filme vai honrar isso?

Muita ação, poucas mortes

Mas, sim, também há muita ação nos games da Sony, e é esperado que o filme de Tom Holland também aborde esse aspecto, com as famosas lutas contra helicópteros de ataque, batalhas no Himalaia, insetos mortais e tempestades no mar. Apesar disso, poucos personagens centrais realmente morrem nos jogos, e o filme deve respeitar isso se quiser se transformar em uma franquia.

E os tombos do Nate?

Tombos, tombos, tombos e mais tombos. Os jogos consistem basicamente em Nate caindo o tempo todo, principalmente se você for um jogador não muito bom. Mas as vezes isso nem depende de você, já que a própria história faz o personagem cair de lugares altos e ficar cara a cara com a morte várias e várias vezes. Ainda bem que Tom Holland já conseguiu o treinamento necessário nos filmes do Homem-Aranha, porque ele vai precisar!

Contato com o sobrenatural

E se você está achando tudo bastante realista até agora, saiba que a fantasia também se faz presente em alguns dos jogos, incluindo zumbis e gigantes quase imortais. Talvez o filme não aborde isso logo de cara, mas se Uncharted se transformar uma franquia nos cinemas, poderemos ver mais do sobrenatural em breve.

O filme terá algumas mudanças

E como você já deve ter percebido, não é esperado que o filme de Uncharted seja uma cópia exata dos jogos.

Além de ser mais leve pela classificação indicativa, o longa também apresentará algumas mudanças na história, como a forma com que Nate e Sully se conhecem, a idade que tinham neste acontecimento e até mesmo o tesouro que procurarão juntos. Sam, irmão de Nate, também já está desaparecido nos trailers do filme, mas nos jogos isso acontece muito mais tarde.

Mesmo com algumas mudanças, o filme ainda pode quebrar as regras e ser uma boa adaptação para os jogos. Uncharted: Fora do Mapa estreia dia 17 de fevereiro nos cinemas do Brasil.