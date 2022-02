Vale a pena ver Uncharted: Fora do Mapa? Veja

Baseado na franquia de jogos de mesmo nome, Uncharted: Fora do Mapa estreou nos cinemas do Brasil e do mundo nesta semana. Apesar do filme produzido pela Sony Pictures ser um dos mais esperados do ano, graças ao sucesso dos games e seu elenco com estrelas como Tom Holland (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) e Mark Wahlberg (Infinito), é sabido que adaptações de jogos nem sempre são tão boas assim. Mas será que vale a pena ver Uncharted: Fora do Mapa?

As primeiras críticas ao longa já começaram a sair e, segundo especialistas de todo o mundo, parece que o novo filme decepcionou. No Rotten Tomatoes, principal site agregador de críticas, a classificação média é de apenas 42% de aprovação.

Dentre as principais críticas negativas, destaca-se que o roteiro de Uncharted é bastante genérico e que a Sony se afastou muito de seu material de origem. O único ponto positivo citado é o seu elenco, que parece ter se entregado de cabeça ao projeto.

Confira o que está sendo dito sobre Uncharted:

Variety

“Você pode chamá-lo de Caçadores do Tesouro Nacional Perdido no Caribe dos Velozes e Furiosos?”

Polygon

“As escolhas que impulsionam Uncharted ainda carecem de apostas, perigo genuíno, reviravoltas fascinantes na história e uma aventura cheia de adrenalina.”

Screen Rant

“Holland está bem no papel, mas a questão é que o filme não parece entender quem Nate Drake é como pessoa, mesmo em seus primeiros dias, e isso arrasta a história. O filme poderia ser sobre qualquer um dessa forma como Nate foi escrito.”

LA Times

“Mas enquanto Uncharted deveria ser uma aventura estrondosa, ele não fere nem ruge. Em vez disso, é um diário de viagem muito básico que passa por vários locais distantes, cheio de enigmas, quebra-cabeças, símbolos, chaves e curiosidades históricas, como um Código Da Vinci com abdominais.”

No entanto, algumas críticas positivas também podem ser encontradas, focando principalmente em seu elenco:

IGN

“Como fã dos jogos, a maior dúvida que eu tinha era se Tom Holland conseguiria interpretar Nathan Drake, interpretando uma versão um pouco mais jovem do personagem que conhecemos. A resposta, felizmente, é sim. Ele está tão carismático como sempre, completamente envolvido em interpretar um tipo de Indiana Jones.”

The Hollywood Reporter

“Refrescantemente, são as personagens femininas que são as mais iradas. A associada de longa data de Sully na caça ao tesouro, Chloe Frazer (a carismática Sophie Ali), mais do que acompanha os caras quando se trata de ousadia física, e a capanga de Moncado, Braddock (Tati Gabrielle, espantosa) é uma vilã homicida que poderia ser um obstáculo para James Bond.”

Com essas críticas em mente, parece que Uncharted realmente só vale a pena por seu elenco repleto de talentos, mas que a equipe da Sony errou feio no roteiro e desenvolvimento de um projeto com tamanho potencial.

Confira o trailer de Uncharted:

Com distribuição pela Sony Pictures Brasil, o filme Uncharted: Fora do Mapa chegou aos cinemas do Brasil em 17 de fevereiro de 2022 e já pode ser assistido nas principais redes.

Quanto ao seu lançamento no streaming, ainda está incerto quando e onde será seu lançamento, mas mais informações devem ser divulgadas em breve.