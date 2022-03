10 histórias de Big Bang Theory que ficaram sem solução

Em suas 12 temporadas, The Big Bang Theory criou interessantes arcos narrativos para seus personagens principais, e se tornou uma das séries de comédia mais bem sucedidas de todos os tempos. Entretanto, a produção chegou ao fim sem solucionar tramas importantes e amarrar as pontas soltas do enredo.

A série foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. Produção de Chuck Lorre e Bill Prady, ela também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

O site Looper listou as 10 tramas de The Big Bang Theory que terminaram sem solução; confira abaixo.

A máquina do tempo

Na primeira temporada de The Big Bang Theory – especificamente no episódio The Nerdvana Annihilation – Leonard tenta equilibrar suas tendências nerds com seu interesse por Penny. Falhando no processo, o personagem compra a réplica de uma máquina do tempo utilizada em um filme famoso. O gasto é muito criticado por Penny, e leva a uma grande discussão.

No desfecho do episódio, os amigos decidem que a máquina deve passar um tempo na casa de cada um. Entretanto, o objeto nunca é visto novamente, o que indica que os produtores de The Big Bang Theory simplesmente se esqueceram de sua existência.

Onde está Issabela?

Na 10ª temporada de The Big Bang Theory, Raj começa a superar seu medo de mulheres. Na universidade, o personagem conhece Issabela, uma faxineira latina que manifesta um rápido interesse pelo cientista. No fim do episódio, os dois marcam um encontro, e Raj parece muito animado com a possibilidade de começar a namorar.

Entretanto, Issabela desaparece completamente após seu episódio de estreia. Muitos fãs se perguntam: o que aconteceu com a personagem? Um episódio posterior menciona que Raj terminou com ela, mas não revela o motivo ou o que realmente aconteceu.

Onde está Cinnamon?

Durante as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Raj cultivava um relacionamento bastante próximo com sua cadelinha Cinnamon. O personagem era constantemente zoado pela maneira como tratava o animal de estimação – Howard chega a criar um jogo chamado “Emily ou Cinnamon” para brincar com a maneira que Raj se referia ao pet.

Porém, com o desenvolvimento da série, Cinnamon desaparece completamente, e um dos arcos mais engraçados de Raj acaba chegando ao fim. Será que a cadelinha morreu? Nas temporadas finais da série, Cinnamon foi mencionada brevemente, mas nunca voltou a aparecer.

O destino de Alex

Quando a dinâmica de Leonard e Penny começou a se desgastar, The Big Bang Theory passou a introduzir diversos obstáculos para o casal. Um deles foi Alex, personagem apresentada como assistente de Sheldon na 6ª temporada. Sua presença causou turbulências no relacionamento de Leonard e Penny, e por isso, muitos fãs acreditaram que a personagem teria uma importância maior.

No entanto, após chamar Leonard para um encontro no final da 6ª temporada, Alex desaparece completamente. A personagem basicamente sumiu, não sendo citada por nenhum integrante do grupo de amigos, nem mesmo Sheldon.

A mudança da personalidade de Amy

Quando The Big Bang Theory decidiu introduzir um interesse romântico para Sheldon, a escolha foi a cientista Amy Farrah-Fowler. A personagem sofre uma intensa mudança de personalidade entre seu primeiro episódio e o desfecho da série. Em sua introdução, Amy é caracterizada como uma cientista um tanto quanto arrogante, com péssimas habilidades sociais.

Mas com o decorrer das temporadas, Amy se torna mais agradável, e faz de tudo para ser incluída nos grupos das “garotas populares”, formado por Penny e Bernadette. A mudança brusca de personalidade nunca chega a ser explicada.

Alfred e Mary

Em The Big Bang Theory, duas das participações especiais mais significativas foram a de Judd Hirsch como Alfred, o pai de Leonard, e Laurie Metcalf como Mary, a mãe de Sheldon. Quando os personagens se conhecem, na 9ª temporada, criam uma rápida conexão – devido a uma antipatia mútua pela mãe de Leonard.

Muitos fãs da série torciam para o relacionamento de Alfred e Mary, mas após uma referência rápida no nono ano, a relação dos personagens é completamente esquecida. Os personagens aparecem juntos no casamento de Sheldon, mas detalhes sobre o flerte não são revelados.

A crush de Raj em Bernadette

Muito antes de Howard se casar com Bernadette, Raj cultivava uma grande crush na personagem de Melissa Rauch. Quem não se lembra do número musical à la Bollywood, no qual Raj dança com Bernadette e pede para a personagem “tocar sua clarineta”.

Eventualmente, os sentimentos de Raj são revelados, e o personagem vive uma grande briga com o melhor amigo. No entanto, a trama nunca é citada novamente. Segundo o site Looper, o arco narrativo acabou “jogado debaixo do tapete”.

O irmão secreto de Howard

No vigésimo episódio da 8ª temporada de The Big Bang Theory, intitulado “The Fortification Implementation”, Howard descobre a existência de um irmão perdido, filho de seu pai. Josh, interpretado por Matt Bennett, chega para conhecer o meio-irmão e criar uma relação mais próxima com a família do pai.

Ao final do episódio, os irmãos desconhecidos desenvolvem uma boa conexão, e Howard sente muita alegria com a descoberta. Infelizmente, Josh é completamente esquecido após sua introdução, e nunca mais aparece na série.

O sumiço da vovó

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Sheldon cita constantemente sua avó – ou Meemaw – e a influência que ela teve em seu crescimento. A nona temporada conta com a primeira aparição da personagem, uma divertida idosa interpretada por June Squibb. Depois, ela some da trama, e não retorna nem no casamento do neto.

Essa ausência, entretanto, tem uma explicação. O showrunner Steven Holland explicou ao ET que o sumiço de June Squibb aconteceu para evitar comparações entre a personagem e a outra versão da avó de Sheldon, interpretada por Annie Potts no derivado Young Sheldon.

A introdução de Tam

Quem já assistiu Young Sheldon sabe que, durante a infância, um dos únicos amigos do protagonista era Tem, um garoto vietnamita-americano. O personagem desempenha um papel super importante no crescimento de Sheldon, e por isso, muitos fãs se perguntaram o motivo dele não aparecer em The Big Bang Theory.

A resposta é bastante simples: como Young Sheldon foi criada após The Big Bang Theory, a concepção de Tam só aconteceu durante as últimas temporadas da série original. O personagem aparece na temporada final, e sua ausência é explicada pelo fato de Tam ter ficado no Texas enquanto o amigo se mudava para uma nova cidade.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.