5 séries da Netflix para ver após Taboo

2022 já pode ser chamado de “o ano das séries épicas” na Netflix. Junto com Vikings: Valhalla e The Last Kingdom, Taboo está fazendo o maior sucesso na plataforma. Muita gente que já maratonou a excelente produção quer saber: o que assistir em seguida? Por isso, listamos 5 séries para ver na Netflix após Taboo; confira abaixo.

“Considerado morto há muito tempo, um aventureiro volta a Londres para vingar a morte do pai — e enfrentar inimigos poderosos”, afirma a sinopse de Taboo na Netflix.

Lançada originalmente em 2017, e produzida por Steven Knight, Taboo traz Tom Hardy – o Venom dos filmes da Marvel – como o protagonista James Keziah Delaney.

Além de Tom Hardy, o elenco de Taboo conta com Leo Bill (Alice no País das Maravilhas), Jessie Buckley (A Filha Perdida), Oona Chaplin (Game of Thrones), Stephen Graham (O Irlandês), Jefferson Hall (Vikings), Franka Potente (American Horror Story), Tom Hollander (Piratas do Caribe) e Jonathan Pryce (Game of Thrones).

O Levante da Páscoa

Assim como Taboo, O Levante da Páscoa faz um ótimo trabalho ao misturar tramas fictícias a importantes eventos históricos da vida real. Com duas temporadas disponíveis na Netflix, a série irlandesa é ambientada em 1916, e acompanha a violenta Revolta da Páscoa – uma rebelião que inicia um longo e violento conflito entre as Forças Armadas britânicas e os revolucionários irlandeses. Se você gosta de produções repletas de personagens cativantes e grandes reviravoltas, O Levante da Páscoa é uma boa pedida.

Saints & Strangers

Divulgada como “a primeira minissérie ficcional da NatGeo”, Saints & Strangers aborda um momento muito importante da história americana. A produção narra a jornada dos peregrinos que migraram da Europa aos Estados Unidos no navio Mayflower. A embarcação em questão partiu do porto de Plymouth em direção ao Novo Mundo em 1620. Entre os viajantes, destacavam-se aventureiros em busca de ouro nas Américas e separatistas religiosos que desejavam criar um país regido pela moralidade cristã.

The Alienist

The Alienist é uma surpreendente história de mistério, ambientada na Nova York do início do século XX. Na época, a recém-nascida metrópole era bem diferente da cidade atual, marcada por perigos a cada esquina. Cada temporada foca em um caso diferente – a primeira aborda uma série de misteriosos assassinatos, e a segunda, uma bizarra onda de sequestros de bebês. The Alienist consegue manter a tensão do início ao fim, e é ancorada por ótimas atuações de Daniel Brühl (Falcão e o Soldado Invernal), Dakota Fanning (Saga Crepúsculo) e Luke Evans (A Bela e a Fera).

Frontier

Protagonizada por Jason Momoa, o Aquaman dos filmes da DC, Frontier aborda as famosas rotas do comércio norte-americano de peles no Canadá do século XVI. A série foca na história de Declan Harp, um forasteiro meio irlandês e meio nativo-americano, que luta para quebrar o monopólio da Companhia Hudson’s Bay sobre esse comércio. A produção é uma excelente história de ambição, luta e resiliência, marcada por personagens carismáticos e grandes reviravoltas.

Peaky Blinders

Sem sombra de dúvidas, Peaky Blinder é uma das séries históricas mais populares da Netflix. Com Cillian Murphy como protagonista, a produção foca na história da gangue urbana comandada por Tommy Shelby, e nas aventuras do grupo em Birmingham logo após a Primeira Guerra Mundial. Além de mostrar a impressionante evolução do protagonista Tommy Shelby, a série aborda importantes eventos ingleses do século XX. Peaky Blinders também conta com Tom Hardy – o protagonista de Taboo – como o mafioso Alfie Solomons.