5 vezes em que a Marvel copiou a DC

A DC Comics começou em 1934, estreando com os dois grandes heróis poderosos, Superman e Batman. Posteriormente, em 1939, logo após a existência da DC, a Marvel Comics começou a publicar seus trabalhos.

Não há dúvida de que a DC e a Marvel rivalizaram ao longo dos anos em suas constantes batalhas, sendo as duas maiores editoras de quadrinhos de todos os tempos.

Ambas as empresas compartilharam ideias e houve momentos de paz no caminho de eventos cruzados. Mas e os personagens que existem nos dois mundos?

Existem muitos heróis que parecem compartilhar os mesmos poderes, mas e as roupas? Aqui estão cinco vezes em que a Marvel copiou trajes usados por heróis da DC.

Gavião Arqueiro (cópia do Arqueiro Verde)

Arqueiro Verde foi um dos primeiros heróis da DC já criados, tendo entrado no mundo dos quadrinhos em 1941, em More Fun Comics #73. Gavião Arqueiro, um usuário similar de arco e flecha, estreou em Tales of Suspense #57 em 1964.

Essa diferença de 23 anos deu à Marvel tempo de sobra para afinar sua versão do herói que usa arco. Gavião Arqueiro tem um estilo muito semelhante em traje e habilidade.

Os protetores de antebraço do Gavião Arqueiro também são assustadoramente semelhantes, o que não está fora da norma para um usuário de arco, mas havia muito pouca diferença nas luvas sem dedos e no estilo do antebraço.

Visão (cópia do Tornado Vermelho)

Visão, um dos heróis mais queridos da Marvel, tem suas raízes criativas no Tornado Vermelho da própria DC. Não apenas a dupla possui histórias de fundo semelhantes, mas sua aparência é quase idêntica.

Visão e Tornado Vermelho são vermelhos, têm capas esvoaçantes e um colar alongado. A primeira iteração de Tornado Vermelho veio em 1960 como o personagem Ulthoon, antes de sua forma final de Tornado Vermelho aparecer em Justice League of America #64 em agosto de 1968.

Coincidentemente, o herói de aparência semelhante Visão passou a aparecer apenas dois meses depois, surgindo em The Avengers #57, em outubro de 1968. A Marvel tem algumas explicações a fazer.

Gata Negra (cópia da Mulher-Gato)

Gata Negra e Mulher-Gato não são apenas parecidas em seus nomes, mas os figurinos mostram cópias estilizadas. Pode não haver muito o que fazer com a aparência de uma “ladra inspirada em gatos”, mas a Gata Negra da Marvel parece quase idêntica à Mulher-Gato.

A “máscara negra” de Gata Negra ao redor dos olhos ofereceu pouca mudança na maneira exata como a de Mulher-Gato também foi apresentada. As roupas de couro deixaram pouco para a imaginação em termos de sexualidade e o traje de Gata Negra também copiava Mulher-Gato nesse sentido.

Mulher-Gato é uma das maiores adversárias de Batman e, como tal, apareceu em Batman #1 em 1940. Gata Negra apareceu em The Amazing Spider-Man #194 em 1979.

A diferença de 39 anos permitiu que a Marvel tentasse algumas “mudanças de estilo”.

Deadpool (cópia do Exterminador)

Deadpool e Exterminador são quase os mesmos. No entanto, Exterminador pode ser muito mais cruel.

Wade Wilson e Slade Wilson compartilham muito mais do que o mesmo sobrenome. Deadpool não apenas copia as katanas duplas que estão nas costas de Exterminador, mas também o traje colorido em dois tons (embora eles tenham cores diferentes).

Suas máscaras ninjas também compartilham semelhanças, embora os olhos de Deadpool sejam muito maiores. Exterminador apareceu em The New Teen Titans #2 em 1980, enquanto Deadpool surgiu em The New Mutants #98 em 1991.

Rob Liefeld queria que Deadpool fosse uma “sátira” do Exterminador.

Thanos (cópia de Darkseid)

O próprio Titã Louco não era uma ideia original. A Marvel inspirou suas ideias em um titã lançado anteriormente, Darkseid.

Eles não são apenas dois dos vilões mais poderosos de seus respectivos universos, mas também têm muitas coisas em comum em suas aparências. Thanos tem um tipo de pele esquisita assim como Darkseid, mas eles são de cores diferentes.

A roupa de Thanos se assemelha à de Darkseid quase da mesma maneira. Ambas são azuis e possuem ombreiras, apesar de algumas diferenças.

Darkseid fez sua primeira aparição completa em Forever People #1 em 1971. A estreia de Thanos aconteceu dois anos depois em 1973, The Invincible Iron Man #55.

A Marvel sentiu que também precisava de um grande titã, como a DC, mas eles não desenvolveram tantas mudanças visuais assim.