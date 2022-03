6 filmes da Netflix para ver após Caranguejo Negro

Caranguejo Negro é o mais novo sucesso da Netflix: o filme sueco foi lançado neste final de semana na plataforma de streaming e já está em primeiro lugar entre os filmes mais vistos do serviço neste período, tamanho seu sucesso entre os espectadores.

O filme conta a história de uma soldada que aceita participar de uma perigosa missão em meio à guerra, apenas para poder se reencontrar com sua filha. No entanto, dilemas morais colocarão tudo a perder quando as coisas ficarem tensas sobre o gelo.

E se você gostou do longa-metragem, que tal aproveitar que está no clima para um bom filme de guerra, com dilemas maternais e, o melhor de tudo, disponível na Netflix?

Confira nossas outras sugestões de filmes para ver depois de Caranguejo Negro:

Mãe x Androides (2022)

Georgia e Sam estão à espera de seu primeiro filme, mas precisam fugir de seu próprio país em meio a uma guerra contra inteligências artificiais.

O Bombardeio (2022)

Inspirado em uma história real, o longa conta sobre como um bombardeio da Força Aérea Real Britânica acertou erroneamente uma escola em Copenhague, em 1945, tirando a vida de dezenas de crianças inocentes.

Dunkirk (2017)

Indicado ao Oscar de Melhor Filme, o longa se passa durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha a evacuação das forças britânicas e francesas frente ao avanço da Alemanha na praia de Dunkirk.

Operação Overlord (2018)

Paraquedistas americanos são lançados em linhas inimigas para uma missão muito mais difícil do que imaginavam em meio a uma ocupação nazista.

Torpedo: U-235 (2019)

Acompanha soldados em meio a uma missão suicida no auge da Segunda Guerra Mundial, a cargo de capturarem um submarino alemão carregado de urânio.

Incerta Glória (2017)

Lluís é um soldado espanhol que está decepcionado com a guerra e acaba se apaixonado por Catlana. O problema é que o grande amor dela é outro: o poder!

Todos os filmes listados estão disponíveis na Netflix em 19 de março de 2022. Alterações podem ser feitas pela plataforma de streaming sem aviso prévio.