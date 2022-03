7 casais indicados ao Oscar no mesmo ano

Em várias ocasiões diferentes, casais da vida real foram indicados à mesma edição do Oscar – pelo mesmo filme ou por produções diferentes. Em 2022, essa tendência se repete com dois exemplos: Javier Bardem e Penélope Cruz; e Jesse Plemons e Kirsten Dunst. Todos têm chances de levar estatuetas para casa, no que promete ser uma das competições mais acirradas dos últimos tempos.

Javier Bardem foi indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua performance no filme Apresentando os Ricardos, disponível no Prime Video. Penélope Cruz, por sua vez, concorre na categoria de Melhor Atriz, com o filme Mães Paralelas.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons contracenam em O Ataque dos Cães, da Netflix, uma das maiores apostas para o Oscar. O casal concorre nas categorias de Atriz e Ator Coadjuvantes.

Enquanto a cerimônia do Oscar não chega – o evento acontece em 27 de março – confira abaixo outros 7 casais que foram indicados à premiação no mesmo ano.

1940 – Laurence Olivier e Vivien Leigh

Em 1940, a Academia fez um ótimo trabalho ao reconhecer dois clássicos do cinema e o icônico casal que participa de ambas as produções. Laurence Olivier foi indicado à categoria de Melhor Ator por sua performance em O Morro dos Ventos Uivantes, e Vivien Leigh à de Melhor Atriz por E o Vento Levou.

Vivien Leigh levou a estatueta para casa, mas Laurence Olivier perdeu para Robert Donat, de Adeus, Mr. Chips. Posteriormente, o astro recebeu um Oscar honorário por sua aclamada carreira.

1967 – Richard Burton e Elizabeth Taylor

Um dos casais mais famosos de Hollywood, Richard Burton e Elizabeth Taylor foram indicados ao Oscar de 1967 por performances no mesmo filme. Ambos dão um show no excelente Quem Tem Medo de Virginia Woolf?.

Elizabeth Taylor venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua icônica atuação como Martha. Já Richard Burton, nunca chegou a ganhar uma estatueta. Entretanto, o ator foi indicado à premiação outras 6 vezes.

1969 – Paul Newman e Joanne Woodward

Com uma das relações mais duradouras de Hollywood, Paul Newman e Joanne Woodward foram indicados ao Oscar de 1969. Marido e mulher contracenaram no filme Raquel Raquel, e por suas ótimas performances, foram indicados às categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz.

Paul Newman também se destacou por ter dirigido o longa – embora não tenha sido lembrado na competição de Melhor Diretor. Tanto Paul quanto Joanne terminaram a cerimônia sem levar as estatuetas. Joanne perdeu para Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) e Barbra Streisand (Funny Girl: A Garota Genial); e Paul, foi derrotado por Cliff Robertson (Charly).

1975 – John Cassavetes e Gena Rowland

Considerado um dos melhores filmes de John Cassavetes, Uma Mulher Sob Influência rendeu ao cineasta uma indicação como Melhor Diretor no Oscar de 1975. Gena Rowlands, sua esposa e frequente colaboradora, também foi lembrada na categoria de Melhor Atriz.

Infelizmente, o casal voltou para casa com as mãos abanando. A estatueta de Melhor Diretor foi para Francis Ford Coppola, por O Poderoso Chefão: Parte 2, e a de Melhor Atriz para Ellen Burstyn, de Alice Não Mora Mais Aqui.

1986 – Jack Nicholson e Anjelica Huston

Jack Nicholson é um dos atores mais aclamados de Hollywood. Durante sua carreira de muitas décadas, o astro de O Iluminado foi indicado ao Oscar em 12 ocasiões diferentes. Uma delas aconteceu em 1986, por sua performance no filme A Honra do Poderoso Prizzi.

Anjelica Huston, sua parceira na época, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo mesmo filme. Anjelica levou a estatueta para casa, mas Nicholson acabou perdendo para William Hurt, de O Beijo da Mulher Aranha.

2006 – Heath Ledger e Michelle Williams

No Oscar de 2006, Heath Ledger e Michelle Williams foram indicados às categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante por performances no filme O Segredo de Brokeback Mountain. – mas nenhum deles ganhou.

Ledger, posteriormente, recebeu uma estatueta de Melhor Ator Coadjuvante por sua inesquecível atuação como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Williams, por sua vez, nunca ganhou um Oscar, mas foi indicada em 2011 (Namorados Para Sempre), 2012 (Minha Semana com Marilyn) e 2017 (Manchester à Beira-Mar).

2016 – Michael Fassbender e Alicia Vikander

Em 2016, Michael Fassbender e a então namorada Alicia Vikander foram indicados ao Oscar nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante. Alicia levou a estatueta por sua performance como a pintora Gerda Wegener no filme A Garota Dinamarquesa.

Fassbender, por sua vez, foi lembrado por sua atuação como Steve Jobs no filme homônimo. O ator, entretanto, perdeu para Leonardo DiCaprio, de O Regresso. O casal oficializou a união em 2017, e celebrou a chegada do primeiro filho em 2021.