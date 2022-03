7 coisas que você não sabia sobre Homem-Aranha no Aranhaverso

Homem-Aranha no Aranhaverso chegou recentemente ao catálogo da Netflix no Brasil, o que ajudou a renovar a popularidade da animação com o público.

O longa-metragem teve aclamação do público e da crítica em sua época de lançamento, mas existem algumas coisas que os fãs podem não saber sobre ele.

Continue lendo para conferir uma lista com 7 coisas que você talvez não saiba sobre Homem-Aranha no Aranhaverso.

A última aparição de Stan Lee em um longa do Homem-Aranha

O Homem-Aranha é certamente a maior criação de Stan Lee, e Homem-Aranha no Aranhaverso trouxe a última aparição do escritor de quadrinhos em um longa do super-herói.

Stan Lee morreu em novembro de 2018, pouco antes do lançamento de Homem-Aranha no Aranhaverso nos cinemas.

Projetado para ser imperfeito

Você deve ter notado que o estilo de animação de Homem-Aranha no Aranhaverso não é muito “certinho”, e não é por acaso.

O longa-metragem foi projetado para ser imperfeito, parecendo mais uma história em quadrinhos do que uma animação tradicional.

Piadas sujas acabaram descartadas

Originalmente, era planejado que o Homem-Aranha Noir falasse gírias comuns dos anos 30, mas isto acabou sendo descartado porque, hoje em dia, essas palavras podem soar como palavrões.

As piadas sujas não seriam adequadas para todos os públicos.

Uma participação especial de Donald Glover

Quando Miles visita o seu tio Aaron em Homem-Aranha no Aranhaverso, há uma televisão com uma versão animada borrada de uma cena de Community com Donald Glover.

É uma referência interessante, porque o ator serviu de inspiração para a criação de Miles Morales nos quadrinhos.

Referência ao Homem-Aranha dos jogos

Em uma cena de Homem-Aranha no Aranhaverso, dá para ver uma coleção de trajes do Homem-Aranha, incluindo a roupa que o personagem usa nos jogos.

Embora um pouco diferente do tradicional, o traje rapidamente conquistou o carinho dos fãs.

O filme de super-herói favorito de James Gunn

James Gunn é muito conhecido no mundo dos super-heróis, tendo trabalhado em Guardiões da Galáxia, O Esquadrão Suicida e Pacificador.

Com opiniões sempre honestas, ele revelou que Homem-Aranha no Aranhaverso é o seu filme de super-herói favorito, o que não é pouca coisa.

Quase apresentou Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield

Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield quase estiveram em Homem-Aranha no Aranhaverso.

Eles teriam aparecido juntos em uma cena, que a Sony pediu que fosse descartada porque provavelmente já tinha planos para Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

