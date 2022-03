Após algumas sessões de pré-estreia por todo o país, o mais novo filme do Batman chegou hoje, 03 de março, aos cinemas do Brasil.

O novo longa da DC marca a estreia de Robert Pattinson (Crepúsculo) como o Morcego de Gotham e apresentará a história do personagem em seus primeiros anos como herói, ainda muito inexperiente e sem escrúpulos.

Mas antes de ir aos cinemas conferir a novidade, que tal aproveitar para maratonar os outros filmes da DC? Até onde sabemos, Batman é um projeto independente, sem muita relação com os projetos anteriores do estúdio, mas esse contato com os filmes passados podem ajudar a entender a linguagem e amadurecimento da DC nos cinemas.

Se curtiu a ideia, confira 7 filmes da DC para ver antes de Batman:

Coringa

O Coringa de Joaquin Phoenix é de um universo diferente do novo filme do Batman com Robert Pattison, mas é interessante assistir ao longa não só por dar uma visão diferente do mais famoso vilão da franquia, mas também por este filme apresar essa era ainda mais sombria do cinema da DC.

Aves de Rapina

O filme que deu protagonismo a Arlequina mostra outro lado da DC que, agora, visa um maior protagonismo feminino da DC e transforma a vilã em anti-heroína, lutando contra o crime a sua própria maneira. Ainda não sabemos se a Harley de Margot Robbie estará ligada ao novo universo do Batman de Robert Pattison, mas ainda vale a pena conferir o filme.

Liga da Justiça (Snyder Cut)

Não o filme que você viu no cinema, mas a versão disponível na HBO Max. Com menos piadinhas e mais ação, esse filme mostra o lado sombrio da DC a todo o vapor. O longa marcou a despedida de Ben Affleck ao papel e, com esse tom mais sério, prepara o terreno para o filme de Pattinson.

Batman vs Superman

E falando no Batman de Ben Affleck, a união com o Superman se deu através deste filme cheio de fanservice, lançado em 2016 nos cinemas. Batman vs Superman: A Origem da Justiça teve lá suas críticas entre o público, mas foi um bom filme.

O Homem de Aço

E já que estamos falando no grande herói da DC, o filme O Homem de Aço, de 2013, foi a grande abertura desse universo cinematográfico que pode não ter dado tão certo quanto o esperado, mas rendeu bons longas de origem.

Mulher-Maravilha

A introdução da Mulher-Maravilha aos filmes da DC, por exemplo, foi muito bem recebida, e amamos ver Gal Gadot assumindo o papel de Diana Prince. O longa teve uma sequência levemente criticada, mas o primeiro filme se deu bem com ambos especialistas e fãs.

Aquaman

Outro herói da DC que também teve seu filme de origem lançado nos cinemas foi o Aquaman, de Jason Momoa. O longa já pega por uma questão um pouco mais divertida, até pela personalidade do personagem, mas não deixa de ser agressivo na medida perfeita da DC.

E, agora, chegou a vez de ver o novo filme do Batman nos cinemas, já em cartaz.